Piélagos selecciona los 16 cortos que competirán en el nuevo concurso #Delorean

El jurado del nuevo concurso #Delorean de la Sección Paralela del Festival Internacional de Cine de Piélagos (FICPI), organizado en colaboración con la Plataforma 'Cortos de metraje', ha seleccionado los 16 cortometrajes que competirán en su primera edición.

Se trata de trabajos de género fantástico, producidos entre los años 2015 y 2018, catalogados dentro de esta plataforma online de cortometrajes sin ánimo de lucro, que este proyecto quiere rescatar, tras haber salido del circuito de festivales, una vez que sus creadores han decidido publicarlos en abierto, para que puedan seguir siendo disfrutados por el público.

El jurado integrado por tres representantes del FICPI -Álvaro García (director); Fernando Sánchez (coordinador de la Sección Paralela) y Paulo Peralta (programador oficial desde el año 2015)- y por el fundador y responsable de la Plataforma 'Cortos de Metraje', Alejandro Ruiz, ha dado a conocer este jueves su fallo.

'Adivina', de Gonzaga Manso; 'Al compás', de Alejandro García, Julián Lobo-Guerrero, May Pomaquero, Adriana Quizhpi y Gustavo Vejarano; 'Cambio', de Daniel Romero; 'Caronte', de Luis Tinoco; 'e-Life', de Mario DC Carbajosa y Vibha D.M; 'EVO', de Adolfo Aliaga, Joan Gomar y Jordi Alonso; 'Georgia & the Time Machine', de Daniel Utrilla; 'Hada', de Tony Morales; 'I wish...', de Víctor Lorenzo Pinel; 'Justicia Justiciera III, KungFu Karate Annihilator', de Rafa Dengrá; 'La muerte de Pinocho', de Carlos Rufete; 'La noche de todos los santos', de Gustavo Vallecas; 'Last Memory', de Juanlu Moreno Somé; 'Leica Story', de Raúl Mancilla; 'Lifetime: A PAC-MAN Story', de Ramón Mascarós y Carlos Escutia García y 'The Cloud', de Alfonso García serán los trabajos que optarán al Galardón Costa Quebrada 'Cortos de Metraje'.

Dicho galardón se entregará en mayo 2021, fecha elegida para la celebración de la XI edición del FICPI, que fue pospuesta debido al estado de alarma por el COVID-19.

Una vez se ha informado a todos los directores de los trabajos seleccionados, la organización del concurso #Delorean realizará el sorteo para elaborar el emparejamiento inicial de los 16 cortometrajes, en 8 grupos, que irán compitiendo, a través de encuestas en la página de Facebook de 'Cortos de Metraje', https://www.facebook.com/cortosdemetraje, hasta llegar a la gran final. El sorteo se emitirá en dicha página el próximo domingo 16, a las 18.00 horas, y se realizará en directo de forma aleatoria a través de la página web de código libre echaloasuerte.com.