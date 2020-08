El restaurante de Oyambre 'El pájaro amarillo' acumula 12 positivos en coronavirus

El restaurante 'El pájaro amarillo', ubicado en la playa de Oyambre, que este lunes decidió cerrar "unos días por prevención" después de que dos de sus empleados dieran positivo por Covid-19, acumula ya 12 casos, entre trabajadores y personas cercanas.

Así lo indica el restaurante en su página de Facebook, en la que ya avanzaba el lunes que todos sus empleados se someterían a pruebas PCR "para evaluar la situación y garantizar nuestra salud, la de todas las personas cercanas y nuestros clientes".

Este martes, los responsables del local añadían otro mensaje en el que agradecían las muestras de apoyo y los ánimos recibidos y anunciaban que, a lo largo de la tarde, se les habían confirmado más positivos de trabajadores y "personas cercanas".

Según informa el restaurante, finalmente se han realizado más de 30 pruebas PCR de las que diez han dado positivo. "Todos se encuentran sin síntomas y sorprendidos por el resultado, pues no notan nada raro", señala.

También refiere que el martes por la mañana se desinfectaron las instalaciones del local y se han tomado "las medidas oportunas".

"Somos una plantilla muy amplia y al final parece que nos ha tocado. No queremos crear una alarma social, solo informar de los hechos acontecidos", apunta el restaurante.

"Mucha gente me llama para preguntar y Sanidad me dice que si no tienen síntomas no tienen de qué preocuparse y ante cualquier duda a su médico de cabecera. Afortunadamente todos estamos bien y esperamos que todo esto pase pronto, muchas gracias a todos", concluye el propietario del establecimiento.