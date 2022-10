Octubre, diez años haciendo del arte una forma de combatir las injusticias: “Somos la cultura que ofende”

Una década da para mucho o para muy poco, solo depende de cómo se mire. En el caso de la Asociación Cultural Octubre se aúnan ambas situaciones: por un lado, la sensación de todo lo que queda por hacer y la ilusión que lo acompaña. Por otro, mirar atrás y darse cuenta de que el camino recorrido ha sido más largo de lo que pensaban porque solo hace falta ponerse a enumerar la cantidad de obras de teatro, monólogos o representaciones musicales que se han desarrollado allí con artistas de la talla de Manu Chao, Alberto San Juan, Pepe Viyuela o Amparo Sánchez. “Es un orgullo”, destacan.

La Asociación Cultural Octubre reproduce el drama de los refugiados en Torrelavega

Saber más

Ahora, con los diez años recién cumplidos, estos 13 compañeros y compañeras que un día decidieron juntar sus caminos para emprender un proyecto en Torrelavega que siguen calificando de utópico, continúan observando sorprendidos cómo han podido llegar a tantas personas convirtiéndose en toda una referencia dentro de esa cultura alternativa que tanto anhelaban. “Queríamos salir de la cultura encorsetada y continuista que hay en Cantabria y nos dimos cuenta de que eso solo lo podíamos conseguir autogestionándonos y trabajando de forma voluntaria”, señala Aris Rosino, uno de los precursores de Octubre.

Precisamente, tanto 'autogestión' como 'voluntarismo' son las dos palabras que más repite este torrelaveguense a lo largo de la conversación de elDiario.es, y es que la independencia de esta asociación siempre fue una de las condiciones sine qua non para lanzar el proyecto. “Llamamos transformador a lo que se hace desde la autogestión y la autonomía, no desde la dependencia. Entendemos que la cultura eminentemente subvencionada puede renunciar a ciertos valores y, sobre todo, a cuestionamientos ideológicos o creativos”, asevera Rosino.

Pero conseguir ese objetivo de independencia total les costó muchos quebraderos de cabeza y un par de cambios sobre el modelo inicial, que empezó con sufragar los gastos del local y los artistas a través de los pases y lo recaudado en la barra. “Nos dimos cuenta de que no llegábamos e introdujimos cuotas anuales de 25 euros para los 100 socios que tenemos”, indica uno de los fundadores.

Sin embargo, las cuentas tampoco resultaban -el local supone 700 euros de gastos mensuales- y comenzaron a vender lotería, camisetas e incluso a hacer mercadillos solidarios. Esta serie de vías de financiación ha logrado que Octubre pueda perdurar, aunque Aris mantiene que no han dejado de luchar contra gigantes “ni un solo día”. No obstante, recalca que reformularán la asociación las veces que haga falta con tal de mantenerla tal y como siempre la imaginaron: “Moriremos con las botas puestas”, declara tajante.

Más allá de los conciertos, exposiciones y representaciones que acogen, uno de los puntos fuertes de esta asociación son sus instalaciones callejeras de 24 horas en las que ponen en evidencia problemáticas como el machismo o la crisis de los refugiados: “Creo que es donde más huella hemos dejado”. Y es que esta asociación no escapa a la política ni tiene intención de hacerlo ya que se declaran abiertamente antifascistas, antirracistas y antimachistas: “Lo que sí abandonamos es la ideología más partidista porque aquí no hay siglas ni sindicatos ni nada. La premisa es una política no conformista y eso abarca a más personas que a la izquierda. Sé que viene gente de todo tipo y me consta que, aunque mucho menos, también viene gente que de derechas”, argumenta Aris.

Así, este centro cultural ubicado en Torrelavega y formado por torrelaveguenses suele contar con actividades culturales que hablan sobre la posguerra o la crueldad del franquismo, así como con artistas cuestionados por esa “cultura oficial” a la que Aris hace referencia en varias ocasiones y que se corresponde con la que abarca la financiación pública. “En lo financiado por las administraciones siempre se repiten los mismos grupos y las mismas obras de teatro. Es todo muy encorsetado y homogéneo. No hay pensamientos diferentes y procuran molestar lo mínimo posible, lo que no provoca ni crea un pensamiento crítico. Nosotros somos la cultura que ofende y que hace pensar”, revela.

No obstante, y pese a mantener la “necesidad” que existe de crear una cultura alternativa y transformadora “más allá del entretenimiento e la cultura oficial”, también confiesa que Octubre sigue en la “precariedad”. “Continuamos pensando que lo que hacemos es utópico porque hemos tenido unas condiciones tremendas. De hecho, cuando empezamos hacía tanto frío en la nave que al actuar los artistas se veía el vaho saliendo de su boca. Y ahora estamos mejor pero seguimos con los malabares”, reitera.

Asimismo, a Rosino no le cuesta admitir que pese a que la cultura de masas no le motiva, esta también es “necesaria” al igual que las subvenciones, aunque para otro tipo de representaciones. “La cultura es vital en todas sus formas porque es el motor de la sociedad y sin ella no vamos a ningún lado. La cuestión es que puede haber un equilibrio entre propuestas oficiales y nuevas propuestas, ¿no?”, reivindica.

Por este motivo,, grupos muy criticados por sus posicionamientos políticos como Los Chikos del Maíz o rostros polémicos en algunos escenarios como el del cantante Fermín Muguruza han optado por Octubre cuando han visitado Cantabria ya que, además de las dificultades que pone la Administración, suelen preferir este tipo de espacios. De esta forma, cuando las malas noticias se acumulan en esta, cada vez más popular, asociación, siempre recuerdan que “sin estos cuatro colectivos que quedan vivos en Cantabria, todo esto moriría”.

Y hablando de muerte, Aris Rosino solo contempla una posibilidad para el fin de Octubre: “El día que lo oficial haga actividades culturales alternativas, el día que la Administración haga nuestro trabajo, Octubre dejará de existir porque ya no tendremos sentido”, concluye.