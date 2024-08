La DGT prevé 141.000 desplazamientos en Cantabria en el puente del 15 de agosto

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este miércoles, a las 15.00 horas, una nueva Operación Especial con motivo del puente del 15 de agosto. Esta operación se prolongará hasta las 24.00 horas del próximo domingo, 18 de agosto, periodo durante el cual se prevén 141.000 desplazamientos por las carreteras de Cantabria.

En Cantabria, el mayor volumen de desplazamientos se espera en las zonas turísticas, los accesos a playas y los entornos de montaña, según ha informado la DGT de Cantabria.

En particular, se prevé que el punto de mayor intensidad de tráfico se produzca en los accesos a Cantabria desde la Meseta por la A-67, especialmente en su confluencia con la A-8 en el entorno de Torrelavega, así como en la zona oriental de la A-8, limítrofe con el País Vasco.

Los momentos de mayor afluencia vehicular se esperan para la tarde de este miércoles 14, la mañana del jueves 15 y, de igual manera, se anticipa un tráfico intenso a lo largo de todo el domingo 18, coincidiendo con la finalización del puente y el regreso de vehículos a sus lugares de origen.

Para garantizar la seguridad en las carreteras de Cantabria, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil desplegará hasta 180 agentes, quienes contarán con la colaboración de las policías locales de los principales municipios de la región.

A nivel nacional, la DGT prevé más de 8,2 millones de movimientos de largo recorrido por las carreteras durante este puente, convirtiéndose en los días con mayor volumen de desplazamientos de todo el año. Además, debido a la celebración de numerosos festejos en distintas poblaciones, se incrementarán también los viajes de corta distancia, especialmente durante las noches y madrugadas.

Recomendaciones

En estos días de desplazamientos, ya sean cortos o largos, Tráfico recomienda planificar el viaje por la ruta más segura y evitando las horas más conflictivas para evitar imprevistos. Desde las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011, se informa de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir.

En desplazamientos largos, asegurarse de que el vehículo está en condiciones óptimas, revisando, al menos, el alumbrado, el estado de los frenos y de los neumáticos y, una vez en carretera, realizar descansos cada dos horas para evitar que la fatiga y el sueño en la conducción provoquen un siniestro.

En los desplazamientos a poblaciones en fiesta, ya sean diurnos o nocturnos, no bajar nunca la guardia, aunque se trate de trayectos cortos, ponerse el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y la señalización de la carretera.

Al ir a realizar el viaje hacia o desde poblaciones en fiestas, si se ha ingerido alcohol no buscar excusas para conducir, aunque no se haya alcanzado el máximo permitido. Es mejor dejar que conduzca alguien que no haya bebido, contemplar la posibilidad de utilizar el transporte público o, incluso, descansar y pernoctar en el destino, en hostales, hoteles, etc., o en el propio coche hasta poder realizar el viaje en las mejores condiciones para la conducción.