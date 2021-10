El presidente de Cantabria y la alcaldesa de Santander siguen sin entenderse: de las 'obrucas' de la capital a los oídos sordos del Gobierno

La alcaldesa ha protestado un año más de que le presten oídos sordos y el presidente se ha quejado de que le vengan con "obrucas" y "proyectucos" cuando el Gobierno de Cantabria va a cambiar radicalmente Santander con proyectos "de envergadura" ya en marcha. Un año más el encuentro, ya tradicional, de la alcaldesa de la capital Gema Igual con el jefe del Ejecutivo Miguel Ángel Revilla para debatir sobre proyectos en Santander en puertas de un nuevo presupuesto de Cantabria se ha convertido en un diálogo infructuoso en donde hasta se escenifica la falta de entendimiento compareciendo cada uno por separado.

Si la alcaldesa ha acudido este miércoles con "40 folios" con proyectos para los cuales recabar el apoyo regional, el presidente la ha despachado remitiéndola a sus consejeros y diciéndola que La Pasiega, la Unidad de Protones de Valdecilla y el Museo de Prehistoria Mupac son tres de las inversiones regionales que van a marcar un antes y un después en la historia de la ciudad.

El encuentro entre ambos mandatarios ha tenido lugar en la sede de Presidencia en Peña Herbosa y ha durado tres cuartos de hora. Igual fue la primera en comparecer -el presidente declinó hacerlo conjuntamente para no condicionar su libertad de expresión, según dijo- e irónicamente ha señalado que, a diferencia de otras ocasiones, por lo menos esta vez han discutido. "El presidente dice que vengo con lo de siempre y por primera vez hemos discutido", ha indicado Igual. "Agradezco que sea claro", fueron sus palabras.

Lo que le ha pedido la alcaldesa

Gema Igual ha recordado al presidente que un tercio de la población cántabra reside en Santander por lo que le ha pedido mayor representatividad en órganos (y ha recordado lo que ha costado estar en el Consejo Asesor de Cambio Climático y en la Mesa de las Playas). Además, ha evidenciado que proyectos que se desarrollan en Santander son a beneficio de todos los cántabros, caso del Mupac, acarreando costes y molestias a los vecinos que deberían ser compensados con una Carta de Capitalidad. Asimismo, pide cofinanciar servicios como el Centro de Acogida Princesa Letizia.

Ya en tono menor, también le ha pedido ayuda y coordinación para una larga relación de proyectos y servicios como los centros de menores y de acogida, el uso público que tendrá el Convento de las Clarisas, una vez se rehabilite, la rehabilitación de Entrehuertas y las escaleras mecánicas de Canalejas, entre otros.

Lo que Revilla ofrece

En su respuesta, el presidente le ha indicado que el ser capital beneficia y no perjudica a Santander -"Encima de que está todo en la capital, ¿hay que pagar?", se ha preguntado-, indicándole que el Ayuntamiento de Torrelavega estaría encantado de albergar las sedes y dependencias del Gobierno sin pedir nada a cambio (en referencia a la Carta de Capitalidad). "Seguro que Torrelavega no nos pediría dinero", ha agrgado.

Revilla, por lo demás, ha sacado a relucir los proyectos de Protonterapia (45 millones de euros), Mupac (55 millones de euros), La Pasiega (centro logístico y de desarrollo del Puerto, 120 millones más otros 100 millones en inversiones portuarias), la duplicación de la vía ferroviaria entre Santander y Guarnizo, mejoras entre Cabo Mayor y San Román (4 millones), el carril bici entre Bezana y el PCTCan (1,3 millones), entre otros, para concluir que "no entiendo cómo no se da cuenta de cómo se planifica un cambio total, no con obrucas (en referencia a los proyectos de la alcaldesa) que hacen que la población baje, no suba". "Tendría eque estar encantada", ha apostillado. "Que se quite de la cabeza que haya una animadversión del Gobierno de Cantabria y mía por Santander".

"He acabado un poco cansada de lo mismo todos los años en que, erre que erre, no se mueven", se ha sincerado la alcaldesa con los medios de comunicación.