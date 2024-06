El alcalde de Santillana denuncia en la Fiscalía a su sucesora por contratar a la empresa de su hermana

El todavía alcalde de Santillana del Mar, el socialista Ángel Rodríguez, ha denunciado en la Fiscalía de Cantabria a la regionalista Sara Izquierdo -su sucesora en el cargo si prospera la moción de censura prevista este jueves contra él- por subcontratar presuntamente a la empresa de su hermana para un proyecto municipal.

La denuncia del aún regidor del PSOE ante el ministerio público se ha interpuesto este miércoles, horas antes del debate de la iniciativa para arrebatarle el bastón de mando, registrada por su hasta ahora socio de gobierno, el PRC, Alternativa Vecinal Independiente (AVI) y PP.

El Pleno, convocado a mediodía, desalojará de la Alcaldía a Rodríguez, que lleva en el cargo desde marzo de 2019 y que en el último año ha gobernado el municipio con quien le sucederá en él, Izquierdo, a la que ha denunciado por un supuesto trato de favor a la empresa de su hermana desde la Concejalía de Turismo por un proyecto de mejora del Complejo Deportivo Municipal.

“Nos hemos enterado hace bien poco y no me parece ético ahora mismo dar 7.500 euros a un familiar por un proyecto que encima no ha salido adelante ni ha tenido visos de poder salir nunca. Ahora habrá que mirar si se hizo ese trabajo o no se hizo por parte de esa empresa. Hay muchas lagunas jurídicas”, ha indicado el alcalde, en declaraciones a RNE.

Por su parte, la concejala regionalista ha rechazado estas acusaciones y ha asegurado, a esa misma emisora, estar “muy tranquila”. Además, ha replicado a Rodríguez que “quizá quien deba dar explicaciones es él”.

·Esa empresa lleva trabajando desde el año 2006 en el Ayuntamiento de Santillana con diferentes proyectos de dinamización turística y no es a esa empresa la que se la contrata sino que hay un tercero“, ha explicado Izquierdo, para recordar que es el regidor quien firma las resoluciones de Alcaldía y, por tanto, ”quizá el que tenga que dar esas explicaciones en la Fiscalía va a tener que ser él y no yo“.

Este asunto no afecta al pacto entre PRC, PP y AVI sobre la moción de censura, la tercera que se presenta y debate en tres semanas en Cantabria, tras las registradas y aprobadas en Rionansa y Voto.