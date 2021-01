El PSOE de Santander critica que PP-Cs asuma la "ideología de odio" de Vox como "peaje" para aprobar el presupuesto

El PSOE de Santander ha condenado "la ideología del odio" que dice que asume el equipo de Gobierno municipal (PP-Ciudadanos) como "peaje de la extrema derecha" para dar su apoyo y poder sacar adelante el presupuesto para 2021.

El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha criticado en una nota de prensa las enmiendas parciales de Vox, aprobadas en Comisión de Hacienda por PP y Cs y que, a su juicio, constituyen "el mayor ataque a los más vulnerables que se recuerda en la ciudad", con "recortes y eliminación de partidas a colectivos de mujeres, migrantes y comerciantes".

En concreto, el PSOE ha destacado que ese "peaje de la extrema derecha" reduce un 57% la aportación para la Oficina de Atención a la Mujer que firmó en noviembre la alcaldesa, Gema Igual (PP), con la Asociación de Amas de Casa, además de que "elimina por completo" la partida de gastos para promoción de la mujer, de 2.500 euros.

También "fulmina" los 25.000 euros del convenio con Cruz Roja, "una de las entidades que más ha contribuido en la respuesta a la pandemia", y "abandona" a los comerciantes de La Esperanza y Puertochico, a los que reduce un 50% y un 75% la aportación, respectivamente.

Por otra parte, los socialistas han censurado la eliminación de convenios como el que tenía la Plataforma de Asociaciones Gitanas Romanes (6.000 euros) o la subvención al programa 'Vacaciones en paz', mediante el que veranean en Santander niños saharauis, además de los recortes en los programas de educación y migraciones.

Pack de la extrema derecha

Fernández ha incidido en que PP y Cs "asumen el pack completo de la ideología de la extrema derecha" con enmiendas "que son simbólicas", pero que "contienen todo su discurso machista, xenófobo y racista".

También ha añadido que la propuesta es incluso "terraplanista", al poner fin a la aportación a la Escuela Superior de la Marina Civil para el funcionamiento del Planetario, o "antieuropeista", con la retirada de una subvención de 500 euros a la Casa de Europa.

Asimismo, ha puesto de relieve los "ataques a la cultura", como la reducción de 60.000 euros a "una de las grandes marcas de la ciudad" como el Festival Internacional de Santander (FIS), y el recorte a la promoción turística.

Fernández ha tachado de "irracionales" otras medidas como las minoraciones en las colaboraciones con colectivos profesionales como psicólogos o administradores de fincas, y ha señalado que "el gran perdedor son las políticas de urbanismo y el nuevo modelo de ciudad", por las "cuitas internas de la derecha y la extrema derecha".

Además, para el portavoz socialista, Vox introduce partidas "ultraconservadoras" como el incremento a las ayudas a las asociaciones pro-vida. "La baja natalidad se resuelve con políticas de conciliación, más guarderías públicas, becas y ayudas a las madres trabajadoras, y no con ideología anti-abortista", ha rebatido Fernández.

La baja natalidad se resuelve con políticas de conciliación, más guarderías públicas, becas y ayudas a las madres trabajadoras, y no con ideología anti-abortista

Enmienda a la totalidad

Así, el portavoz socialista defenderá en el Pleno del martes la enmienda a la totalidad y un "no rotundo" al presupuesto de PP y Cs, que "si ya era malo, ahora es peor", con el "peaje" y el "discurso de odio de la extrema derecha".

"Este presupuesto no da respuesta a las necesidades de Santander y no sirve para salir de la crisis en el año 2021 porque no es expansivo", además de "llegar tarde" porque "la alcaldesa no está a las prioridades" y no entrará en vigor hasta marzo "como pronto", ha lamentado Fernández.

También ha recordado que PP y Cs tenían "alternativa al pacto con la ultraderecha" en las 69 enmiendas parciales que presentó el PSOE, que el propio portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti (Cs), calificó de "constructivas y razonables". Por ello, el portavoz socialista ha responsabilizado directamente a la alcaldesa del rechazo a un "acuerdo moderado".

Hace 48 horas las enmiendas de Vox eran destructivas y (Cs) no iba a negociar ni a pactar con la extrema derecha, pero hemos sido testigos de cómo han levantado la mano juntos

Asimismo, ha lamentado que Ceruti haya "reculado" y se haya "resignado" al "significativo" recorte de 215.000 impuesto por Vox en la partida para el modelo de ciudad. "Hace 48 horas las enmiendas de Vox eran destructivas y no iba a negociar ni a pactar con la extrema derecha, pero hemos sido testigos de cómo han levantado la mano juntos", ha concluido.