Suspendido el desahucio de una familia en Santander tras la intervención de la Plataforma Romanés

La Plataforma Romanés ha conseguido este viernes suspender el desahucio de una familia que, con una menor a su cargo, iba a ser desalojada a primera hora de su domicilio tras serle confirmada la decisión con 18 horas de antelación. Se trata de una familia residente en el número 54 de la calle José María de Cossío, la cual recurrió a la Plataforma Romanés.

El presidente de la plataforma, Alfredo Vargas, junto con otros trabajadores, así como familiares y vecinos que conviven desde hace más de 20 años con la familia, se concentraron en las inmediaciones de la vivienda como protesta. A su juicio, la situación generada es injusta y está cargada de “antigitanismo”.

La familia que se quiere desalojar era propietaria de la vivienda, cuya hipoteca estuvo pagando durante años hasta que, por problemas económicos, no pudo seguir haciéndolo durante año y medio. Al mejorar su situación económica y pretender regularizar los atrasos, el banco “modificó unilateralmente las condiciones contractuales de la hipoteca”, lo que supuso un incremento que la familia no pudo asumir, se informa desde la Plataforma Romanés. El resultado es que la entidad financiera se ha quedado con la vivienda y los intentos de poder seguir ocupándola con un alquiler social no han sido aceptados.

Se da el caso de que en el mismo bloque otras familias en situación similar, pero que no son gitanas, han conseguido acceder al alquiler social. De ahí, que la Plataforma Romanés lo considere un caso de “antigitanismo”.

Un juzgado notificó a la familia la ejecución hipotecaria, cuya suspensión fue solicitada el 2 de mayo. Tres días después fue denegada, dándose un plazo de 18 horas para abandonar la vivienda. Al ser técnicamente una ejecución hipotecaria y no un desahucio el juzgado no ha tenido en cuenta los decretos recientemente aprobados para familias en situación de vulnerabilidad, ha informado la Plataforma.

Tras obtener una suspensión de 10 días del desalojo, la Plataforma Romanés ha reclamado a las administraciones una reunión para poder llegar a un acuerdo de colaboración para que este tipo de situaciones no se repitan, y encontrar la mejor solución para familias vulnerables y sin recursos económicos.