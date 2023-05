Daniel Fernández, candidato del PSOE en Santander: “La ciudad está totalmente paralizada, el modelo del PP ha fracasado con estrépito”

Daniel Fernández (Santander, 1984) muestra sin titubeos su clara convicción de que el 28M, esta vez sí, habrá cambio en Santander: “En la calle nos lo piden a gritos”, exclama. El candidato del PSOE, que se presenta como cabeza de lista por primera vez, aunque acumula a sus espaldas el bagaje de cuatro años como portavoz socialista en el Ayuntamiento, asegura que su formación es “la única alternativa” para lograr el ansiado objetivo de terminar con 40 años de gobierno del PP en la capital de Cantabria.

Como principales argumentos apunta que la ciudad “está totalmente paralizada”, que “no ha habido avances en las cuestiones importantes” en estos cuatro años y que “el modelo del PP ha fracasado estrepitosamente”. “No tiene proyecto, se ha presentado en 2023 con exactamente el mismo programa que en 2019”, señala, apelando a la confianza de la ciudadanía de Santander para demostrar que “existe otra forma mucho más eficaz de gestionar esta ciudad”.

Tras más de 40 años del PP al frente del Ayuntamiento de Santander, ¿cuál sería su primera medida si logra la Alcaldía tras el 28M?

Poner orden en el Ayuntamiento de Santander para que se presten unos servicios públicos de calidad, una recogida de basuras y limpieza de la ciudad acorde a los impuestos que pagamos los santanderinos, para que la ciudad esté limpia todos los días del año en todos los barrios con independencia de cuál sea el código postal en el que vivas.

Todo hace indicar que será necesario un pacto entre varias formaciones para sumar esa mayoría alternativa que propicie el cambio. En esta legislatura hubo ocasión de conformar otro gobierno vía moción de censura y no se llevó a cabo. ¿Si los números dan tras el 28M no se dejará pasar la oportunidad otra vez?

La moción de censura va a ser el 28 de mayo a una gestión negligente y totalmente ineficaz de los recursos del Ayuntamiento. Ese día los santanderinos van a tener la oportunidad de elegir entre más de lo mismo, los que nos han llevado al declive como ciudad, o elegir un Partido Socialista que ponga las bases de un futuro de progreso, de empleo, de servicios públicos de calidad y que piense en los santanderinos y en la gente que vive en Santander.

¿A qué electorado se dirige principalmente Daniel Fernández?

Yo me dirijo absolutamente a todo el electorado de Santander que entienda que nuestra ciudad tiene que cambiar y volver otra vez a tener un futuro positivo. Por tanto, llamo a todos los santanderinos que tienen la oportunidad con su voto de cambiar el declive por el progreso, que es lo que venimos defendiendo. El progreso es un equipo de gobierno que tenga proyecto para la ciudad y un plan para Santander que permita tener el día de mañana una Santander mejor a la que nos hemos encontrado.

¿Santander actualmente es una ciudad que facilita que los jóvenes puedan vivir y trabajar en ella?

No, y eso lo vemos con los datos demográficos. Santander ha perdido más de 24.000 habitantes durante las últimas décadas y eso se debe a que los sucesivos gobiernos del Partido Popular no han dado con la tecla para que los santanderinos tengamos la oportunidad de desarrollar nuestra vida laboral y familiar en Santander. ¿Eso cómo se hace? Apostando por economías que vayan orientadas, además de al turismo, hacia trabajos de mayor calidad y mejor remunerados. Hay muchísima gente que se forma en la Universidad de Cantabria y en la FP que después no tiene la oportunidad de trabajar en Santander porque el PP no ha puesto a disposición de empresas suelo público en nuestra ciudad para que se instalen y generen empleos de calidad. Eso es lo fundamental para que Santander asiente población joven y dinámica que permita crecer y generar riqueza.

¿Qué propone para el pequeño y mediano comercio que languidece en la ciudad?

Lo primero que proponemos es que las licencias de actividad y de obra menor y obra mayor, que permiten adaptar esos locales comerciales, se den en tiempo y forma. Lo que no puede ser es que tarden ocho meses para la licencia de obra y otros ocho meses para la de actividad, porque acaban poniendo en la mochila del empresario unos costes que muchas veces le llevan al fracaso. Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es aplicar políticas dinámicas de comercio y empleo. Nosotros para el comercio local abogamos por hacer un 'transporte de última milla', como han hecho ciudades de nuestro entorno, para repartir a los santanderinos las compras que realicen a menos de dos horas de su domicilio, y de esa manera hacer una sana competencia a las multinacionales y permitir que el comercio local vuelva a recuperar la actividad. Los datos del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) señalan que en los últimos cinco años ha habido 700 comercios, es decir, 700 autónomos, que han cerrado en Santander. Eso no puede volver a ocurrir.

Otros cuatro años del PP supondrían una situación muy dramática para la ciudad y sus vecinos

Mencionaba antes al turismo, ¿su masificación puede llegar a ser un problema en Santander?

Ya lo está suponiendo. La masificación turística está llevando a que no haya otro tipo de empleos y políticas orientadas hacia el conocimiento o la cultura. Lo que sucede es que en Santander el acceso a la vivienda está siendo un verdadero problema, se está convirtiendo en un bien de lujo. Eso se debe a que el Ayuntamiento no ha sabido poner un reglamento, una ordenanza o una bolsa donde queden registradas las viviendas de uso turístico. En Santander hay más de 1.600 viviendas de uso turístico y solo 100 están registradas en el Gobierno de Cantabria porque el Ayuntamiento ni siquiera tiene ese registro. Nosotros queremos potenciar las viviendas de alquiler para que los santanderinos vivan en ellas, y también regular las de uso turístico para que tengamos claro que la competencia con la hotelería sea en igualdad de condiciones.

Hablando de vivienda social, los bandazos en el proyecto para La Remonta, de pulmón verde sin viviendas a anunciar más de mil y que finalmente el Ministerio cifre 257, ¿les han podido restar credibilidad entre el electorado?

Ninguna, porque nosotros siempre dijimos que ese parque, ese gran pulmón verde para la ciudad de Santander, tenía que tener dotaciones públicas, y dentro de las dotaciones públicas además de las evidentes, que son de cultura y de deporte, también existía la posibilidad de establecer viviendas. No porque lo diga el PSOE, sino porque lo dice el propio Plan General de Ordenación Urbana o el modelo de ciudad de 'Hábitat futuro'. En el Plan General, el PP estableció que se tenían que hacer 1.500 viviendas, a nosotros nos parecía una locura, mientras que el 'Hábitat futuro' establecía 287. El PSOE ha determinado la cuantía más baja de las posibles, 257, que son perfectamente compatibles con un gran pulmón verde, porque no podemos olvidar que ese terreno ocupa una extensión de 300.000 metros cuadrados, 60 campos de fútbol. Por tanto, no solo caben esas 257 viviendas, sino que además vamos a tener más de un 85% de espacio verde para que la ciudad también tenga lugares de convivencia.

Ha citado el Plan General. El Tribunal Supremo tumbó el del PP hace siete años, en 2016. ¿Cómo repercute en la ciudad no contar con un modelo urbanístico actualizado a este tiempo?

Negativamente, porque el Plan General determina cuáles van a ser los usos de los terrenos que forman parte de la ciudad. La necesidad de establecer el crecimiento del PCTCAN (Parque Científico y Tecnológico de Cantabria) para que vengan empresas, del crecimiento del campus universitario para ampliar el conocimiento en la ciudad, de viviendas, de parques, de zonas verdes, de áreas deportivas... En definitiva, el PGOU proyecta el Santander del futuro y, por tanto, es vital y urgente ponerlo en marcha cuanto antes porque estamos con uno que tiene más de 26 años.

¿Y cómo se imagina Daniel Fernández el Santander del futuro?

Me imagino una ciudad amable, que permita a los ciudadanos transitar por la calle con seguridad, donde haya más espacios peatonales, más comercio, más riqueza a través de empleo de calidad, donde se apueste por una hostelería que respete el descanso de los vecinos, donde haya un ocio que sea bueno pero que también permita el descanso de muchas zonas que están ampliamente tensionadas… Ha habido soluciones en otras ciudades de nuestro entorno para las zonas acústicamente saturadas y nosotros hemos hablado con la Asociación de Hostelería de ellas. Están completamente de acuerdo porque redundarán en los hosteleros, pudiendo seguir ejerciendo su profesión sin atentar en la calle contra el descanso de la gente. El derecho al descanso no puede ser incompatible con el derecho al ocio.

¿Qué hay de la Zona de Bajas Emisiones?

Se tendría que haber puesto en marcha en enero y no se hizo porque el PP no ha tenido la valentía para ello. Imagino que será porque tiene miedo a su electorado, pero nosotros somos conscientes de que esa ley hay que cumplirla y que va a facilitar la vida de los santanderinos, va a generar un comercio mucho más activo y va a permitir una vía pública mucho más segura. Tenemos que apostar por el transporte público, por los aparcamientos y por una ciudad donde se pueda vivir e ir por la calle sin miedo a que te atropelle una bicicleta eléctrica, un patinete o que haya vehículos que vayan a demasiada velocidad.

El problema del contrato de basuras se palpa en la calle porque Santander está sucia, eso es evidente para cualquier ciudadano independientemente de su posición ideológica. ¿Qué conclusiones arroja del modelo del PP la gestión de este servicio?

Que el modelo ha fracasado con estrépito. Eso lo hemos visto porque la ciudad de Santander es una de las más sucias de España. Nunca ha estado tan sucia la capital de Cantabria. Se debe sobre todo a ese pliego inicial que es el origen del problema, donde el Partido Popular redujo en 50 millones el contrato y donde quitó a 80 trabajadores de las calles a la vez que planteaba un Plan General donde iba a crecer la población. Si Santander iba a crecer parece evidente que no podía pagar menos por tener la ciudad limpia. Ahí está el origen del problema. Y hemos visto que el pliego que quiere sacar el PP de nuevo vuelve a adolecer de los mismos problemas y de las mismas razones que llevaron a la ciudad a estar sucia. Por tanto, nos quedará a los que entremos a gobernar en el Ayuntamiento a partir del 28 de mayo poner solución a ese problema. Primeramente queremos solicitar un informe externo que nos permita conocer la viabilidad de poner en marcha una remunicipalización del servicio de basuras. Ya se ha hecho en Valladolid, en León o en Burgos con buenos resultados, y creemos que en Santander también se puede impulsar para prestar un servicio que los santanderinos nos demandan. Les da igual que sea de manera directa o indirecta, lo que quieren es el resultado, que la ciudad esté limpia todos los días con independencia de la calle en la que vivan. Nosotros vamos a abogar por ello, por hacer un servicio de excelencia.

Han sido cuatro años tirados a la basura, nunca mejor dicho, porque las basuras han sido el gran problema"

¿Diría que en Santander hay barrios de primera y barrios de segunda en la gestión del Ayuntamiento?

Y hasta barrios de tercera. Hay una diferencia notable entre determinadas calles y lo que se tiene que hacer es precisamente una política destinada a paliar esas diferencias. Nuestro programa plantea desarrollar obras y servicios de calidad en todos los barrios para que vivas donde vivas tengas los mismos servicios, porque al fin y al cabo pagamos los mismos impuestos, por lo que tenemos derecho a recibir la misma calidad.

Hablando de impuestos, sus bajadas masivas son bandera del PP en cada campaña. ¿Qué propone usted en material fiscal?

En materia fiscal lo que proponemos es que los santanderinos se sientan a gusto con la calidad de los servicios públicos que reciben por parte del Ayuntamiento porque los impuestos son los que los sufragan. Es verdad que la subida del 125% de la tasa de las basuras no ha tenido resultado en cuanto a limpieza, por lo que se le tiene que devolver a los vecinos. Han pagado un servicio que no se les ha prestado y, por tanto, queremos devolverles esa subida que le hizo el PP. Respecto al resto de las tasas, pretendemos hacer que sean justas y progresivas para que el que más tenga más pague, pero que en cualquiera de los casos todos recibamos la misma calidad del servicio.

El Cabildo, el soterramiento o los espigones son temas recurrentes en cada campaña... ¿De qué cree que puede ser síntoma esa especie de 'bucle' en los proyectos de la ciudad?

De que el PP no tiene nadie al volante, no hay nadie al volante en la gestión del Ayuntamiento y eso lleva a que ninguno de los proyectos que están sobre la mesa durante los últimos 20 años se hayan puesto en marcha. Eso es muy grave, la ciudad está totalmente paralizada. La próxima legislatura queremos poner en marcha todas esas cuestiones pendientes. En el Cabildo de Arriba ya hemos dado una solución, queremos construir allí el Teatro Municipal Sotileza, que genere cultura y también dinamice toda esa zona que está a apenas 100 metros del Ayuntamiento y que parece una zona de guerra, totalmente abandonada, con solares llenos de ratas y vegetación. Para la reordenación ferroviaria hay un gran acuerdo entre todos los partidos políticos que representamos el Ayuntamiento. Queremos que de una vez por todas se termine con esa brecha que separa la calle Alta de la calle Castilla-Hermida para unir dos barrios y dotar de espacios verdes a una zona densamente poblada. Y, por supuesto, aprovechar para reordenar el área del Puerto y el frente marítimo, para unirlo con la ciudad de Santander como ha hecho, por ejemplo, la ciudad de Málaga, y generar un atractivo. Son muchas las cuestiones pendientes y es mucho el trabajo que vamos a tener a partir del 28 de mayo, pero lo hacemos con un gran proyecto, un gran equipo y con mucho esfuerzo y dedicación.

El PP durante esta legislatura ha contado con un socio de gobierno, Ciudadanos, que ha gobernado en coalición con el PP pero a la vez ha criticado continuamente su gestión y el incumplimiento por parte de los populares del pacto de gobierno que firmaron en 2019. ¿Cómo definiría el papel que ha desempeñado la formación naranja con Javier Ceruti a la cabeza?

Ha llevado a cuatro años de paralización y absoluto desgobierno en Santander. No ha habido ningún avance en ninguna de las cuestiones importantes, y eso nos lleva a la necesidad de un cambio en el color político. Ciudadanos concurrió a las elecciones de 2019 diciendo que iba a propiciar el cambio, y cuatro años después hemos visto que en esta ciudad no solo no ha cambiado nada, sino que hemos ido a peor.

¿Qué supondría que el PP siguiera al frente del Ayuntamiento otros cuatro años?

Sería una situación muy dramática para la ciudad y sus vecinos. No tiene proyecto, se ha presentado en 2023 con exactamente el mismo programa que en 2019. Eso rinde buena cuenta de la poca idea que tienen para desarrollar el futuro de Santander. Este es el momento vital para nuestra ciudad, es más necesario que nunca el cambio y abogo por que los santanderinos nos den la oportunidad de que vean que existen otras formas de gestionar esta ciudad, mucho más eficiente y eficaz.

¿Entonces ha sido una legislatura perdida?

Totalmente, han sido cuatro años tirados a la basura, nunca mejor dicho porque las basuras han sido el gran problema. Pero venimos de legislaturas donde el PP también ha tirado mucho dinero de los santanderinos y no ha transformado la ciudad. Hemos visto, por ejemplo, la Smart City, con ocho millones y medio de euros tirados a la basura, o el Metro-TUS, otros siete millones tirados con una movilidad de espaldas a los ciudadanos. Y ahora otros 10 millones tirados por el contrato de las basuras, con los sobrecostes y las condenas judiciales que está teniendo el Ayuntamiento de Santander por esa huida hacia adelante de la alcaldesa para que no se conozca la verdad respecto a la comisión de investigación que todos los partidos pedimos. Es muy importante trasladar esa necesidad de cambio que los vecinos en la calle nos piden a gritos.

El colectivo Desmemoriados ha denunciado a la alcaldesa, Gema Igual, y al concejal de Cultura, Javier Ceruti, por no retirar los nombres franquistas del callejero. ¿Se cumplirá la legislación en materia de memoria histórica y se modificará la nomenclatura de las calles la próxima legislatura?

Las leyes están para cumplirlas y, por tanto, nosotros vamos a poner en marcha cuanto antes esos cambios necesarios para adaptarla a la Ley de Memoria Democrática. No puede ser que en Santander todavía haya calles que rindan homenaje a personas importantes durante la dictadura, gente que dividió nuestro país con una guerra civil y un alzamiento militar que supuso la ruptura de la democracia y cuarenta años de dictadura que debemos olvidar. Por tanto, las calles de Santander no pueden rendir nunca homenaje a personas que fracturaron la sociedad y que convirtieron a España en un lugar donde los derechos no se respetaban.

Usted es el único candidato de las formaciones de la actual oposición que ha estado estos cuatro años en la Corporación municipal y, además, como portavoz de su grupo. ¿Cree que eso le pone en una posición ventajosa en estas elecciones respecto a sus competidores que pretenden desbancar a Gema Igual?

A mí eso me facilita conocer los problemas de primera mano porque durante todo este tiempo he pateado mucho las calles de Santander y, sobre todo, me permite plantear soluciones atractivas y viables. Llevamos un programa de 500 medidas muy concienzudas llevadas a cabo por un equipo de trabajo que ha fijado el objetivo en que Santander no siga perdiendo el futuro y se adapte a los años que nos vienen.

¿Es optimista Daniel Fernández?

Por su puesto, lo soy porque la ciudad me está trasladando ese optimismo en la calle. Hay mucha gente que se nos acerca y nos dice que hay que cambiar, personas que tradicionalmente votaban a partidos conservadores pero que en esta ocasión van a depositar su voto en el Partido Socialista, porque entienden que somos la única alternativa de cambio en Santander.