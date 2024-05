El Gobierno de Cantabria reparte casi 26 millones a 119 entidades locales para contratar a 2.000 desempleados

El Gobierno de Cantabria ha resuelto la convocatoria de subvenciones del Programa del Servicio Cántabro de Empleo para las corporaciones locales de 2024, con un presupuesto de 25,8 millones de euros que se ha repartido entre 119 entidades que se estima que podrán contratar a unos 2.000 desempleados para llevar a cabo diferentes obras o servicios de interés general en sus municipios.

En concreto, se beneficiarán de estas ayudas más de un centenar de ayuntamientos, 15 mancomunidades y dos asociaciones en esta edición, en la que el Ejecutivo del PP ha “mejorado” las bases atendiendo a las peticiones de los ayuntamientos y mancomunidades a las que van dirigidas las ayudas e incorporando principios de simplificación administrativa y administración electrónica.

Entre los cambios, la convocatoria pasa de ser bianual a anual y se facilita la contratación a las mancomunidades con el objetivo de que no queden puestos sin cubrir, ya que antes solo podían contratar a desempleados que fueran de larga duración y eso llevaba a que no se encontrara a todos los candidatos que podían contratarse.

Así lo han explicado el consejero de Empleo, Eduardo Arasti, y la directora del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), Lucía Serrano, en una rueda que han ofrecido este martes en la sede del Gobierno para dar a conocer la resolución de las ayudas a las corporaciones locales.

Un asunto por el que el Gobierno ha recibido críticas de la oposición, que pedía mayor agilidad a la hora de conceder estas subvenciones para que los ayuntamientos pudieran contratar desde junio, cuando acababa la vigencia de los contratos de la anterior orden. Sin embargo, el consejero ha subrayado en su intervención que esta edición se ha “acordado tiempo a pesar de hacer una tramitación más complicada y además mejorando las bases y la convocatoria”.

En concreto, la convocatoria se resolvió el pasado viernes 24 de mayo y se notificó ayer a los ayuntamientos, al tiempo que se hizo pública su resolución a través de la web del Emcan.

Así, Arasti ha detallado que, en el caso de la de 2022-23 (cuando gobernaba PRC-PSOE), se resolvió el 2 de junio, “nueve días después que la actual”; la de 2021 el 10 de junio, “17 días después”; y la del 2022 el 22 de julio, “un mes después”.

“Se ha hecho más en menos tiempo”, ha concluido el consejero, señalando por tanto que “las criticas eran injustificadas”.

Como ha explicado, antes de la aprobación y publicación de la convocatoria de este año, el Gobierno tuvo que elaborar unas nuevas bases ya que las anteriores “decayeron” el pasado 30 de septiembre, “dos meses después de tomar posesión”, al ser derogadas por un Real Decreto de 28 de septiembre de 2021.

Selección de personas y colectivos prioritarios

Mediante estas ayudas, los municipios podrán contratar a personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de Cantabria, en el momento del sondeo y el día anterior a la contratación.

Las oficinas de empleo serán las encargadas de enviar a cada entidad beneficiaria un listado de, siempre que sea posible, cuatro personas candidatas por puesto de trabajo. A partir de este paso, las corporaciones podrán elegir entre dos procedimientos: realizar ellas mismas la selección final de los candidatos o, por el contrario, delegar esta función en la oficina de empleo correspondiente.

No obstante, en todo caso, la selección final habrá de realizarse entre las personas preseleccionadas por la oficina de empleo. Los contratos, que no podrán ser inferiores a tres meses ni superiores a seis, salvo sustituciones, deberán finalizar no más tarde del 31 de julio de 2025.

Serán colectivos prioritarios para la cobertura de estas ofertas de empleo, en primer lugar, las personas desempleadas de larga duración, de 45 o más años de edad, inscritas como demandantes de empleo, y en desempleo durante 420 días acumulables en un periodo de 18 meses, y no perceptoras de prestaciones y/o subsidios.

A este grupo le seguirán las personas desempleadas de larga duración menores de 45 años, también inscritas como demandantes de empleo en los mismos términos que el colectivo anterior.

Por último, el resto de demandantes de empleo, priorizando aquellas personas que no hayan participado en el último año en este mismo programa, en los programas de prácticas laborales del Servicio Cántabro de Empleo, en los programas de Talleres de Empleo, Escuelas de Talento Joven u otro programa mixto de empleo-formación.

Las acciones previstas en esta convocatoria podrán serán objeto de cofinanciación por la Administración General del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal.