Nicolás Castellano: “Lo peor del periodismo es el contagio: Todos contamos lo mismo, salvo que haya un editor que apueste por otras historias”

“Lo jodido es salirse del carril. Lo peor del periodismo es el contagio.com. Todos contamos lo mismo, salvo que haya un editor o un director que apueste por contar otras historias. ¿Por qué hay que abrir todos los días con Pedro Sánchez o una ocurrencia del PP? Entiendo cuál es el tema del día, pero no nos olvidemos de hablar de las víctimas, de hablar con el interior de Gaza y contextualizar los datos. También damos un peso brutal a las declaraciones, al periodismo declarativo. Valoro los editores que se atreven”

Quien así habla es el periodista Nicolás Castellano, que, junto a la también periodista Ebbeba Hameida, ha abierto este miércoles en Torrelavega las jornadas de eldiario.es Cantabria. Hameida y Castellano se subieron al escenario del salón de actos de la Casa de Cultura de la capital del Besaya para presentar el libro 'Historias contadas al oído', del que son coautores, y entablar un debate sobre periodismo, emigración y derechos humanos. El libro publicado por la revista 5W ha dado así pie a un debate sobre la mirada, la honestidad y el foco de la profesión periodística.

Moderado por el periodista Paco Gómez Nadal, el debate ha sucedido a la proyección del documental 'M', también de Nicolás Castellano. Al término de la proyección, los contertulios han coincidido en rehuir del periodismo declarativo o del egoperiodismo para poner en el centro a las personas y hacerlo de manera contextualizada y honesta.

Nacida en los campamentos saharauis en Tinduf (Argelia), Ebbaba Hameida trabaja en la página digital de RTVE. Doctora en Periodismo y miembro de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras España, ha realizado varías coberturas internacionales, entre las que destacan la guerra de Ucrania, la situación de la hambruna en Somalia y la crisis migratoria en Melilla, Ceuta e Islas Canarias.

“Nuestro peor enemigo es la rapidez -ha asegurado Hameida-. Yo trabajo en el medio digital y pueden estar pasando cosas los 24 horas del día. Apostar, dedicar tiempo y dinero a un tema merece la pena, si queremos hacer buenas historias, porque contar historias es caro, tenemos que liberar a una persona para que hacer un reportaje. Hay que luchar constantemente contra la inmediatez”.

Hameida también ha reivindicado una mirada periodística limpia: “Las historias dramáticas, documentar testimonios, necesitan tiempo. Hace falta la conversación honesta. Nosotros vamos a 'robar' historias y eso requiere de mucho tiempo y de sensibilidad”.

Nicolás Castellano trabaja en la Cadena SER desde hace más de dos décadas en donde denuncia reiteradamente las violaciones de los derechos humanos. Ha hecho reportajes en más de 50 países y es autor de libros como 'Me llamo Adou' y de documentales como 'M', con el que se han abierto estas IV Jornadas de elDiario.es Cantabria.

“Hay que quitar todos los apellidos al periodismo -ha dicho ante el público presente-. El periodismo que se recuerda es el de las historias concretas, que son las que llegan. Hay una generación de periodistas que se han formado en documentar la vulneración de derechos humanos, aquí, en nuestras fronteras. Hay que reivindicar el periodismo bien hecho, que te da contexto y te explica. El periodismo que se ha formado en nuestras fronteras ha aportado mucho a las redacciones”.

“El periodismo tiene que estar en la calle -ha comentado por su parte Hameida-. Las historias están en la calle. Puede influir el 'background', comprender la cultura local, el idioma, ponerse en otro lugar..., pero creo que es una profesión en la que basta mirar y aplicar las normas que hay, las '5 w' del periodismo, contar a la gente de la forma más honesta posible. Ser de la periferia o no, no influye”.

Hameida ha insistido en su apuesta por la periferia -“Vivir en la frontera donde pasan tantas cosas”-, lejos de la capitalización de las noticias en las capitales. “Tiene que haber una apuesta de los medios de comunicación por la periferia, que haya una apuesta por contar”.

“La curiosidad por la periferia -ha proseguido Castellano- me viene de mi abuelo, que pescaba en el Sáhara. Él, que no había visto un libro en su vida, era un gran contador de historias. Yo quería contar ese mundo. Quería saber más, más allá de mi casa”.

Contar desde la periferia, contar “más allá de los números” y contar sin egocentrismos, sin ejercer un “periodismo protagonista”. “Yo en mis crónicas jamás cuento lo que pienso y lo que siento -ha confesado Nicolás Castellano-. El reportero no se puede permitir hablar de eso. Pero también somos humanos, tenemos depresiones, nos impacta ver cadáveres, me impacta ver a compañeros enganchados al alcohol. Yo no soy una máquina. Si lo paso mal, sufro y no quiero volver al terreno”.

“Yo siempre he ido a terapia. Trabajar en la honestidad es también ir a terapia. Hay que tener la mirada honesta. Para informar hay que tener la mirada lo más limpia posible. Siempre luché por ser una más y creo que eso es lo que me ha salvado un poco”, ha apostillado por su parte la periodista saharaui.

Programa del jueves

Las IV Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria se celebran entre el 29 y el 31 de mayo de 2024 en la Casa de Cultura de Torrelavega, con un amplio programa que incluye la proyección de documentales, entrevistas, charlas sobre diversos temas de actualidad, presentaciones de libros, la grabación de un podcast en directo y una sesión de monólogos, con la participación en el evento de destacados nombres del periodismo a nivel nacional como Silvia Intxaurrondo, David Trueba, Rosa María Calaf, Ángeles Caballero, Nicolás Castellano, Ebbaba Hameida, Víctor López o Javier Triana, además de la presencia de Ignacio Escolar, Juanlu Sánchez y Raquel Ejerique, entre otros.

La programación de este jueves, 30 de mayo, comenzará a las 17.30 horas con la proyección del documental 'La Calaf, intermediaria de guardia', un trabajo dirigido por el periodista y productor audiovisual Víctor López y coproducido por RTVE que retrata a Rosa María Calaf, pionera del reporterismo televisivo en España, a través de los hitos que marcaron su trayectoria personal y su carrera mediante la emisión de imágenes inéditas y anécdotas personales que muestran la sensibilidad, el respeto, el rigor, la profesionalidad y la vocación de contar lo que está pasando de esta maestra de periodistas.

Será a partir de las 19.00 horas cuando la propia Rosa María Calaf intervenga en directo durante una conversación con la decana del Colegio de Periodistas de Cantabria, Olga Agüero, en la que se abordará la trayectoria de la que ha sido la corresponsal con más larga trayectoria de TVE, con 25 años de carrera en el exterior, pasando por lugares como Moscú, Roma, Viena, Hong Kong, Pekín, Nueva York o Buenos Aires, y cosechando galardones como el Premio Ondas, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Club Internacional de Prensa, el Premio José Couso a la Libertad de Prensa o el Premio Women Together de Naciones Unidas por su trayectoria profesional en favor de la lucha por la igualdad.

La sesión proseguirá, a partir de las 20.00 horas, con una entrevista en directo de la periodista y adjunta al director de elDiario.es, Raquel Ejerique, al cineasta, escritor y periodista David Trueba, columnista del periódico El País y autor del libro 'Queridos niños', en el que invita a los lectores a sumarse a una peculiar caravana electoral que convierte a esta novela en una vibrante sátira sobre la política y los políticos.

elDiario.es Cantabria organiza desde el año 2019 unas jornadas con acceso gratuito que se han convertido en un foro abierto a todos los públicos para trasladar a la sociedad algunos de los debates de actualidad en los que el periódico tiene puesta su mirada, como la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de los derechos humanos, la migración o el medio ambiente, siempre desde un enfoque social.