El PP insiste en que construirá un centro de salud y un hospital de alta resolución en Castro Urdiales pero no aporta plazos

El PP ha asegurado este lunes que mantiene su compromiso de construir un centro de salud y un hospital de alta resolución en Castro Urdiales. Así lo ha dicho el consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, a raíz de una pregunta parlamentaria del PSOE sobre la iniciativa anunciada por la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, antes de las elecciones autonómicas del pasado año.

“Vamos a construir un centro de salud y un hospital de alta resolución en Castro Urdiales; las dos cosas, no hay más discusión”, ha remarcado Pascual, aunque no se ha atrevido a aportar plazos. En este sentido, el titular de Salud no ha querido avanzar una fecha para la licitación “conociendo cómo es la Administración”, pero ha dicho que le gustaría que fuera antes de final de año dado que el plan funcional “ya está prácticamente terminado”.

Y es que le diputado socialista Raúl Pesquera calificó previamente al proyecto del hospital de “ocurrencia” y de una “ensoñación” del consejero, ya que “no vemos avance de nada” y además “no hay profesionales para ponerlo en marcha”. Al respecto, Pascual ha defendido la parcela que ha ofrecido el Ayuntamiento “permite la ubicación de dos recursos asistenciales diferentes”. “Hemos estado con la alcaldesa y nos ha dado una parcela”, ha afirmado. “Es un proyecto de legislatura y lo vamos a hacer, y los plazos serán los que se determinen en el proyecto”, ha sentenciado.

Además, el consejero ha explicado que el nuevo hospital dependerá del de Laredo, que seguirá siendo el “eje central al que el nuevo complementará”. “No viene a sustuituir”, ha aclarado, negando también que se vayan a “duplicar recursos ni con Laredo ni con Valdecilla”.

“Vamos a intentar ofrecer una asistencia sanitaria de calidad, cercana e innovadora, que es la que ofrecen los hospitales de alta resolución, con organización de recursos humanos adecuada”, ha subrayado Pascual. Asimismo, ha dicho que “un hospital es algo más que un lugar de trabajo hoy en día”. “Genera a su alrededor una economía vinculada a la salud en la población, y es otro elemento importante, no solo tiene que ver con la salud y la enfermedad”, ha concluido.