“Yo estoy seguro de que en Santander ha habido gente que ha robado”

Miguel Saro (Santander, 1975) cumplirá en 2023 ocho años como concejal en Santander y serán los últimos que cumpla. "Creo que es hora de que alguien tome el relevo", ha dicho el que es portavoz de Unidas por Santander en el Ayuntamiento de la capital cántabra. Saro, abogado, se irá convencido de que el PP ha destruido los servicios públicos municipales y que de ello determinadas personas han obtenido un lucro personal. Y lo dice por inferencia porque él mismo reconoce que no tiene pruebas y que el tiempo las aleja en el caso de existir. Lo dice, sobre todo, porque no puede entender el colapso de las principales contratas municipales, como las de la recogida de residuos o la de Parques y Jardines, sin que mediara conocimiento o intervención de cargos públicos o administrativos.

Izquierda Unida en Santander acaba de elegir nuevo coordinador, Keruin P. Martínez. ¿Cómo le afectará como concejal de la formación?

Yo estoy encantado con su elección porque tengo muy buena relación personal con él. Su elección viene derivada de las dificultades de gestionar la asamblea durante la crisis sanitaria. Dimitió Ainara (Bezanilla). El principal objetivo de Keruin, yo creo, es fortalecer la organización. Creo que es una persona con capacidad más que suficiente para dinamizar el trabajo organizativo de Izquierda Unida para afrontar el futuro con garantía y con solvencia.

¿Cómo se plantea la cabeza de cartel de la candidatura en 2023? ¿Va a repetir?

No lo hemos hablado todavía, porque lo primero es fortalecer la Asamblea de Santander. Yo, personalmente, creo haber hecho el esfuerzo suficiente. En 2023 hará ya ocho años y creo que es hora de que alguien tome el relevo. Keruin sería un candidato estupendo pero no es un tema que esté sobre la mesa. Ni siquiera se le ha plantado.

Actualmente, ¿cuál es el alcance que tiene IU en Santander?

Tiene un censo de simpatizantes de cientos, pero militantes, 60. Durante mucho tiempo hemos estado condicionados y subordinados a la actividad municipal, que yo represento, pero creo que es hora de hacer además otro tipo de trabajo, intentando tener una relación directa con la sociedad civil, no a través de la agenda del Ayuntamiento.

¿Y si le pidieran que volviera a presentarse de nuevo cuatro años más?

Pues le diría a mi mujer que decidiera ella (ríe), con lo cual la decisión está tomada ya.

¿Y cómo han transcurrido estos ocho años, aunque aún quede más de un año hasta las elecciones?

Cuando empecé, la sombra de Íñigo de la Serna [antecesor de Gema Igual en la Alcaldía] era muy extensa. Era un alcalde que controlaba toda la cúspide de la estructura administrativa, pero en cuanto se fue cayó el castillo de naipes. Íñigo tenía una infografía preparada para todo, hizo alguna cosilla que le permitió engañar a algunos y en cuanto se fue surgió la enorme crisis en que se encuentran los servicios públicos en Santander, que están externalizados y no hay ningún control sobre ellos.

Pero, y según dicen los informes de Intervención, la crisis en los servicios era previa a la marcha del anterior alcalde.

Sí, él tenía una habilidad especial para jugar con el garbanzo y los cubiletes y para eso se requiere tener espectadores solícitos y dispuestos a creerse el juego. Santander es una ciudad hecha a imagen y semejanza de cómo debe ser una ciudad según la derecha: hostelera, solo sector servicios, de segundas residencias, más pensada para actividades estivales para los turistas que para los que viven en la ciudad realmente, con una estructura urbanística pensada en términos de pequeñas urbanizaciones sin comercio ni actividad social... Eso al final crea un caldo de cultivo en donde prima el individualismo y no pensar en lo común. Íñigo sembró humo de ciudad inteligente, de ciudad que promueve la cultura, lo que era falso atendiendo a los presupuestos, su ejecución bajísima y la realidad de los servicios que ha de prestar un ayuntamiento.

¿Y cómo es que ha quedado puesto de relieve recientemente?

Hay una nueva función de control del Servicio de Intervención Municipal, que se ha desarrollado a partir de 2017, que le permite una fiscalización más estricta de los contratos externalizados.

Habla como si la mala gestión de los servicios fuera deliberada...

Yo estoy seguro de que en Santander ha habido gente que ha robado, porque es imposible que esto que ha ocurrido en servicios públicos no fuera conocido por concejales del área y por empleados públicos con responsabilidades de área. Aquí, en cualquier área de trabajo, hay empleados que tienen mucha responsabilidad, otros, menos, y otros, ninguna. Era imposible que algunos no supieran lo que estaba pasando. No quiero creer que fuera todo torpeza. ¿Torpeza, negligencia, falta de coordinación, estulticia? Sí, la hay en abundancia en el equipo de gobierno y la ha habido en el pasado.

¿Es una deducción más que un hecho probado?

En el conjunto del Ayuntamiento es imposible que alguien no supiera lo que estaba pasando por lo que el móvil principal para no cumplir las obligaciones es la obtención de algo a cambio. Estoy seguro. Pero ahora ya es muy difícil de probar.

Transcurrido más de un mes del cambio de concesionario del servicio de recogida de basura, ¿en qué estado se encuentra la ciudad, en su opinión?

El resultado con el nuevo concesionario [Cespa] es muy pobre. Es verdad que el anterior concesionario [Ascan] hizo todo lo posible para impedir un traspaso normal, aunque en este contrato no ha pasado nada normal en los últimos 10 años, pero aun así hay que ser objetivo y decir que la ciudad sigue estando muy sucia y un mes y medio después no se cumplen los estándares mínimos de limpieza.

¿A qué cree que se debe?

Ahora hemos conocido que a la plantilla le faltaban 25 puestos de trabajo.

Esto es algo que ya había advertido el comité de empresa.

El comité de empresa lo había dicho ya hace siete años. Pero los concejales del área no hicieron caso.

¿La situación actual es solo atribuible al problema de personal?

La crisis del contrato la ha provocado la concesionaria [por Ascan] y la actitud del Ayuntamiento también. Aunque creo que con el tiempo va a haber mejora porque el Ayuntamiento va a bañar con millones de euros las prestaciones extraordinarias no contempladas en el contrato de emergencia a Cespa. Lo que quiere Gema Igual, al coste que sea, es hacerse una foto en 2023, cuando esté adjudicado el nuevo contrato, pasando el algodón por una calle de Santander con vehículos nuevos y brillantes y un bonito lazo rojo. Habrá una nueva concesión por un período largo y los trabajadores estarán razonablemente satisfechos. Y eso va a ser muy caro para los vecinos de Santander.

Del pliego nuevo no se sabe nada aún, ¿tan complicado es?

Es más secreto que la fórmula de la Coca-Cola, porque no dejamos de preguntar y nos dicen que quieren hacerlo muy bien. No sabemos absolutamente nada, como tampoco de los pliegos del nuevo contrato de Parques y Jardines, que lleva tres años ya fuera de plazo de prórroga incluso. En Santander los procesos de contratación son lentísimos.

¿Habrá algún día una comisión de investigación que esclarezca lo que ha pasado con la gestión de la limpieza y recogida de residuos?

Honestamente creo que no se va a hacer porque al PP no le interesa que se haga y la capacidad de influencia de los concejales de Ciudadanos [socios del equipo de gobierno y partidarios de una comisión] es ninguna. Como no hay interés en desnudar las vergüenzas no la va a haber. Nosotros vamos a intentarlo por todos los medios a nuestro alcance pero el equipo de gobierno no lo quiere hacer.

¿Cree que el santanderino pasará factura a quien no cumpla la voluntad mayoritaria del Pleno?

Es difícil que en Santander la gente no se dé cuenta de que el Partido Popular ha destruido los servicios públicos más importantes.

¿Cree que hay un proceso de 'ayusización' de la política?

Sí. Está claro que, por más que haya una crisis en la derecha, esta se está yendo a los 'estomacal', a la lucha de lo simbólico y no a la gestión. Ayuso representa eso perfectamente. Por mucho que en Cantabria en su día fueran de la cuerda de Soraya Sáenz de Santamaría, ahora mismo se van a apuntar a lo que toque para seguir en el poder, van a intentar que estos temas no estén en el debate.

¿Cómo ve la solidez del equipo de gobierno? ¿Llegarán unidos hasta 2023?

En la historia política de España en los últimos 40 años es imposible encontrar un pagafantas mayor que cualquier cargo público de Ciudadanos. Tengo 46 años y soy incapaz de recordar un ridículo mayor de forma permanente y tenaz como lo que ha hecho Ciudadanos en los últimos tres años. Es un bochorno para sus votantes. El señor Ceruti [Javier Ceruti, portavoz de Ciudadanos en Santander] lo que está haciendo es sostener y soldar esa política tan nefasta para los vecinos de Santander. Personalmente me parece que es crítico y en ocasiones dice cosas razonables, pero...

... ¿no actúa en consecuencia?

Efectivamente, porque en este contexto lo que podía haber hecho hace dos años y medio es haber formado un gobierno alternativo en el que la izquierda ni siquiera tenía que haber estado porque le daban los números [mayoría absoluta de 14 concejales entre PSOE, PRC y Cs]. No lo hizo y desde entonces se queja de que no pudo hacerlo porque no lo dejaron. Ciudadanos desde hace tiempo ya no existe: solo es una agencia de colocación. Lo siento por los que quieran seguir viviendo de esto porque no tienen futuro, porque el PP ya no va a fichar nada de Ciudadanos.

Me llama la atención que diga que la izquierda no tenía que haber estado. ¿Eso significa que el PSOE no es de izquierdas?

Depende de lo que toque. Donde gobierna, en cuanto hay tensión, suele arrimarse más a visiones más apaciguadoras de sus compañeros de la derecha. Aquí en Santander cualquier cosa hubiera sido mejor que lo que ha habido y yo hubiera podido apoyar un gobierno alternativo sin estar dentro, con un programa básico a medio plazo. Si de algo hemos servido en estos últimos seis años es por algunas posturas que planteó Antonio Mantecón en la pasada legislatura o planteé yo en esta. Si no hubiéramos estado ni siquiera se hubiera hablado de ello. Solo hay que remitirse a los plenos anteriores a 2015.

¿A qué se refiere?

Remunicipalización de los servicios, por ejemplo. Es un tema tabú para los partidos que han gobernado en Santander y para muchos ayuntamientos grandes donde gobierna el PSOE.

¿Cree que Ceruti debiera dimitir?

Yo no espero nada de ningún concejal del equipo de gobierno. Motivos para dimitir los tiene y él lo reconoce. Si él no está satisfecho, que venga Paco Sierra [número cuatro en la lista de Ciudadanos].

Entonces, ¿cree que PP y Cs van a aguantar juntos hasta las elecciones?

Sí.

Me refería también por si la ruptura procediera del PP.

(Se lo piensa). No creo. Creo que el PP en Santander es especialmente cobarde porque cree que tiene más que perder que otros. Gobierna Santander, de una u otra forma, desde hace 80 años. Por el miedo que tiene es probable que aguante, porque está aguantando bastante bien. En enero de 2023 empieza la campaña y puede tranquilamente esperar a ver pasar el cadáver del enemigo por delante de Calvo Sotelo.

¿El mal estado de los sótanos del Ayuntamiento de Santander puede entenderse de forma metafórica?

Es una buena metáfora porque el problema del Ayuntamiento de Santander es que los cimientos están podridos.