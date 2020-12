Performance de Extinction Rebellion en Santander por el destino de los fondos europeos

Este sábado, el movimiento social contra la emergencia climática Extinction Rebellion ha llevado a cabo una performance en plaza Porticada y plaza de Pombo, en Santander, para exigir al Gobierno español que las ayudas del paquete Next Generation EU no se queden en las manos de "empresas contaminantes", y además denuncia la "falta de transparenciaExtinction Rebellion lleva a cabo una vistosa performance en plaza Porticada y de Pombo para exigir al Gobierno español que las ayudas del paquete Next Generation EU no se queden en las manos de empresas contaminantes" del Ejecutivo de Cantabria.

Esta acción de "desobediencia civil" está ocurriendo se ha realizado de forma simultánea en Santander y en Madrid.