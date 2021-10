Los trabajadores de Ascan asisten con incertidumbre al trasvase del personal a Cespa: "Esperamos no quedarnos en un limbo"

Ascan aún no tiene constancia oficial de la resolución municipal por la que Cespa es la empresa seleccionada para sustituirla en la recogida de residuos y la limpieza viaria de Santander por lo que todavía no ha dado traslado a esta de la información que necesitará para poder gestionar la concesión a partir del 11 de noviembre. Cespa necesita disponer de información actual y fehaciente sobre todos los extremos -personal, maquinaria, información- de los últimos cuatro meses, y este hecho a 20 días del cambio de papeles es motivo de preocupación entre los trabajadores, según ha manifestado un portavoz.

Santander y Cespa reclaman a Ascan una actualización de la situación del personal para subrogarlo

Otro elemento de preocupación es la medida cautelar que ha pedido y pedirá Ascan, primero vía administrativa y luego vía judicial, para paralizar el proceso al discrepar sobre su legalidad. Además, los jueces pudieran estimar su petición, lo que agravaría el trasvase de trabajadores e incluso, si este se produjera, que la plantilla tuviera que retornar a Ascan por mandato de la justicia.

Un portavoz del comité de empresa ha manifestado a elDiario.es en Cantabria que "esperamos que no nos quedemos en un limbo. Creemos que esto no va a ocurrir y que para entonces (11 de noviembre) se hayan pronunciado los tribunales. Si no entraríamos en un escenario peor". Dicho escenario es que los tribunales, una vez efectuado el trasvase de trabajadores, den la razón a Ascan y la plantilla retornase a su disciplina, dados de alta en otra empresa.

Hasta el 11 de noviembre la empresa se ha comprometido a tener en alta a sus trabajadores y liquidarles salarialmente una vez que se agote el plazo. Dispondrá entonces de cinco días para hacerlo. Para el comité de empresa no cabe duda de que tanto Ascan como Cespa están preparando el trasvase, al menos esa es su confianza.

Los trabajadores de Ascan acaban de cobrar la última paga extra y tienen el compromiso municipal de que toda la plantilla será subrrogada con Cespa. Los representantes de los trabajadores se reúnen semanalmente con la alcaldesa Gema Igual y la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo. En la última reunión asistieron representantes de Cespa, con quienes esperan reunirse la próxima semana para hablar de las condiciones del servicio "y ver lo que podemos aportar", ha asegurado el portavoz de los trabajadores. Con la dirección de Ascan han mantenido tres contactos telefónicos, pero ninguna reunión. Dicha reunión pudiera tener lugar dentro de unos días.