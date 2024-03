La nueva fórmula de Transportes para el AVE a Cantabria: ahorrarse tres años y reducir media hora el viaje entre Santander y Madrid

El Ministerio de Transportes va a poner en servicio el tramo de AVE entre Palencia y Alar del Rey sin esperar los tres años que tardaría en construirse el trayecto entre Alar y Reinosa. Con esta decisión -que se articulará mediante la construcción de un viaducto y un nudo de comunicaciones en Nogales para el paso de los convoyes a la red convencional de vía-, el viaje entre Madrid y Santander se acortará media hora. Supondrá un mínimo de 60 millones de euros de inversión del Estado que evitarán esperar a que entre en servicio el último tramo, Alar del Rey-Reinosa, y de esta manera empezar a utilizar el tramo anterior finalizado.

Así lo ha hecho público este lunes en Santander el propio ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), después de la entrevista que ha mantenido con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP). “Es una faena tener 80 kilómetros terminados y tenerlos inservibles tres años. La idea es que el enlace esté terminado al tiempo que termine el de Alar. Es un viaducto de 60 millones de euros. Entre Madrid y Nogales los trenes viajarán a 300 kilómetros por hora y a partir de ahí lo que permita la vía. Ganaremos media hora”, ha explicado el ministro. “Merece la pena el gasto porque antes llegará la alta velocidad a Cantabria y el enlace no será efímero, ya que permitirá el desdoblamiento de los tráficos y esponjar los mismos en el futuro”, ha apostillado el también dirigente socialista.

No ha sido tan complaciente el titular de Transportes con la estación intermodal del polígono de La Pasiega en Piélagos, porque el Ministerio no ve su viabilidad por el momento y existen dos estaciones, caso de Torrelavega y Muriedas, que ya pertenecen a la red estatal y operan por debajo de su capacidad. Puente, no obstante, no se ha cerrado en banda y ha puesto dos condiciones para apoyar el proyecto en el futuro: que haya suficiente demanda y que un gestor asuma la gestión de la estación a la espera de que se garantice su viabilidad.

Apoyo de Cantabria

La presidenta de Cantabria ha valorado positivamente la visita del ministro y el alcance de los compromisos del Gobierno de España con la comunidad autónoma, y ha visto con optimismo lo dicho sobre La Pasiega: “Al menos no ha dicho que no”. “Las consignaciones plurianuales se mantienen para 2024. Me siento tranquila y satisfecha porque ese es un compromiso que me llevo del ministro”, ha agregado la jefa del Ejecutivo autonómico. “Le he pedido un calendario que refleje estas medidas, plazos creíbles y respaldo en presupuestos”, ha ratificado.

“Cantabria tiene una situación única y excepcional en España. Somos una isla ferroviaria, con conexiones deficientes que acumulan años de retraso. Le he trasladado al ministro la necesidad de pisar el acelerador. No tenemos un kilómetro de AVE en Cantabria. Necesitamos la licitación del tramo Alar del Rey-Reinosa. Me llevo el compromiso de que se van a acelerar al máximo esos trámites y de los tramos entre Palencia y Alar del Rey. Una solución es intentar poner en servicio esos tramos siempre que se puedan conectar con la red tradicional”, ha contextualizado la presidenta.

El Ministerio ha asumido “el compromiso de que la Alta Velocidad llegue a Cantabria lo antes posible”, ha apostillado Puente. Ya son 415 millones para el tramo entre Palencia y Alar del Rey y se acaban de aprobar 19 millones para licitar los proyectos hasta Reinosa, según ha detallado el ministro en la comparecencia posterior en la sede del Gobierno de Cantabria.

Estación de La Pasiega

Además, el ministro ha condicionado el apoyo del Gobierno de España a la terminal ferroviaria intermodal del polígono del Llano de La Pasiega a que exista demanda y un gestor. “Nosotros, desde luego, no nos apartamos de apoyar esta infraestructura, pero sí hemos dejado claros los condicionantes que existen en este momento. Si hay demanda, si hay un gestor, el Gobierno va a estar y será cuestión de que acordemos la fórmula”, ha declarado.

ADIF ha realizado un estudio de la viabilidad técnica y de demanda de la estación intermodal que ha trasladado a Buruaga, cuyas conclusiones señalan la necesidad de que “a corto y medio plazo” es necesario que “haya una empresa que genere tráfico suficiente, que genere demanda”. En este sentido, ha indicado que actualmente, las terminales de Muriedas (Camargo) y Torrelavega están trabajando “por debajo de su capacidad” y ambas, a diferencia de La Pasiega, forman parte de la red estatal y de la red europea. “Por tanto, una forma de hacer viable esta infraestructura sería integrarla dentro del proyecto”, ha apuntado.

“Un proyecto singular de interés regional, como un servicio más de las empresas que se incorporen a La Pasiega”, ha concretado, y ha asegurado al respecto que el Ministerio estaría dispuesto a “acompañar al Gobierno autonómico en todo ese proceso” de incorporar el polígono a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), para lo que ambas instituciones se han emplazado a una reunión técnica “más concreta que nos permita avanzar en esta infraestructura”.

Tren a Bilbao y Cercanías

En cuanto a la nueva conexión ferroviaria Santander-Bilbao, el ministro la ha asumido como “reto importante” y se está trabajando en la segunda fase del proyecto. “Buscamos una alternativa competitiva a la A-8 -ha dicho-. Trabajamos en la segunda fase del estudio de la línea Santander-Bilbao”. Cantabria quiere que en 2024 se inicie al menos la tramitación del proyecto.

Sobre los Cercanías de la comunidad autónoma, y una vez iniciada la construcción de los nuevos trenes, Puente ha recordado que su Ministerio tiene comprometida una inversión de 1.300 millones, “con 933 millones ya movilizados”. Asimismo, ha dado cuenta de que el apeadero de Montaña entrará en servicio en abril y que se comenzará la duplicación de la vía de la línea Santander-Reinosa en 2025.

Con respecto al proyecto de reordenación ferroviaria de las estaciones de Santander, el primer paso, la construcción del edificio de oficinas a la altura de la Peña del Cuervo, va a ser licitado próximamente.

Carreteras y autovías

La presidenta de Cantabria ha demandado también a Transportes “más agilidad” en los trámites de las obras de carreteras y autovías, sobre todo terminar el nudo viario de Torrelavega y duplicar las autovías A-67 y A-8, aparte de la mejora del trazado en el Desfiladero de La Hermida. “Le he pedido que las obras del tercer carril de la A-67 empiecen de forma inmediata”, ha explicado Buruaga.

Puente ha incidido en que “después de Semana Santa comenzarán los trabajos del tercer carril entre Polanco y Bezana”, lo que costará 170 millones de euros. También en abril estará listo el proyecto de continuidad de la obra hasta el puerto.

Sobre el nudo de Torrelavega, la variante de Sierrapando es la obra más cara y corta de España, con 125 millones de coste y poco más de un kilómetro de longitud. De esta obra se está tramitando actualmente un modificado para la ejecución del falso túnel en construcción, el punto más delicado del proyecto, en palabras de Puente. “Posiblemente este año esté”, ha concluido.