El PSOE de Santander denuncia que la plantilla de Talleres municipales “está al 50%” e insta al PP a “cubrir vacantes”

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander ha denunciado que la plantilla del servicio de Talleres municipales “está al 50 por ciento”, por lo que ha instado al equipo de Gobierno del PP-Cs a “cubrir cuanto antes las vacantes” para que puedan ejercer el trabajo “con seguridad y eficacia”.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha asegurado que el servicio de talleres tiene cerca de un centenar de plazas que “están sin cubrir por bajas o jubilaciones desde hace mucho tiempo”, lo que “obliga al resto de la plantilla a realizar el trabajo y multiplicar esfuerzos para mantener y ejecutar lo que antes se realizaba con el doble de personal”.

Además, ha asegurado que “no hay excusas” para que no se cubran esas plazas porque las partidas económicas “están”, aunque el PP no haya presentado este año “ni siquiera” el borrador de Presupuesto para 2022.

“El PP no puede justificar que no cubre las vacantes de personal porque no se ha aprobado el Presupuesto de este año, cuando ni siquiera se han dignado en presentar un borrador de las Cuentas Públicas al resto de la Corporación”, ha criticado en nota de prensa.

Según el portavoz socialista, el servicio de Talleres “está sobrepasado de trabajo” porque se ocupa, con la mitad de personal que antes, del mantenimiento del Consistorio, de los centros cívicos, de colegios, locales de las asociaciones vecinales, o de la Plaza de Toros.

Del mismo modo, ha recordado que casi todos los servicios municipales tienen plantillas “muy mermadas”; pero “es especialmente gravoso” el del Transporte Urbano (TUS), Intervención General y Policía Local.

En el caso de la Policía, cuentan además con servicios técnicos “muy precarios”, según Fernández, lo que “pone en riesgo su seguridad”, como ha denunciado el Grupo Socialista “en varias ocasiones”. Y en cuanto al Servicio Municipal de Transportes, “tienen que suplir con la cantidad de vacantes con horas extraordinarias”, señala.

El portavoz del PSOE concluye que los trabajadores municipales “se ocupan en el día a día de que funcione el Ayuntamiento y de dar servicio a la ciudadanía, por lo que deben contar con los medios técnicos y humanos que requieren” y plantillas “al 50% de lo que es habitual no es la mejor manera de apoyar y valorar el trabajo que hacen, y de apostar porque los santanderinos reciban el mejor de los servicios posibles”.