Otra legislatura perdida para el Cabildo de Arriba: el concejal de Urbanismo de Santander asegura que “no se ha avanzado nada”

El portavoz del equipo de Gobierno de Santander y de Ciudadanos, Javier Ceruti, ha denunciado este martes la “permanente vuelta atrás” en el Cabildo de Arriba, inmerso en un “círculo vicioso” pues tras 16 reuniones de la comisión mixta “no se ha avanzado en absoluto en la solución del problema de los vecinos”.

El alzhéimer urbanístico del Cabildo devasta la memoria histórica de Santander

Ceruti se ha pronunciado así en la rueda de prensa de acuerdos de la Junta de Gobierno local, que ha aprobado la adquisición directa de cuatro inmuebles ubicados en los números 9 y 13 de la calle Alta, por valor total de 160.000 euros, para apoyar la regeneración del Cabildo, como avanzó este lunes el concejal de Vivienda, César Díaz (PP).

Sin embargo, este martes, Ceruti, que también es concejal de Urbanismo, ha recordado que desde este departamento se impulsó en esta legislatura una redelimitación del Cabildo que es “absolutamente imprescindible para continuar adelante”, que fue tumbada en el Pleno por su socio de Gobierno, el PP, y por el PRC.

En este sentido, el edil ha acusado a ambas formaciones de haber “hecho perder un año, como veremos pronto, en la próxima mesa en la que volvamos a reunirnos para hablar del cielo y de la vida eterna y no resolver nada, en la que se enseñará un informe del Servicio de Urbanismo que dice que, se haga lo que se haga, es imprescindible esa redelimitación. Y por tanto habremos perdido un año por la mala broma de seguir jugando a las mesas inútiles del Cabildo”.

“Ahora la solución es comprar cuatro pisos; bien, es que llevamos 16 años en estas circunstancias y con la misma persona al frente de esas mesas”, ha criticado en alusión a César Díaz. Otro acuerdo del que también informó ayer el Ayuntamiento, la aprobación del proyecto de Ordenanza municipal de Vados, ha suscitado asimismo las críticas de Ceruti, que ha anunciado que presentará alegaciones.

Según ha indicado, el proyecto tiene por objeto la actualización y sistematización de la ordenanza existente, que tiene ya 15 años, como respuesta a la necesidad de incluir nuevos supuestos de concesión de vado en polígonos industriales y zonas urbanísticas tradicionales del municipio.

El concejal ha explicado que, en la Junta de Gobierno, Cs votó a favor de la aprobación “para no incurrir en lo que critico (del PP), que cuando no se hace lo que quieren, paralizan y tumban por años las actuaciones”, pero presentará alegaciones sobre un punto que no comparte la formación naranja.

Se trata de una disposición según la cual, si se concede un vado a un particular y después el Ayuntamiento modifica el sistema de circulación de la zona y como consecuencia, debe retirar la licencia de vado, el ciudadano tiene la obligación de asumir las obras para devolver la acera al estado anterior.

Para Ceruti, “si se concede una licencia y luego es el Ayuntamiento el que cambia de criterio, no debe ser el particular el que tenga que asumir esa obligación”, por lo que alegará sobre este punto. Otros acuerdos de la Junta de Gobierno son la aceptación de la renuncia por parte de la Asociación Vecinal Santo Toribio-Vista Alegre al uso del local cedido en la calle Vista Alegre 21; y la aprobación inicial del estudio de detalle para la ordenación de volúmenes y fijación de la cota de asiento de la edificación en la parcela de la calle La Tejera 4, con lo que se inicia un periodo de 20 días de información pública para presentar alegaciones.

Finalmente, y también adelantado por el Ayuntamiento, se ha aprobado la convocatoria para la concesión de becas de guardería y escuelas infantiles con un presupuesto de 240.000 euros ampliables.