Neonatóloga de Valdecilla advierte que las tasas de lactancia materna son bajas y cortas por "abandonos indeseados"

La neonatóloga del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla Pilar Gortazar ha reivindicado los beneficios de la lactancia materna, tanto para el bebé como para la madre, y ha advertido que las tasas de esta práctica "siguen siendo bajas y su duración media es corta por abandonos indeseados".

En una entrevista para el Colegio de Médicos, recogida por Europa Press, Gortazar ha analizado la realidad actual de la lactancia materna con motivo de la semana que promueve que aumente esta práctica, de la que es firmemente defensora.

Gortazar ha explicado que, aunque en el ámbito nacional no se dispone de un registro oficial adecuado de seguimiento y monitorización de lactancia materna, la Encuesta Nacional de Salud de 2017 revelaba que las tasas de lactancia en España se sitúan en el 73,9 por ciento en las 6 semanas, y del 63,9% a los 3 meses.

Incluso en Cantabria estos niveles eran, según la encuesta menores, con una tasa de lactancia del 66,4 por ciento a las seis semanas; 45,9% a los 3 meses, y al año sólo un 24,67% continúa con la lactancia.

Además, cuestionada por el impacto del coronavirus en esta práctica, la neonatóloga ha indicado que la rápida evolución de la pandemia ha generado un ambiente "de incertidumbre, confusión y dudas en relación con la lactancia materna que hace necesario ahora más que nunca protegerla".

Ha reconocido que al principio de la pandemia había muy poca evidencia y recomendaciones contradictorias. Así, ha indicado que en China, al comienzo, se empezó a indicar la separación del recién nacido de las madres con COVID-19 y la contraindicación de la lactancia materna.

Sin embargo, ha indicado que en Europa, la Sociedad Española de Neonatología, la Italiana y la UENPS (Union of European Neonatal and Perinatal Societies) no tardaron en empezar a recomendar el amamantamiento con medidas para la prevención de infección para los casos de madres con Covid en alojamiento conjunto con el recién nacido.

De hecho, ha indicado que en Valdecilla, la 'clínica de lactancia' del Servicio de Pediatría atiende además a madres lactantes con COVID-19 que precisan ingreso y que desean instaurar o continuar con la lactancia materna a pesar de sus especiales circunstancias, tal y como --dice la neonatóloga-- recomiendan actualmente todos los principales organismos nacionales e internacionales.

Gortazar ha asegurado que la "gran mayoría" de las madres enfermas o con operaciones de mama van a poder amamantar a sus hijos.

"Son muy pocos los fármacos, las enfermedades maternas o del lactante que contraindican la lactancia materna", ha explicado la experta, que ha asegurado que las madres que han sido intervenidas quirúrgicamente también pueden amamantar y la mayoría de forma exitosa, aunque en estos casos precisan una valoración individualizada por personal experto en lactancia que pueda solventar las posibles dificultades que puedan

surgir.

Beneficios para la madre y el lactante

La neonatóloga ha puesto en valor los beneficios de esta práctica, tanto para el lactante, ya que tiene con factores protectores e inmunomoduladores y que varía su composición adaptándose a las diferentes etapas de crecimiento, como para las madres.

Y, según esta experta, a las madres la lactancia también les proporciona "importantes beneficios para la salud física y emocional" tanto a corto, medio y largo plazo.

Además de los beneficios emocionales, como es un "mayor vínculo afectivo" con el hijo y la mejor comunicación con éste, la lactancia reduce el sangrado posparto, permite una mejor recuperación del peso pregestacional y del tamaño uterino.

También a largo plazo, la lactancia disminuye el riesgo cáncer de mama premenopáusico y también el de ovario o reduce el riesgo de fracturas espinales y de cadera posmenopáusico.

Además, esta experta señala que la lactancia también genera beneficios de tipo económico, como un menor gasto en fórmulas artificiales, en biberos, en fármacos, consultas y hospitalizaciones.

Y en cuanto a la investigación sobre los beneficios de esta práctica, la neonatóloga ha explicado que en estos momentos desde el Servicio de Pediatría de Valdecilla se están liderando varios proyectos en este sentido, entre ellos uno sobre la leche de lactantes vacunadas frente al coronavirus.

Pilar Gortazar

Es médica adjunta de Neonatología de Valdecilla y en la actualidad ejerce como neonatóloga adscrita a la planta de Maternidad.

Además, es presidenta de la Comisión IHAN de Valdecilla (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia) y una férrea defensora de esta práctica.