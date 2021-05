Revilla cedió a la presión de los escraches hosteleros y dio orden de relajar las restricciones, según el portavoz de Ciudadanos

"No hay duda de que el Miguel Ángel Revilla (presidente de Cantabria), tras las presiones que ha sufrido por parte de ciertos hosteleros, le dio orden al consejero de Sanidad para que buscara la fórmula que permitiera que los empresarios de hostelería pudieran volver a trabajar". Esta es la interpretación hecha desde Ciudadanos sobre la creación del 'semáforo COVID' como forma de encubrir una decisión presidencial de ir relajando las restricciones en el sector hostelero. Según el portavoz Félix Álvarez, dicha decisión la habría tomado el presidente tras 20 días de sufrir continuos escraches por parte de un grupo reducido de hosteleros y fue justificada públicamente en la mejora de la situación epidemiológica de Cantabria.

El 'semáforo COVID', en opinión de Ciudadanos, ha quedado ahora en evidencia tras la decisión de la Sala de lo Contencioso del TSJC de estimar las medidas cautelares pedidas por los hosteleros de Cantabria sobre las últimas restricciones dictadas por Sanidad..

"La decisión del TSJC de anular la limitación de horario de cierre de la hostelería deja en evidencia la incongruencia del Semáforo COVID y las políticas de Revilla". Así lo ha aseverado el coordinador de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Félix Álvarez, quien ha señalado que la resolución judicial del TSJC, estimando las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Hostelería contra las restricciones dictadas, "sepulta" un semáforo "que pretendía servir únicamente para que el presidente, sin dejar en evidencia al consejero de Sanidad, acabara asumiendo lo que llevamos tiempo diciendo y la hostelería reclamando; o lo que es lo mismo, sólo ha servido para que Revilla se lave las manos y quitarse el marrón de encima".

Álvarez ha recordado que hace una semana, desde Cs se denunció la "torpeza" del Gobierno de Miguel Ángel Revilla con la implantación de esta herramienta y sus limitaciones a la actividad de la hostelería en función del nivel en el que se encuentran los municipios. Una denuncia que, según el coordinador de la formación naranja, "hoy ha ratificado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC".

"Este semáforo COVID no responde al control de los contagios ni a la situación epidemiológica de los municipios, sobre todo, los más pequeños; es inútil al no estar en vigor ni el toque de queda ni las limitaciones a la libre circulación; y sólo traslada las reuniones sociales a la calle y a domicilios privados, donde no existe ningún control de las medidas sanitarias y todos nos relajamos más en su cumplimiento", ha explicado Álvarez

El coordinador de Cs ha insistido en que antes de implantarse el semáforo COVID, "ya avisamos que existía un plan para ir relajando las restricciones de manera inmediata", pero el Gobierno "tenía que hacerlo de manera que ni el presidente, que siempre ha rehuido su responsabilidad en la toma de decisiones, y el consejero de Sanidad, que si por él fuera nos tendría confinados a todos los cántabros hasta alcanzar la inmunidad de grupo, quedaran con el culo al aire".