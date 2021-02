CCOO denuncia el "total desprecio" de Educación a los docentes de Infantil y Primaria de Cantabria al elaborar los currículos de la LOMLOE

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria ha denunciado el "total y absoluto" desprecio de la Consejería de Educación, y especialmente de su titular, Marina Lombó, a los docentes de Educación Infantil y Primaria de la región, al "ningunearlos y crear de manera oscura y poco transparente" un grupo de trabajo externo para elaborar los currículos que se estudiarán en Primaria según la LOMLOE.

En un comunicado, el sindicato ha lamentado haberse enterado por la prensa de la creación de este grupo, compuesto por seis personas, la mitad de Secundaria y especializados en Geografía e Historia, para empezar a desarrollar el currículo de Cantabria para primero, tercero y quinto de Primaria.

"No sólo ningunea al colectivo de docentes de Infantil y Primaria, los más maltratados por esta Administración, sino que también ningunea a los sindicatos al no contar con ellos para establecer quién debe elaborar estas currículos. ¿Qué pasa? ¿Qué los docentes de Infantil y Primaria no tienen capacidad de desarrollar sus propios currículos educativos? ¿Cuál ha sido el criterio elegido?", se ha preguntado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.

Para Sánchez, "es intolerable, inaceptable y demuestra un desprecio manifiesto a la comunidad educativa que la política educativa de Cantabria se decida en una mesa camilla; que la forma de trabajar en Primaria la determine un grupo externo cuando, además, la Consejería de Educación cuenta con un grupo de asesores docentes propios que pagamos toda la ciudadanía de la región y que bien podrían hacer este trabajo", ha sostenido.

El sindicato ha criticado el "oscurantismo" de una gestión "que dice muy poco de una Consejería a la que parece importar muy poco el futuro educativo de la región". Por contra, ha ensalzado la capacidad pedagógica y formativa de los docentes de Infantil y Primaria, "sobreformados en muchos" casos y especializados en metodologías participativas basadas en proyectos donde la empatía y el respeto al alumnado son la base.

En este sentido, ha recordado que los currículos educativos no se basan solo en contenidos, sino que se trata de planes integrados que incluso están recogidos en el 'Acuerdo por la Educación en Cantabria', que Lombó "parece haber enterrado".

"Todo ese dinero que derrochan con sus propios asesores bien podrían utilizarlo en materia de seguridad y salud en los centros educativos, otro ámbito en el que están demostrando un desprecio atroz a las propuestas que les venimos realizando desde CCOO", ha añadido.

El sindicato ha subrayado que no se va a quedar parado ante este "atropello" y ha asegurado que va a defender "a capa y espada" el nuevo modelo educativo "que parece que la Consejería quiere ignorar al seguir empeñada en implantar un modelo más basado en las competencias de la antigua LOMCE que en el espíritu de la LOMLOE".

Sánchez ha advertido que CCOO estará "atento" porque a partir de mañana se negocian las unidades y las plantillas, denunciando que "no hay ninguna política de contratación válida" y que Infantil y Primaria vuelven a ser los colectivos más afectados. Además ha afirmado que los recortes "que quiere imponer la Consejería" se centran en la escuela pública y "olvidan" a la concertada.