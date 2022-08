Peridis apela a los jóvenes para acabar con la despoblación: “Sois jóvenes, guapos, sobre todo las chicas, id a repoblar”

“Sois jóvenes, guapos, sobre todo las chicas, id a repoblar”. Son palabras de José María Pérez 'Peridis', arquitecto, dibujante, humorista y divulgador cultural, quien ve en la vuelta al campo y en el incremento de la natalidad la solución para acabar con la despoblación del mundo rural. La apelación de 'Peridis' ha ido dirigida concretamente a las mujeres jóvenes.

Peridis ha abogado por que la mujer vuelva al campo para “repoblar” en el marco del 'XIV Foro de Cultura y Naturaleza: ¿Hacia la extinción? El problema de la despoblación en Campoo-Los Valles de Cantabria', que se desarrolla en la UIMP con el patrocinio del Gobierno de Cantabria.

“La despoblación es una realidad. ¿Por qué no os vais a vivir a los pueblos en vez de estar aquí? -ha interpelado a los periodistas que tomaban sus declaraciones-. Sois jóvenes, guapos, sobre todo las chicas, id a repoblar. Si es que la base de todo es que la mujer vuelva al campo, vuelva al territorio”.

El arquitecto e ilustrador ha dicho en el foro santanderino que el principal problema, no solo del mundo rural, es que no nazcan niños. En consecuencia aboga por incentivar el establecimiento de jóvenes en el mundo rural garantizando trabajo y buenos servicios.

“¿Y qué hay que hacer para eso? Decídmelo vosotras, ¿qué alicientes necesitáis? Bueno, trabajo, trabajo digno. Servicios Sociales, claro. Banda ancha para poder conectaros, ¿qué más? Estabilidad, un paisaje que no contaminen, ni llenen de cerdos, ni de molinos, que sea bucólico y os dé futuro y seguridad, es decir: futuro, seguridad, salud, servicios y tiempo libre para disfrutar. Ese sería mi deseo para esos lugares que quedan deshabitados o esos valles como Valderredible, como Iguña, que tienen historia, que tienen posibilidades y tienen futuro, pero faltáis vosotros”.

El problema es extensivo a todo el país, ha asegurado, no solo al campo: “Por ley de vida [el mundo rural] va a vaciarse más. Si no nacen niños o van personas a repoblar... Pero ya no solo en los pueblos. Si no nacen niños, ¿quién va a pagar nuestra jubilación?”

“Más osos que niños”

Para el impulsor de la Fundación Santa María La Real, de patrimonio histórico, la repoblación es la única fórmula para que en territorios como Cantabria y la Montaña Palentina no acabe habiendo “más osos que niños”. “Yo siempre digo que en Cantabria y en el norte de Palencia nacen más osos que niños. ¿Qué vamos a hacer de una sociedad..., ¿se lo damos a los osos? Hay que repoblar”, fue una vez más su conclusión.

“Hay personas como yo que tenemos fecha de caducidad y a corto plazo. '¿Y quién cuida las vacas de mi padre?', como decía el cura. El problema es que no tenemos natalidad”, ha insistido.

Turismo

Peridis también ha propuesto un reparto del turismo por el territorio para que sus efectos no afectan a la calidad de vida en el mundo rural, aunque reconoce que no sabe cómo se puede desarrollar dicho reparto. En resumen: “Turismo dentro de un orden, sin molestar a los vecinos”.

“Llevamos muchos años con este problema -ha dicho-. Todo tiene sus pros y sus contras. El mundo rural admite un punto de población relativo. Puede haber un número que a los que viven los abrasen”. Dicho lo cual, ha considerado que en algunas partes, Cantabria ya ha adquirido el carácter de “parque temático”:

“Yo creo que hay modelos [de desarrollo] en Cantabria donde primero se expulsó a las vacas, luego se expulsaron las quesadas, se expulsó el vaso de leche y al final se convierten en parques temáticos. El turismo tiene que estar repartido, pero ¿cómo se hace eso? Todo tiene un precio. Lo que te mata te cura”.