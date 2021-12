“La apuesta por captar al turista nacional nos ha venido muy bien y ha beneficiado a Cantabria”

Desde que tomó posesión como directora general de Turismo de Cantabria hace tan solo 11 meses, Marta Barca Pérez (Torrelavega, 1980) ha tenido que afrontar su nuevo cargo en el Ejecutivo autonómico con la responsabilidad de mantener los datos turísticos tan significativos que la comunidad viene notificando desde el comienzo de la pandemia. Barca hace un balance positivo sobre cifras registradas en Cantabria este año, en el que la naturaleza y las actividades al aire libre han sido la principal demanda de los visitantes de la comunidad autónoma. Además, también señala en qué punto se encuentran las actuaciones que tiene previstas su departamento en la comarca de Liébana en relación al próximo Año Jubilar Lebaniego 2023, el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística o el nuevo aparcamiento de Fuente Dé, entre otros aspectos.

¿Cómo ha sido este año el turismo en Cantabria?

El mes de junio empezó muy fuerte y dimos máximos de ocupación a nivel nacional, liderando la España Verde, pero el dato más significativo fue que la mayor ocupación se ofreció en Santander y en la comarca de Liébana. También tuvimos un julio muy bueno, en el que volvimos a liderar la ocupación solo por detrás de Islas Baleares. El verano ha sido fantástico para toda la comarca, porque ha estado prácticamente lleno. En agosto lideramos la ocupación hotelera y extrahotelera de toda España, lo que es un auténtico récord, y en septiembre fuimos los cuartos entre las comunidades autónomas, solo por detrás de Islas Baleares, Canarias y Valencia. Por su parte, octubre y noviembre han sido también unos meses fantásticos en cuanto a la ocupación. También lo hemos visto en las instalaciones, donde hemos batido todos los récords históricos, tanto en Cabárceno como en El Soplao, que se han batido sus cifras máximas de ocupación de 2009 y 2013, que eran buenísimas. El teleférico de Fuente Dé desafortunadamente no ha dado esos datos históricos, pero esto se debe a la restricción: si no hubiera tenido una restricción de aforo al 75%, también hubiera batido récord. Ha sido un magnífico año y esperamos que para 2022 sigamos esta línea.

¿Estas cifras siempre han sido tan significativas en la comunidad?

En 2020, con la pandemia, dimos muy buenos datos porque nos centramos en el turismo nacional. En el primer semestre ya nos avanzaban que ese turismo iba a salvar la temporada de verano porque se veía que iba a haber cancelaciones de vuelos, que se iba a restringir la afluencia de turista extranjero... Nosotros tenemos una estructura del 80% turismo nacional y 20% internacional, pero en 2020 y 2021 se ha visto que en algunas ocasiones es 95% nacional y 5% internacional. Esta apuesta y esta necesidad de captar al turista nacional nos ha venido muy bien y ha beneficiado a Cantabria enormemente, aunque tenemos que seguir trabajando para atraer el turismo internacional. Antes teníamos un turismo de proximidad típico, en el que nuestros principales mercados emisores eran País Vasco, Castilla y León y Madrid, pero estamos viendo un incremento de turistas procedentes de Cataluña y Andalucía. En los últimos meses está viniendo gente que antes viajaba al extranjero.

¿Qué es lo que más le interesa al visitante en Cantabria?

Siempre solicitan información local, pero lo que más llama la atención es que piden rutas, que le ofrezcamos información sobre senderismo, caminería... El turista quiere venir a Cantabria, evitar la masificación y buscar lugares amplios al aire libre, fuera de esa aglomeración de gente, hacer deporte, gastronomía en lugares cercanos... También se ofrece información sobre vías ferratas o escalada para que vean que no es solo caminar, sino que puede haber muchas posibilidades del turismo deportivo y activo.

¿Había tanta demanda de actividades en la naturaleza antes de la pandemia?

No. Esa solicitud de rutas al aire libre ha incrementado muchísimo. Otras veces reclamaban más museos, cuevas, el Centro Botín... Pero ahora parece que el gran acicate de todo el mundo es hacer rutas y conocer Cantabria.

¿Cómo se está trabajando ese aumento de la demanda de actividades al aire libre?

La competencia radica en CANTUR, por lo que en las redes sociales de Cantabria Turismo se trabaja constantemente en las rutas, las experiencias... No es algo novedoso que se haya trabajado solo en 2020 y 2021, sino que se ha hecho más hincapié porque se ve que es más demandado, pero el trabajo de CANTUR es incesante en cuanto a la captación de turistas.

¿Cómo augura el 2022 en términos turísticos en Cantabria?

Vamos a seguir en la misma línea, a continuar con el turismo de naturaleza. A pesar de que lo hemos hecho siempre, haremos especial hincapié en que somos una Comunidad con dos caminos oficiales declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que tenemos que preparar ese Año Jubilar Lebaniego que empieza el 16 de abril de 2023 y que es fundamental para la comunidad. Este 2022 va a ser nuestro trampolín.

¿Qué presencia tendrá Liébana en la próxima Feria Internacional de Turismo?

Si se puede, se volverá a presentar en FITUR el nuevo logotipo del Año Jubilar 2023 para que tenga mayor resonancia. Además, desde el departamento de promoción se ha solicitado a todos los ayuntamientos y asociaciones que nos envíen la documentación en digital porque no habrá papel, ya no tanto por seguridad ante la pandemia, que también, sino por ese afán de digitalizar e innovar.

¿En qué se está trabajando actualmente respecto al Año Jubilar Lebaniego 2023?

Se está trabajando en muchas acciones. Lo principal ha sido la publicación del nuevo logotipo para generar una imagen renovada. Por otro lado, los cuidadores del camino es una iniciativa que está funcionando a la perfección porque está sirviendo para detectar cosas que hay que corregir y, además, está dando participación a la ciudadanía. Por su parte, la Fundación Camino Lebaniego ha suscrito un convenio con la Fundación Santa María de Toraya para la restauración de los murales, que afecta a 22 enclaves de la comarca.

¿Se va a hacer hincapié en alguna acción determinada?

Creo que el interés del consejero es que sea algo generalizado. No enfocar en algo concreto, sino que toque muchísimas partes para que goce del mayor eco posible. En esa necesidad de cohesionar el territorio, se requiere que sea integrador, que desde distintos puntos se vaya concienciando a la gente de la importancia de ese Año Jubilar y que esa imagen esté constantemente en toda Cantabria, no solo en la zona lebaniega. Es necesaria una colaboración público - privada para que lleguemos al Año Jubilar Lebaniego y sea algo trascendental y muy relevante.

¿Los eventos previstos tendrán lugar en Liébana o en toda la comunidad?

No creo que la idea sea un gran acto espectacular, sino de muchos actos que dinamicen todo el territorio. No se quiere un gran acto importantísimo y único en la comarca lebaniega y ya, sino que en lo pongan en relieve la importancia de ese Año Jubilar.

En cuanto a las actuaciones que tendrán lugar en Liébana próximamente, ¿para cuándo está prevista la ejecución del nuevo aparcamiento de Fuente Dé?

La idea es que pueda iniciarse en 2022 y que pudiera estar acabado para el Año Jubilar.

El proyecto ha generado muchas críticas porque podría provocar la masificación turística de la zona. ¿Qué opina al respecto?

Esto se tendrá en cuenta por parte de CANTUR para que genere el menor impacto posible en la comarca. Nosotros no buscamos ni la aglomeración ni generar mayor afluencia de gente, sino todo lo contrario. De hecho, estamos regulando un montón de mecanismos para el control de aforo, igual que se está minimizando el impacto paisajístico y medioambiental. Lo que se quiere es regularizar el aparcamiento, que haya esa posibilidad de que sea rotatorio, para que no llegues a las 12 de la mañana y que ya no sea posible estacionar.

¿Está en marcha alguno de los 13 proyectos asignados a Cantabria dentro del Plan Turístico Nacional Xacobeo 21-22?

Hay unos proyectos mucho más adelantados y otros que los están perfilando para acabar de aprobarlos en pleno, hacer todos los trámites, y que nosotros los podamos poner en marcha. La idea es que, de diciembre a enero, empecemos a afrontar los que están más avanzados y adelantarlo lo máximo posible, porque solo hay dos años de ejecución. Es muy importante porque nos llegan 3.078.000 de euros. Hemos tenido que trabajar mucho porque en un principio cabían obras en bienes privados pero luego nos dijeron que tenían que ser bienes de titularidad pública, entonces se ha tenido que modificar y destinarlo todo a albergues o bienes con algún tipo de protección.

¿En qué punto se encuentra la renovación del diseño del mirador del Cable?

El comité, formado por un equipo multidisciplinar, todavía no ha valorado todas las propuestas. Se tendrán que poner en común, pero ya será para el mes de enero.

¿Cómo se está desarrollando el Plan de Sostenibilidad Turística de Liébana?

El Plan de Sostenibilidad Turística que ganó la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia en 2020, por importe de 2.750.000 euros, tiende especialmente a lograr el desarrollo turístico de la comarca desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la necesidad de la digitalización. Para ello, hay actuaciones locales en cada uno de los municipios y comarcales. Algunas están más vinculadas a las obras o los servicios y otras a la promoción. Por ejemplo, la creación de un observatorio de turismo, rutas integrales que puedan captar la mayor parte del territorio, señalética innovadora, micro aparcamientos, aparcamientos disuasorios en Ojedo y Bejes, ejecución de miradores, rutas tecnológicamente vanguardistas, zonas de escalada, vías ferratas, áreas de servicio de auto caravanas, puntos de recarga de vehículos eléctricos, mecanismos para controlar la gestión de residuos... El Grupo de Acción Local Liébana ocupa un papel fundamental porque es el que tiene que llevar toda la promoción de la marca 'Liébana, Conecta Sensaciones' y divulgar la necesidad del producto de ecoturismo y de kilómetro cero tan importante para la comarca lebaniega, donde hay tanta riqueza en gastronomía, cultura y tradiciones. Actualmente hay un 3% de actuaciones ejecutadas, las más sencillas, como son la señalización o los cambios para evitar la contaminación lumínica, y muchas están ya pendientes de licitación, otras en ejecución y otras pendientes de autorizaciones. Este Plan hasta 2023 es importantísimo y fundamental para renovar la imagen de Liébana y posicionarse con vistas al Año Jubilar.