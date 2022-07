La ACPT recopila 500 alegaciones contra la ordenanza de la OLA en Torrelavega

La Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha registrado el lunes 500 alegaciones contra la Ordenanza Limitadora de Aparcamiento (OLA) de la ciudad que recogen los diez principales argumentos de la formación, además de otros propios de los vecinos en algunos casos.

La plantilla de alegación se basa en tres cuestiones principales, una de ellas la falta de estacionamiento, con un déficit de 1.800 plazas, según ACPT, que en su opinión solo se soluciona con la creación de nuevas plazas de aparcamiento, algo que no resolverá ni la OLA ni la ordenanza de Estacionamiento Regulado Activo (ERA).

Por otra parte, las plazas de aparcamiento designadas para la ERA son las que actualmente están reservadas para carga y descarga, y se limitará el horario para estas labores de 8.00 a 11.00 horas.

Para ACPT, esta medida producirá un “grave problema de circulación” pues la “gran mayoría” del comercio no abre antes de las 9.30 horas, y porque cada vez hay más repartidores, “por lo que dejarles sin plazas de aparcamiento a partir de las once de la mañana va a significar que se vean muchas veces obligados a tener que aparcar de forma irregular, entorpeciendo la circulación y provocando un problema circulatorio donde ahora no existe”.

Además, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que prevé el Ayuntamiento son las mismas donde se quiere implantar la ERA, por lo que para la formación “no tiene mucho sentido regular el aparcamiento en aquellas zonas donde en breve tiempo la gran mayoría de vehículos que circulan tendrán prohibido el acceso”.

“La ACPT es consciente del grave problema de aparcamiento existente en Torrelavega”, señala la formación, que sostiene que pagar por aparcar “no será la solución” sino “la puntilla definitiva para nuestra ciudad” pues perjudicará al comercio del centro en beneficio de las superficies comerciales de la periferia y de Santander.

También ha vuelto a reclamar que se abra “un verdadero proceso de debate” en la ciudad en torno al problema de aparcamiento donde se evalúen las distintas alternativas que culmine con una consulta popular, para que sean los vecinos quienes decidan “qué medidas aplicar para solucionar el problema de aparcamiento de la ciudad”.