Alejandro Sanz, Mónica Naranjo, David Bisbal, UB40, Loquillo, El Drogas y Fangoria, cabezas de cartel del festival Magdalena en Vivo 2023

Alejandro Sanz, Mónica Naranjo, David Bisbal, UB40, Loquillo, El Drogas y Fangoria serán los cabezas de cartel este próximo verano del festival Magdalena en Vivo, que celebrará su tercera edición en la capital de Cantabria entre el 24 y el 29 de julio de 2023, coincidiendo con las fiestas de la Semana Grande de Santander, y que incluirá también las actuaciones de otros artistas y grupos como Revólver, Nancys Rubias o Julia Medina, entre otros.

Este evento musical, que se desarrollará en el recinto ubicado en la Campa de La Magdalena de Santander, pondrá a la venta el próximo martes 6 de junio a partir de las 12.00 horas los diferentes tipos de abono para las cinco jornadas de conciertos a precios reducidos durante la oferta de lanzamiento, así como los distintos tipos de entradas de día.

El festival arrancará el lunes 24 de julio con un concierto solidario protagonizado por Loquillo y El Drogas, que se encuentra en plena gira de aniversario por los 40 años de Barricada, la banda que lo lanzó al estrellato y lo ha convertido en un mito de la música rock en nuestro país.

El Drogas es el proyecto definitivo en el que Enrique Villarreal da rienda suelta a sus composiciones actuales, tras toda una vida dedicada a la música, con un currículum con más de 30 trabajos discográficos, más de 2.000 actuaciones y cerca de un centenar de colaboraciones, además de repasar su carrera al frente de las bandas que ha liderado, como La Venganza de la Abuela o Txarrena.

El cantante y músico navarro llegará a Santander con su gira por el 40 aniversario de Barricada. Tras repasar la historia de la mítica banda por ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia, las canciones con las que ha hecho historia sonarán sobre el escenario del festival Magdalena en Vivo, en una noche en la que compartirá protagonismo con otro grande de la música como Loquillo.

En su caso, Loquillo ha vuelto a la carretera para continuar con su gira ‘El Rey’, que dio comienzo en 2022 y con la que interpreta con la banda al completo sus canciones más emblemáticas, que se han convertido en clásicos del rock and roll en español.

Loquillo es una de las personalidades más reconocidas de la música en nuestro país, con una trayectoria que va de la década de los años 80 a la actualidad, y que recientemente presentó su último trabajo discográfico, ‘Diario de una tregua’, con una decena de temas escritos por sus compositores de cabecera, Gabriel Sopeña, Igor Paskual y Sabino Méndez.

La segunda jornada del festival Magdalena en Vivo se celebrará el miércoles 26 de julio con la banda británica UB40 y Revólver como protagonistas. El grupo de Birmingham ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo y ha sido una de las formaciones más populares e influyentes de todos los tiempos.

UB40 siempre ha sido un grupo que se ha caracterizado por sus ritmos de marcado compromiso social y político. Los ocho integrantes de la banda, Alistair Campbell, James Brown, Robin Campbell, Norman Hassan, Earl Falconer, Michael Virtue, Brian Travers y Astro son amigos desde la infancia. Se iniciaron tocando en pubs y clubes nocturnos, hasta que fueron descubiertos por Chrissie Hynde, la líder del grupo The Pretenders, que los invitó como teloneros durante una gira en 1979.

UB40 lanzó su primer álbum, ‘Singing Off’, y creó la compañía discográfica DEP International, donde publicaron ‘Present Arms in Dub’. Sin embargo, fue en 1983 cuando lograron su primer gran éxito con una versión del tema ‘Red Red Wine’ de Neil Diamond. Desde entonces, han seguido cosechando éxitos y visitando diferentes partes del mundo. En 1993, después de un paréntesis, lanzaron el disco ‘Promises and Lies’, en el que incluyeron su famoso tema ‘(Can’t Help) Falling in Love With You’. En 1997, publicaron ‘Guns in Ghetto’, en el que mostraron su particular estilo de reggae que tanto éxito les ha traído.

Compartirán escenario esa noche con Revólver, el grupo de Carlos Goñi. Cuenta con una carrera prolífera, llena de éxitos, buenas canciones y buenos directos, que han hecho de este músico uno de los artistas más emblemáticos, con canciones tan populares como ‘El roce de tu piel’, ‘Si es tan solo amor’ o ‘El Dorado’, todas de importante influencia en la historia reciente de la música española.

Carlos Goñi sigue renovándose, más de 30 años después de darse a conocer, haciendo discos que siguen triunfando entre sus seguidores. Este productor, arreglista, compositor, guitarrista y cantante presentará en Magdalena en Vivo su duodécimo álbum de estudio, ‘Adictos a la euforia’, un trabajo con el que ha alcanzado el mejor sonido de su trayectoria, con canciones y sonidos que le han marcado como compositor.

Además, la tercera jornada del festival se celebrará el jueves 27 de julio y tendrá como cabeza de cartel a David Bisbal, que compartirá escenario esa noche con la joven cantante Julia Medina.

Ganador de tres Premios Grammy Latinos, tres Billboard Latinos, tres World Music Awards y dos Premios Ondas, entre los más de 80 galardones internacionales que acumula, David Bisbal es reconocido a ambos lados del Atlántico por sus más de veinte años de carrera, en los que ha cosechado once Discos de Diamante por las ventas de sus trabajos discográficos.

En estos años, ha vendido más de cinco millones de entradas para los más de 1.000 conciertos que ha dado en todo el mundo, desde el Royal Albert Hall o el O2 Arena de Londres, a los neoyorquinos Carnegie Hall o Barclays Center, pasando por el Teatro Real de Madrid o el Olympia de París.

David Bisbal es un cantante muy apreciado por sus compañeros, por lo que ha protagonizado colaboraciones con artistas de la talla de Rihanna, Alejandro Sanz, Miley Cirus, Alejandro Fernández, Juan Gabriel, Plácido Domingo, Jamie Cullum o Tini, entre otros muchos.

El artista almeriense despliega toda su artillería para asaltar con fuerza un 2023 que precede a un año cargado de éxitos y hazañas históricas, como la celebración de su vigésimo aniversario en un concierto ante más de 20.000 personas que abarrotaron el Power House Stadium de Almería.

En 2023, además de un nuevo álbum, el artista permitirá disfrutarlo en concierto, y durante los meses de marzo y abril ha protagonizado una gira de 20 noches en el Teatro Albéniz, mientras que en el mes de junio iniciará el ‘Me siento vivo tour 2023’, con el que visitará una docena de ciudades españolas como Santander y que le llevará a continuación hasta Latinoamérica.

Su compañera en la jornada que protagoniza en Magdalena en Vivo será Julia Medina, una cantante y compositora gaditana que saltó a la fama tras su exitoso paso por el programa ‘Operación Triunfo’ en 2018, en el que quedó entre los cinco finalistas.

Tras las excelentes sensaciones que dejó su álbum debut, ‘No dejo de bailar’, la joven artista presenta su esperado segundo disco, ‘Epicentro’, en el que demuestra una maestría que la coloca directamente en las grandes ligas del pop en castellano, con pinceladas de rock, pop de autor más tradicional y canciones más sorprendentes y actuales que remiten a los grandes artistas anglosajones.

La cuarta jornada del festival será el viernes 28 de julio y contará con las actuaciones de Nancys Rubias, Fangoria y Mónica Naranjo, considerada una de las voces más potentes del panorama mundial gracias a su inabarcable rango vocal y a una puesta en escena única, que le han llevado a convertirse en un icono de la música y de la televisión en España y México.

Sus duetos, con nombres tan importantes como Luciano Pavarotti, Mina, Rocío Jurado o Gloria Trevi, o sus giras, desde las sinfónicas hasta las más rockeras, tampoco han pasado desapercibidas para el público, que disfruta cada vez que este animal escénico pisa el escenario.

Mónica Naranjo ha vendido más de diez millones de discos en todo el mundo y entre los premios y reconocimientos musicales que atesora a lo largo de su carrera destacan sus tres World Music Awards, que la convierten en la cantante española con más galardones en esta categoría.

Respecto a Fangoria, se trata de la banda de música electrónica formada en 1989 por Alaska y Nacho Canut, que cuenta en su discografía con un arsenal de grandes éxitos incontestable, como ‘Dramas y comedias’, ‘No sé qué me das’, ‘Espectacular’ y una larga lista de perlas de un repertorio infalible, sin olvidar los temas clásicos de Alaska y Dinarama, que enriquecen sus directos.

El dúo se encuentra presentando ‘Ex profeso’, la tercera entrega de la trilogía de EP que se plantearon al salir del confinamiento, tres colecciones de cuatro o cinco canciones cada una, que comenzó con ‘Existencialismo pop’ y con ‘Edificaciones paganas’, con las que han abierto un paréntesis en su costumbre de grabar un álbum de doce canciones cada dos años.

‘Ex profeso’ está concebido como una mezcla de estilos, temas y sonidos sin mucho que ver entre ellos, la idea con la que salieron del confinamiento y que ha estado presente en esta trilogía, que pretende huir de los discos donde todo forma parte de un concepto unitario, desde las canciones, los vídeos, hasta las portadas.

Por su parte, Nancys Rubias es el grupo de electrónica, pop, dance y glam liderado por Mario Vaquerizo, que juega con las referencias de un mundo paralelo en el que reinan el trash, la serie B, las vedetes, la España profunda, lo superficial y la movida, y cuyo último disco han bautizado como ‘Marcianos Ye-Yés’.

El cierre del festival Magdalena en Vivo 2023 será el sábado 29 de julio con la jornada de clausura, que tendrá como protagonista indiscutible a Alejandro Sanz, uno de los artistas más conocidos e influyentes a nivel mundial.

Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, desde su debut en 1991 con ‘Viviendo deprisa’ hasta su último álbum de estudio titulado ‘SANZ’ y publicado a finales de 2021, el cantante ha cosechado multitud de reconocimientos y llenado recintos en España, Estados Unidos y América Latina.

Alejandro Sanz es también el artista español con el mayor número de Premios Grammy en la historia, con un total de 29 galardones, y a lo largo de su trayectoria ha colaborado con diferentes músicos de renombre de todas partes del mundo, incluyendo intérpretes como Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Laura Pausini, The Corrs, Juanes, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Alejandro Fernández, Nicky Jam, Camilo o el legendario Tony Bennett, entre otros muchos.

Sus últimos lanzamientos incluyen temas como ‘Nasa’, con Camilo; ‘La Despedida’, incluida en la banda sonora original de la película ‘Bullet Train’ protagonizada por Brad Pitt, y ‘Soy’, junto a Eros Ramazzotti.

Su nueva gira internacional ‘SANZ en Vivo’ ha recorrido en los últimos meses algunas de las principales ciudades del mundo y está previsto que desembarque en Cantabria el próximo 29 de julio con un espectáculo muy especial con motivo del Año Jubilar Lebaniego 2023, en el que todos los asistentes podrán disfrutar de uno de los artistas más aclamados y queridos de nuestro país, con canciones como ‘Amiga mía’, ‘Corazón partío’ o ‘El alma al aire’, que el cantante madrileño interpretará en directo como clausura de la tercera edición de Magdalena en Vivo.

Abonos y entradas, el 6 de junio

Los diferentes tipos de abono que dan acceso a todos los conciertos del festival Magdalena en Vivo, así como las entradas de día para cada una de las jornadas, se pondrán a la venta el próximo martes 6 de junio a partir de las 12.00 horas en la web oficial, www.magdalenaenvivo.com, así como en los canales de venta de El Corte Inglés y en la página www.conciertosdecantabria.com.

Así, el concierto solidario protagonizado por Loquillo y El Drogas tendrá entradas disponibles en zona general desde 10 euros, mientras que para la jornada en la que actúan UB40 y Revólver se podrán adquirir por 35 euros. Ese mismo precio tendrán las entradas para los conciertos protagonizados por Mónica Naranjo, Fangoria y Nancys Rubias, igual que en la noche con David Bisbal y Julia Medina, mientras que la jornada de clausura en la que participa Alejandro Sanz las entradas están a la venta desde 50 euros. También se pueden adquirir las entradas VIP a diferentes precios en función de la noche.

Por otra parte, el Abono General está a la venta desde 69 euros y da acceso a la zona de césped los cinco días del festival, mientras que en el caso del Abono VIP sale a la venta desde 150 euros en su oferta de lanzamiento y da acceso los cinco días del festival a la Zona VIP. Este espacio tiene una entrada exclusiva y sin colas, carpas cubiertas, zona de descanso, baños privados, acceso a primera fila durante los conciertos y barra con precios reducidos en bebida y comida.

Además, existe la posibilidad de adquirir las entradas y abonos con el Bono Cultural Joven del Gobierno de España, con el Bono Cooltura Joven del Gobierno de Cantabria y con el Bono Cultura de la Fundación Santander Creativa, que permitirán disfrutar de diferentes descuentos y promociones especiales.

El festival Magdalena en Vivo 2023 cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Santander y del Gobierno de Cantabria, además del patrocinio de diferentes empresas privadas como Parte Automóviles, Cutty Sark, Mimoondo, Guppy, Lupa, Plenitude, Ferroluz, Consorcio, Alufasa, Heineken Silver, Regma, Wypo o Café Dromedario.