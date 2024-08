Reiniciar el 'cerebro informático' del Hospital Valdecilla tras el apagón que 'mató' pacientes cuesta 34 millones pendientes de ejecutar

Apagar y encender el 'cerebro informático' del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander no es algo sencillo y cuesta cerca de 34 millones de euros. El 'apagón' informático del pasado 3 de junio, que bloqueó durante cerca de dos días el acceso a las historias clínicas del centro sanitario y dio por fallecidos a 255 nuevos pacientes durante 90 minutos, está en un proceso de renovación por medio del denominado proyecto DEVA, contratado por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) el pasado año, pero que todavía no está operativo al completo.

Así, el hospital aún sigue operando con viejos programas heredados del Insalud, aunque cuenta con un nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD) del Hospital de Sierrallana de Torrelavega, que permitió ese aciago día restaurar el sistema de Valdecilla y recuperar los datos.

El nuevo CPD de Sierrallana quedó listo para entrar en servicio en julio de 2023, hace un año. Su función es la de dar soporte a las áreas nuevas de Atención Primaria, pero también “alojar una copia de seguridad ['backup'] completa del CPD que tiene Valdecilla”, informó en su día el entonces consejero de Sanidad, Raúl Pesquera (PSOE). Para este, el nuevo CPD proporciona “un plus de ciberseguridad muy importante porque, si en algún momento se cae el sistema de información del hospital, estaría disponible aquí”.

La información de Valdecilla está, de este modo, duplicada en Sierrallana, en un CPD que costó 562.650 euros y está instalado en la planta menos uno del edificio de Consultas. “Ahora tenemos dos corazones funcionando al mismo tiempo, uno original y otro de 'backup', y en función de las necesidades, se utilizará uno u otro”, señaló Pesquera durante una visita institucional realizada en junio de 2023, cuando ya era consejero en funciones.

Esto es lo que presumiblemente ocurrió el pasado mes de junio, cuando el sistema informático del Hospital Valdecilla colapsó y tuvo que ser reiniciado echando mano de una copia de respaldo con información de pacientes disponible en Sierrallana.

El actual Gobierno de Cantabria presidido por María José Sáenz de Buruaga (PP) dio cuenta al Parlamento autonómico de lo ocurrido y echó la culpa a una millonaria inversión fallida de los anteriores gestores socialistas. Consultado por este medio, Raúl Pesquera ha negado la mayor, recriminando al actual gestor del servicio privatizado de informática [Smart Hospital] y a los actuales gestores políticos del PP que no hayan puesto a punto todas las potencialidades de la inversión realizada. Asimismo, ha reconocido que el sistema base informático, que data de 2002, está “obsoleto” y debería ser “apagado”.

“Nunca se debió dejar contratada toda la parte informática a una empresa extranjera como es Ferrovial (deslocalizó su sede a Holanda en junio de 2023), de la que siempre vamos a ser dependientes. Por otra parte, hemos hecho una inversión para 'redundar' [conjuntos de datos esenciales de un sistema informático que existen de manera múltiple o se reparten en muchos servidores] todos los servicios y centros de datos, disponiendo de un centro propio en Sierrallana para el caso de que 'cayera' Valdecilla y no depender de Ferrovial”, ha explicado en declaraciones a elDiario.es.

“Los contratos millonarios a los que hacen referencia son los que permiten la ampliación y nuevo diseño de datos, sistemas, etcétera. Se licitaron el año pasado y es culpa suya y de su falta de diligencia que estemos como estamos. Si cualquier día se cae el sistema informático no es porque no haya inversión o no estén los aparatos en marcha o licitados, es porque no hay gente que esté realizando el proceso de integración informática y de 'apagar' lo viejo de 2002”, ha replicado al PP.

Oracle, Altamira, Ticares y DEVA

El sistema informático del Servicio Cántabro de Salud (SCS), del que depende Valdecilla, está constituido por múltiples aplicaciones interconectadas sobre un gestor de base de datos redundado de la empresa Oracle. Supuestamente, lo más probable que ocurriera el 3 de junio fuera un fallo de la base de Oracle, lo que habría afectado a las aplicaciones que gestionan el registro de pacientes Altamira HCE (un desarrollo de esta TIC posibilitó las teleconsultas por videoconferencia durante la pandemia), Ticares HIS [Sistema de Información Hospitalaria] y el HIS antiguo (un viejo 'superviviente' informático que ya generó múltiples quejas en el pasado por lo fallos de todo tipo que se producían, por ejemplo, a la hora de programar citas], llamado SUN1 en Valdecilla y HP HIS en Sierrallana y Laredo.

Reconocido como obsoleto es, así, el antiguo HIS (SUN1 y HP HIS). Tanto Altamira HCE como Ticares HIS siguen evolucionando de manera continua, el primero con un cierto retraso (Valdecilla priorizó mejorar en quirófanos el Sipquir [Registro Quirúrgico Intraoperatorio]) y son los llamados a 'apagar' los HIS antiguos. Este proceso aún no ha concluido, aunque está contratado el proyecto DEVA de mantenimiento de aplicaciones para su culminación.

El contrato para el mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones del Servicio Cántabro de Salud, conocido como DEVA, fue resuelto parcialmente en septiembre de 2023, está valorado en 33,4 millones de euros y ha sido adjudicado por lotes. Cuando esté terminado de implantar, el ecosistema informático del Servicio Cántabro de Salud, integrado por desarrollos a medida y productos de mercado, que da soporte a toda su actividad, alcanzará la 'paz'.

Hay también prevista una modernización del sistema-base de Oracle para el Centro de Datos de Valdecilla. Se trata de lo que se denomina un RAC [dos nodos redundantes capaces de solventar un fallo], que ya tiene contratado su BRS (Backup and Recovery System), un nodo gemelo, a ubicar en el nuevo Centro de Datos de Sierrallana.

Por último, hay también pendiente una actualización de los sistemas informáticos para la gestión económica. Los actuales sistemas SUN3 y HP-HIS están en curso de ser sustituidos por la multinacional SAP, uno de los principales productores mundiales de software para gestión de procesos de negocio. Una vez que se complete todo el proceso, podrán 'apagarse' los viejos sistemas heredados del Insalud.

Los anteriores gestores socialistas consideran que el actual equipo de la Consejería de Salud, dirigido por César Pascual (PP) y que han rehusado a contestar las preguntas de elDiario.es, aún no ha culminado el proceso, pese a llevar un año de mandato. A juicio del exconsejero Raúl Pesquera, el 'apagón' informático de junio tiene claros responsables: el gestor Ferrovial y el PP, ya que el SCS tomó las decisiones necesarias en la anterior legislatura para alcanzar una solución definitiva.