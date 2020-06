PSOE, PRC y UxS piden el cierre del minizoo de La Magdalena

Los portavoces de los tres grupos, Daniel Fernández, José María Fuentes-Pila y Miguel Saro, solicitan que los animales sean reubicados en entornos "más adecuados" y que el espacio que ahora alberga el minizoo se destine a realizar actividades culturales o a un centro de educación medioambiental.

En la moción se argumenta que los animales del minizoo "están en espacios que no cumplen unos mínimos suficientes para garantizar su bienestar, además de no tener una finalidad útil para la sociedad o para los animales albergados, no respondiendo a fines de conservación de las especies representadas o fines educativos y de concienciación de protección de la biodiversidad".

De hecho, en su opinión, el minizoo de La Magdalena no cumple con ninguno de los parámetros que se presume que debe de tener un zoológico.

"Las especies que alberga no forman parte de ningún proyecto que implique reintroducción en su medio natural; no forman parte de ningún estudio científico; no proporcionan ninguna educación al visitante; no aumentan la calidad de la oferta turística de la ciudad y tampoco se están recuperando de ningún maltrato ni de ningún decomiso. De hecho, los efectos sobre la educación y sobre la oferta turística son más negativos que positivos", detalla la moción.

El portavoz socialista, que ya formuló un ruego y varias preguntas 'in voce' en el Pleno de mayo en este sentido, considera necesario que el equipo de Gobierno PP-Cs "tome cartas en el asunto" y se haga eco de las demandas "de una gran parte de la ciudadanía".

Para Fernández, el minizoo no reúne las características propias de una instalación zoológica que cumpla los criterios y los parámetros de protección animal acordes con el siglo XXI. "Creemos que ese espacio, que alberga actualmente el minizoo puede servir para desarrollar otras acciones culturales o acciones de educación ambiental", ha sostenido.

Por su parte, el líder de los regionalistas ha explicado que "ante el estado de deterioro que presentan las instalaciones y las condiciones que se les ofrece a sus habitantes, no somos partidarios de seguir manteniendo animales en dicha situación en pleno siglo XXI, ya que no lo vemos ni atractivo, ni necesario".

Por ello, en el PRC aboga por un cambio en la funcionalidad de esta dotación municipal. "·Creemos que por su ubicación y entorno privilegiado, es factible su transformación en un espacio de ocio y de encuentro con la naturaleza", ha puntualizado Fuentes-Pila.

Mientras, el portavoz de UxS ha lamentado que "un modelo de zoo decimonónico como el que ocupa la península de la Magdalena, supone un desprecio hacia la vida salvaje y un reprocho por parte de muchos visitantes que llegan a nuestra ciudad. Es urgente salvar a los animales que están en este espacio y darle una nueva utilidad al mismo".

Para los líderes de las tres formaciones, empeñarse en mantenerlo sería "persistir en un error y en un proyecto que jamás debió de llevarse a cabo por excéntrico e inadecuado".