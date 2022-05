Las familias del Colegio Cisneros de Santander reclaman entornos escolares más seguros y por ello, este viernes 6, los alumnos saldrán a las calles cercanas al centro para demandar y mostrar con actividades y juegos un mejor entorno para el colegio.

Este 6 de mayo, escuelas de toda Europa, bajo el lema #StreetsForKids, reclamarán la calle para los niños entornos escolares más seguros. La Asociación de Madres y Padres del Colegio Cisneros se ha sumado a dicha convocatoria puesto que va en la línea de sus reivindicaciones.

En un comunicado, el AMPA ha explicado que el colegio está en el centro de la ciudad, rodeado de tráfico, y la mayor parte del alumnado vive en las cercanías y realiza sus desplazamientos andando.

Sin embargo, “los límites de velocidad no se cumplen en absoluto cuando hace ahora un año que Santander debería ser una Ciudad 30 (no lo es, ya que no se controla)”. Por ello, la asociación, con el apoyo del Colegio, que se ha “volcado” en la iniciativa y está realizando acciones reivindicativas durante esta semana.

En este sentido, el AMPA está consultando a las familias acerca de su percepción del entorno del centro, con el fin de recabar información para posteriores reuniones con el Ayuntamiento de Santander pues quiere que se les “tenga en cuenta para las futuras Zonas de Bajas Emisiones”, que entrarán en vigor en 2023.

En las aulas, los niños del Cisneros están trabajando sobre su entorno ideal, cómo les gustaría que fuesen las calles cercanas. Y el viernes 6 de mayo intentarán que esas ideas puedan hacerse realidad durante un día.

Así, la asociación organizará una recogida de aquellos alumnos que tengan que venir en coche, para que no tengan que aparcar en las inmediaciones del centro.

Y desde las 10.00 horas se cerrarán al tráfico las calles que rodean el colegio para que los alumnos puedan jugar en ellas durante la mañana. Habrá juegos, circuitos para patines y patinetes, se intentará involucrar al comercio local del barrio, y también habrá tiempo para la reivindicación de los niños, “que se merecen una ciudad mejor y más amable”, con la lectura de un manifiesto preparado por ellos mismos.

“Se trata de plantar una semilla que visibilice el trabajo que desde nuestra asociación estamos realizando para que los entornos escolares sean más seguros”, ha explicado el AMPA.

“Creemos que las buenas palabras, los límites que no se cumplen y las campañas que no van seguidas de actuaciones concretas no van a solucionar los problemas de los entornos escolares, por lo que es necesario que centros y familias tomemos protagonismo. Está en nuestras manos dar forma a la ciudad en la que queremos que vivan nuestros hijos”, ha concluido la asociación de padres.