El cine sobre montaña y deporte de aventura llega esta semana a Camargo con el Festival Mendi Tour

El salón de actos del Centro Cultural La Vidriera acogerá este miércoles, 26 de abril, y el jueves, 27 de abril, una nueva edición del Festival Mendi Tour, que recogerá algunos de los mejores films del prestigioso Mendi Film Festival 2022 de Bilbao.

Se trata de una iniciativa que llega de la mano de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Camargo, con entrada gratuita hasta completar aforo, en la que el público tendrá la oportunidad de disfrutar durante dos jornadas del mejor cine de montaña y de deportes de aventura, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La edición de este año arrancará este miércoles a las 20.00 horas con el documental 'Adrenaline suks', en el que el esquiador y saltador base Matthias Giraud explica su enfoque sobre los deportes de aventura.

Seguirá el film 'A Baffin vacation', que cuenta la expedición de 45 días de Erik Boomer y Sarah McNair-Landry a través de los remotos paisajes de la isla de Baffin; y continuará con el film 'New way up', protagonizado por los alpinistas Fabi Buhl y Will Sim, que planean coronar la Gulmit Tower, en el Karakorum, usando parapentes para volar sobre el terreno glaciar.

La primera jornada se cerrará con 'From shade to light' en el que el alpinista francés Charles Dubouloz consigue el reto histórico de la primera ascensión invernal en solitario a la ruta 'Rolling Stones' en la cara norte de las Grandes Jorasses, en Chamonix (Francia).

La sesión del jueves comenzará con la película 'Ephemeral' en la que se muestra cómo en una de las temporadas más duras en la historia de la escalada invernal escocesa, Guy Robertson y Greg Boswell completan extraordinarios primeros ascensos.

Finalmente, el festival de este año se cerrará con 'Doo sar' en la que los polacos Andrzej Bargiel y Jedrek Baranowski protagonizan la expedición Karakoram Ski con el objetivo de escalar y esquiar dos seismiles situados en el valle de Hushe.