Cantabria, en contra de implantar peajes en autovías: "No es una medida que vaya a favorecer a priori la recuperación económica"

Cantabria se ha posicionado en contra de implementar peajes en las autovías, una propuesta de cara a 2024 recogida por el Gobierno central en el plan de recuperación remitido a Bruselas. "No es una medida que vaya a favorecer a priori la recuperación económica", ha valorado la consejera de Economía, María Sánchez (PSOE).

A preguntas de la prensa, la consejera socialista ha explicado que en el contexto actual, en el que "se está iniciando la recuperación" tras la pandemia, se debe "dar confianza" a los mercados, empresas y familias, que necesitan tener "certeza" y saber "cuáles son sus ingresos y gastos".

No obstante, Sánchez ha aclarado que "a día de hoy no hay ninguna comunicación" por parte del Ejecutivo que indique que esta medida va a hacerse efectiva y que este planteamiento "no es nuevo", sino que ya lo hizo el en 2012 el Gobierno del PP.

Por otro lado, la consejera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha destacado que el Ejecutivo cántabro celebra "de manera unánime" que se vaya a contemplar el criterio de coste efectivo de la prestación de los servicios públicos por habitante en el medio rural, tal y como ha avanzado esta semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Permitirá recibir una financiación acorde a las necesidades reales que plantean una orografía y una dispersión geográfica como las de Cantabria", ha subrayado. "Frente a lo que dicen otras comunidades, esa financiación no es para nosotros un privilegio, sino que responde a los costes que se generan a la hora de prestar los servicios públicos en las zonas rurales de Cantabria", ha sentenciado la titular de Economía.