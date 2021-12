José Ramón Hoz Castillo

En la empresa estoy desde hace 33 años y al comité de empresa accedí por primera vez en el año 1994 como delegado. Desde hace 11 años soy el presidente del comité de empresa.

¿Al subrogarse los trabajadores a Cespa se ha subrogado, por así decirlo, también el comité de empresa?

Sí, estamos tal cual hasta agotar mandato. si variase el número de plantilla, tal vez sí tuviéramos que ir a elecciones, pero no es el caso.

Empezando pro el final, ¿cómo es la situación a día de hoy [la entrevista fue realizada el pasado lunes]?

Estmaos esperando un análisis de Cespa del listado de subrogación que entregó Ascan el mismo día 10 a la una de la tarde. Hay que verlo porque ya ha habido un primer problema: una trabajadora de la Administración, que cautelarmente la han mandado para casa porque la empresa dice que Ascan no aportó los datos necesarios para una subrogación. Como saben que esta persona tiene una demanda interpusta contra Ascan por derechos (que se la reconozca como trabajadora de la UTE Ascan Servicios Urbanos-Geaser. y cantidades va a tener un permiso retribuido, sin incurrir en baja, a la espera de lo que diga esa sentencia. El juicio será en enero. Entonces se verá si realmente es subrogable o no lo es. Ese es el único problema con el listado de subrogación. Del resto, estamos todos.

Aparte de depurar listado, ¿ha sido traspasada toda la documentación necesaria?

Cinco minutos antes de que empezara la asamblea de trabajadores nos pasaron la subrogación.

El equipo de gobierno dice que fueron dos cajas de papeles que dejaron encima de una mesa de Cespa. Era lo justo para tramitar las altas, según tengo entendido. ¿Falta documentación?

No están solicitando que rellenemos documentación aportando datos. Hemos tenido que dar el número de cuenta para cobrar este mes, que no lo tenían... Lo único que se tenía esa tarde eran los nombres y apellidos en papel y los datos para el alta y Cespa lo hizo en tiempo récord porque a las 12 de la noche ya estábamos de alta en la Seguridad Social.

Y esa misma noche salieron a trabajar.

Sí. Se empezó a trabajar en las condiciones en que se empezó a trabajar. De hecho, comenzamos sin tener uniformes con nuestras tallas, sin botas porque desconocían las tallas... y esa noche se salió a trabajar con la mitad de vehículos de los que había normalmente.

¿Cómo era el material con el que se puso en marcha?

Mal. Ahora que se han recuperado los vehículos de Ascan ya bien. Los vehículos que consiguió Cespa de alquiler, además de ser diferentes. Los brazos de carga lateral no venían adaptados a los contenedores: hubo que adaptarlos. Los camiones también eran diferentes, viejos en muchos casos, que se averiaban... las dificultades han sido por la maquinaria porque el personal ha estado trabajando todo de su parte, desde coger la basura desde el suelo a trabajar con vehículos que eran...

No ha quedado nadie atrás, ¿verdad?

Nadie, pero, para nosotros, falta gente. Esta es una discusión que estamos teniendo con el propio Ayuntamiento. en el 2012, en el pliego de condiciones, había 327 puestos de trabajo. Un mismo puesto lo pueden ocupar dos personas si su contrato no es del 100%. en el contrato que firma Ascan con el Ayuntamiento se dice que puede amortizar 52. Ascan no amortiza 52, amortiza 90. Ha seguido amortizando en 2019, 2020 y 2021 cuando no podía. Por medio del último convenio entró a trabajar una plantilla de fin de semana con contratos del 40%. En total, sumándolo todos los porcentajes, son 16 puestos de trabajo. También ha habido alguna incorporación.

El comité de empresa defiende el empleo y creemos que para que se cumpliera el contrato anterior necesitaríamos ahora mismo más de 30 puestos por cubrir. Nuestras dudas son si, con un contrato de emergencia estamos sometidos al pliego de condiciones de 2012. Nos vienen a decir que no, que el contrato de emergencia ya no se somete a ese pliego. esto es algo que me parece inaufduito, que estemos sin un pliego que lo regule.

Restando 52 a 327 estaríamos en 275 puestos de trabajo, pues bien, no hay 275 puestos. Para nosotros, un contando el personal de fin de semana, aún faltaría cubrir 30 puestos de trabajo.

¿Se han subrogado mandos también?

en la Adminsitración se ha subrogado todo el mundo y los encargados de taller, que son mandos intermedios, se han subrogado y se ha subrogado el director técnico, que ya se subrogó en el contrato anterior.

La Alta dirección, ya no.

Me gustaría que me valoraras cómo ha sido el proceder seguido por Ascan.

La actitud de Ascan no ha sido buena con nosotros. al comité de empresa no ha facilitado datos. Como consideraban el contrato a Cespa ilegal no iban a facilitar nada. cuando les negaron las medidas cautelarísima sy luego las cautelares, ese mismo día nos facilitó documentación al comité de empresa. De hecho el día 8 por la tarde, el Ayuntamiento nos había citado a una reunón a cuatro bandas y Ascan no acudió. El día 9, Ascan nos citó a una reunión explicándonos su punto de vista y hasta hoy.

¿Cómo se encuentran con Cespa?

De trato, bien. hemos tenido una primera reunión comentando las incidencias, porque es verdad que hay muchas en seguridad y salud

¿Por qué?

El contrato de emergencia con un mes de plazo ha hecho que no dispongamos de toda la uniformidad adecuada. Los vehículos, tampoco hasta que se han conseguido los de Ascan. Los centros de trabajo estaban sin montar: la gente ha estado dos semanas sin vestuarios. Los cuartelillos de los barrenderos, a día de hoy siguen sin agua y luz. Pues es bastante complicado trabajar así. la actitud de Cespa es facilitadora de información, es fluida...

¿No echan de menos a los anteriores?

(Se sonríe) Hombre, se echa de menos las instalaciones de trabajo, los vestuarios... ahora estamos en unas naves en donde se han metido casetas de obras moduladas, con oficinas y vestuarios construidos en tiempo récord. Poco a poco se van consiguiendo los medios de trabajo.

Las naves están ubicadas en Candina.

Sí, son tres: en una están aparcados camiones y furgonetas, con dos depósitos de gasoil para los vehículos; una nave intermedia que es donde va a estar el taller y el lavadero de los vehículos; y una principal, en donde están oficinas y vestuarios.

el punto limpio de Eduardo García del Río es un problema. Era de Ascan y ahora mismo no se dispone de otro. Cespa ha tenido que construir uno improvisado que no reúne las mejores características y están intentando hacer uno como el que había.

Es cuestión de tiempo que se alcance cierta normalidad.

todo va mejorando. Al principìo nos encontramos que, de la recogida soterrada, por El Sardinero donde hay muchos contenedores que se activan con mandos, no teníamos los mandos que s eha tardado en conseguir de Ascan.