Podemos e IU denuncian que el Gobierno de Cantabria “se niega” a aprobar el PROT antes de que finalice la legislatura

Podemos e Izquierda Unida (IU) han registran una proposición no de ley (PNL) para que el Parlamento de Cantabria inste al Gobierno regional a tomar las medidas para que el Plan de Ordenación del Territorio (PROT) pueda ser debatido y aprobado por la Cámara antes de que finalice la legislatura, en cumplimiento de la resolución del Defensor del Pueblo.

Así lo han anunciado este martes en rueda de prensa el secretario de Medio Ambiente y Mundo Rural de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, y el coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, quienes han denunciado que el Gobierno de Cantabria “se niega” a cumplir la petición del Defensor del Pueblo, que considera que debería estar aprobado a final de año, seis meses antes de las elecciones de mayo de 2023.

La agrupación morada presentó una queja ante el Defensor del Pueblo con motivo de la demora en la aprobación del PROT puesto que la disposición final primera de la Ley 2/2001 daba un plazo de nueve meses, desde la entrada en vigor de la ley (el 4 de septiembre de 2001), para su aprobación. “La semana pasada se cumplieron veinte años desde que tendría que estar aprobado; veinte años después seguimos esperando” ha censurado Gómez.

Además, ha recordado que la ley marca un plazo de nueve meses, “que quizá se entiende que se pueda alargar, pero una vez que ese plazo se alarga veinte años empieza a haber dejaciones de responsabilidades por parte de los consejeros que ha habido hasta ahora. Veinte años sin cumplir una ley nos parece demasiado tiempo”, ha criticado.

Ante el incumplimiento recurrente de aprobar el PROT por parte de los sucesivos gobiernos, han sido varias las ocasiones en las que distintos grupos han solicitado su tramitación y aprobación, una de las últimas en febrero de 2021, presentada por Podemos e IU con motivo de la profusión de proyectos eólicos “sin que exista la regulación adecuada para evitar inseguridades jurídicas y consecuencias negativas en materia social, ambiental o económica”.

En este sentido, Ruiz Salmón considera que el PROT es necesario “para ordenar todo lo que no tiene orden y dar una respuesta a la ciudadanía”, puesto que “cualquier otra medida que se ponga como excusa para no aprobarlo, no está respondiendo a los intereses de Cantabria. Y sobre todo está, de forma opaca, poco transparente, no respondiendo a la ciudadanía que demanda más regulación y más interés por los pueblos de nuestra comunidad”.

En este sentido, ha sostenido que “se está condenando a las zonas más rurales con la nueva Ley de Suelo y con los proyectos eólicos que se están tramitando no dando alternativa”.

Para ambas formaciones, que dos décadas después de tener que estar aprobado el PROT, que el consejero de Ordenación del Territorio, José Luis Gochicoa (PRC), haya declarado que durante esta legislatura tampoco va a salir adelante, es una cuestión “inaguantable”, porque se está produciendo una total “desregulación” del territorio en Cantabria, no solo a través de la Ley del Suelo sino también como consecuencia de la demora en la aprobación del PROT.