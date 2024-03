El diputado de Vox en Catalunya solo declaró su sueldo como asesor en Cantabria cuando se supo que cobraba exclusividad en el Parlament

El diputado de Vox en Catalunya Antonio Ramón López Gómez declaró su actividad como asesor en el Parlamento de Cantabria el pasado viernes 15 de marzo, fecha en la que se hizo público que cobra dos sueldos, uno de más de 60.000 euros anuales por dedicación exclusiva en la Cámara legislativa catalana y otro de 50.000 euros al año como coordinador del grupo parlamentario de extrema derecha en Cantabria. Así consta en el Registro del Parlament de Catalunya, tal y como ha podido confirmar elDiario.es, de manera que hasta ese momento esta institución no tenía constancia de la doble actividad de este diputado, conocido como Toni López y representante por Lleida.

“Su compatibilidad no se ha tratado en ningún órgano competente”, afirman fuentes de la Cámara catalana a preguntas de elDiario.es. Y es que para que la Comisión del Estatuto de los Diputados aborde la compatibilidad laboral, el diputado en cuestión tiene que comunicarlo, cosa que López no hizo hasta el pasado viernes, ya con la convocatoria de elecciones anunciada y con la disolución de las Cortes prevista de manera inmediata –tuvo lugar este martes tras la firma del decreto por parte del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès–. Por tanto, López registró su actividad laboral como asesor en Cantabria a sabiendas de que la comisión ya no iba a poder celebrarse y tras hacerse público en los medios de comunicación que compaginaba ambas retribuciones.

Así pues, la web del Parlament recoge cómo el representante de Vox asegura no disponer de otra actividad profesional además de su cargo como diputado. 'Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocupat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament', aparece en el apartado de la declaración de actividades y cargos públicos de su perfil, cuya traducción es 'ninguna actividad profesional, laboral o empresarial ejercida y ningún cargo público ocupado actualmente, aparte de su actividad como miembro del Parlamento'.

Preguntado por elDiario.es, en un primer momento, López aseguró que registró su actividad como coordinador parlamentario en Cantabria y que así consta “con fecha y todo”, pero que “no ha llegado a comisión todavía porque estas cosas tienen sus pasos”. “La compatibilidad está tratada y registrada en el registro del Parlamento”, aseguró en conversación con este periódico. No obstante, preguntado por la fecha concreta, no supo responder, pese a que, en realidad, tan solo habían pasado cuatro días desde que efectuó el registro: “No lo sé ahora mismo”, afirmó; “la fecha no la sé”, insistió en otro momento de la conversación.

Asimismo, López también aseguró, en sus propias palabras, tener “ de hace tres o cuatro meses un email del letrado del Parlamento de Cataluña que me dice que es compatible”. Seguidamente, este medio le pidió que le hiciera llegar el contenido de ese correo electrónico para corroborar su veracidad, a lo que López respondió que tenía que consultarlo con su “coordinador del Parlamento de Cataluña”, con el que trataría al día siguiente, ya que en el momento de la conversación estaba de viaje de una comunidad a otra.

Además, López cuestionó la veracidad de la información publicada anteriormente sobre su doble retribución porque, en sus propias palabras, él no cobra del “Parlamento de Cantabria, sino del grupo parlamentario”, pese a que los fondos de los grupos provienen de la propia Cámara legislativa en función de su representatividad.

Este medio ha esperado 24 horas y ha intentando contactar con López varias veces vía WhatsApp y telefónica. Tras una primera comunicación a primera hora del día en la que ha asegurado que haría “todo lo posible por conseguir la documentación” y una segunda en la que se ha justificado en que estaba reunido, no ha habido forma ni de cuestionarle de nuevo por la fecha del registro, toda vez que elDiario.es ha comprobado por fuentes parlamentarias que fue el pasado viernes, ni por el email de un letrado de la Cámara que asegura tener y que finalmente no ha demostrado su veracidad.

En el año 2023, según se detalla en la web de la Cámara catalana, López percibió un salario bruto con dedicación exclusiva como diputado de 58.825 euros, a lo que hay que sumar otros 22.378 en concepto de 'indemnización', una remuneración que perciben todos los diputados en función de su lugar de residencia.

A finales de ese año fue contratado como coordinador parlamentario en Cantabria, en plena crisis interna de la formación de extrema derecha. Su aterrizaje en esta comunidad vino de la mano de la actual portavoz, Leticia Díaz, que mantiene un enfrentamiento abierto con su compañero de escaño y exportavoz, Cristóbal Palacio, a quien recientemente se le retiró la dedicación exclusiva por ser incompatible con sus negocios privados. En la votación en la que se le redujo el sueldo, Vox dividió su voto evidenciando la fractura interna: Díaz y otra representante de la extrema derecha lo hicieron a favor –junto con el resto de partidos con presencia en la Cámara (PP, PRC y PSOE)–, mientras que el propio Palacio y otro diputado fueron los únicos que se posicionaron en contra.

El conflicto en el seno del grupo parlamentario de Vox afecta al personal laboral. Así, Díez prescindió de Niko Gutiérrez, presidente de Vox en Bizkaia y asesor hasta entonces cercano a Palacio, y contrató a Toni López, quien ahora pierde su condición de diputado tras la disolución este martes del Parlament por la convocatoria electoral en Catalunya.