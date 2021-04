Igual dice que la Semana Santa ha sido "de pandemia" y "mala" para el turismo en Santander

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha calificado la Semana Santa como "mala" para el sector turístico, pero "de pandemia". "Es lo que nos correspondía, tener la prudencia", ha valorado, ante la "amenaza" del aumento de la incidencia de la COVID, que alcanzó este domingo los 75 casos por cada 100.000 habitantes a siete días.

"Ha sido una Semana Santa de pandemia, en donde debemos ser responsables para que haya un verano de menos pandemia, de menos restricciones, de más vacunas, de más seguridad y de mayor consumo", ha defendido Igual este lunes a preguntas de la prensa, durante la presentación del programa 'Aparejo'.

La regidora se ha referido a las declaraciones de la Asociación de Hostelería sobre las pérdidas registradas por el sector debido a las restricciones, y ha señalado que "no había que tener resultados porque estamos en pandemia".

De esta forma, ha señalado la encuesta previa realizada desde el área de Turismo que señalaba un 10 por ciento de ocupación hotelera, "de los que habían abierto, porque no todos han abierto".

Asimismo, ha afirmado que "ha habido gente por la calle", pero ha lamentado que "el consumo de los santanderinos y los cántabros no es suficiente para levantar unas estadísticas".

Cuestionada por la presencia en la capital de turistas de otras comunidades que se han saltado las restricciones, la alcaldesa ha dicho desconocer cuántas personas han venido a Santander "saltándose las normas" y ha condenado a quienes se hayan movido de manera "irresponsable".

"Hay que respirar y comer, y las dos cosas son necesarias para sobrevivir. Hay que curarse en salud y no descuidar la economía porque las dos cosas son importantes para que avance la sociedad", ha defendido.

De esta forma, ha apuntado que "cuando los datos, la legalidad y las normas nos dicen que hay que quedarse en casa, pues hay que quedarse en casa", ha sentenciado.

"No sé cuántos han sido, pero por pocos que hayan sido, pues la condena más absoluta porque eso no es ser solidario y no es ayudar entre todos a salir cuanto antes", ha manifestado Igual, para quien "las normas están para cumplirlas, y para salir todos juntos y cuanto antes".