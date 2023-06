Los economistas lanzan un mensaje de “optimismo realista” sobre la economía cántabra: “No vemos recesión por ningún sitio”

El Colegio de Economistas ha lanzado un mensaje de “optimismo realista” sobre la economía de Cantabria. “La economía no va a ir a peor. Es posible que se modere el crecimiento pero no vemos recesión por ningún sitio”.

Así se ha pronunciado este lunes el decano-presidente del Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García Andrés, durante una rueda de prensa por el 40º aniversario del Colegio, en la que ha estado acompañado por el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentí Pich Rosell, para quien la situación del país “es mejorable” porque en los tiempos de la pandemia “se ha mantenido entre algodones” y no se han incentivado reformas estructurales para reducir la pobreza, con lo que a partir de ahora “habrá que hacer reformas”.

En cuanto a las previsiones para Cantabria, el Colegio de Economistas está elaborando su primer informe económico y “puramente técnico” sobre la situación de la región, que presentará en julio y que incluirá propuestas de mejora. García Andrés ha avanzado que, pese a la situación de “incertidumbre” del entorno global, nacional y local, las perspectivas nacionales y regionales para acabar el año son “mejores de que las que había antes”, con la recesión “descartada”.

Así, ha señalado que Cantabria terminará el año con un crecimiento del PIB del 1,5%, una décima por debajo de España (1,6%), mientras el crecimiento del empleo será ligeramente superior en la región (2,3%) que en el país (2,2%). De este modo, las “perspectivas son favorables”, también porque se está poniendo en circulación el ahorro, lo que fomenta el consumo y mejora el empleo. Resta eliminar “el cuello de botella” de la inflación, que cree que acabará en el 6% y que se está “atenuando”.

En cuanto a los tipos del BCE, prevé “pequeñas subidas todavía” pero a mitad de año, cuando la inflación caiga, se “reducirán algo”. En este sentido, opina que la inflación volverá en 2024 a niveles de “antes de dispararse”, a un 3,5%. Pero todo ello influido por la guerra en Ucrania, el cambió climático y la sequía.

Aunque para García la situación es optimista, ha reconocido que existe un problema de distribución de la riqueza que necesita de “políticas selectivas” destinadas a los sectores más vulnerables. “Hay más bolsas de pobreza que deberían compensarse con medidas distributivas”, ha defendido, apuntando que una economía en crecimiento es compatible con un aumento de la desigualdad, pero “cuando se crea riqueza” es cuando se puede distribuir, ha señalado.

Mientras, Pich Rosell ha sostenido que los países más prósperos son los que tienen una cultura económica muy desarrollada, lo que permite que los políticos “tomen las decisiones más convenientes. Porque si solo se está a lo aparente, todo esto termina mal”. Por ello ha afirmado que la situación en España “es mejorable”.

Ha señalado que el crecimiento de España antes de la pandemia ya había empezado a decaer, y durante la misma los países occidentales adoptaron medidas para evitar la conflictividad social, por lo que hasta 2022 la situación en España “se ha mantenido entre algodones” pero “ha habido pocos incentivos para buscar reformas” en cuestiones “estratégicas”.

“¿Las reformas dónde están?. Aquí hay muchas administraciones y deben coordinarse y no ha habido ningún incentivo para coordinar el tema de la pobreza, por ejemplo. Yo soy pesimista, creo que no hemos avanzado nada. Porque por la marcha de la economía, no tanto la desigualdad sino los pobres, no sé si el conjunto de administraciones ha hecho alguna reforma que permita llegar directamente a quienes lo necesitan”, ha cuestionado.

Además, según Pich, a nivel europeo “no hay demasiado interés”, también porque en junio de 2024 hay elecciones, con lo que “la Unión Europea no es un aliado estratégico en estos momentos para recordarnos que los deberes hay que hacerlos”. Con Alemania en recesión, el “mutualizar deuda y pagar entre todos, más tarde o más pronto...”.

A España le “interesa mucho que pasen las elecciones europeas” y españolas porque “habrá que hacer reformas porque con una inflación de los productos básicos disparados... y si gastas el 50% del PIB, lo primero es cómo lo gastas. Y este sistema de tantas administraciones, o gestionamos un estado federal de verdad o podemos encontrarnos con problemas”.

Aniversario del Colegio

Por otro lado, y sobre el 40º aniversario del Colegio de Economistas, el acto conmemorativo se celebrará este viernes en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander y se rendirá homenaje a los fundadores y a los decanos de la institución. En estas cuatro décadas, el Colegio ha representado a un total de 2.642 profesionales y, en la actualidad, cuenta con 970 colegiados, aunque a corto plazo espera alcanzar los 1.200 una vez que se concrete la unificación con el Colegio de Titulados Mercantiles.

Desde su creación ha realizado unas 1.500 acciones formativas de las que se han beneficiado más de 30.000 personas y ha intermediado en cerca de 1.000 ofertas laborales a través de su Agencia de Colocación.Junto a ello, ha promovido acciones solidarias para recaudar fondos para distintas causas. En cuanto a los retos de futuro, García los ha resumido en preparar a los colegiados en “digital y verde”.