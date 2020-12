El PRC califica el borrador presupuestario de Santander de "andar por casa"

El portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha manifestado su "sorpresa" ante el borrador presupuestario de PP-Cs para 2021, al que ha calificado de "documento de andar por casa", de "más de lo mismo", apostillando que "para presentar esto, el equipo de Gobierno lo podría haber hecho en el mes de octubre".

Y es que los regionalistas consideran que el Ejecutivo local PP-Cs "ha empezado mal", presentando una fórmula presupuestaria "que no atiende en primera instancia los efectos de la pandemia", integrando para ello un II Plan de Choque tal y como venía defendiendo el PRC, ya que las consecuencias de la misma "no pueden esperar a la redacción de otro plan, y no incluirlo en el presupuesto sería una oportunidad perdida". Además, en su opinión, el equipo de Gobierno "no debería haber tardado tanto" en dar cuenta a la oposición de su presupuesto, a la vista de que es "más de lo mismo".

"Parece mentira que estos meses de crisis sociosanitaria no hayan servido de enseñanza a este Gobierno para ser previsor e incluir de cara al próximo ejercicio un documento presupuestario eminentemente social, centrado en las personas y en el apoyo a la actividad económica, y no sus presupuestos 'sudoku', de papel mojado, que no se ejecutan en su práctica totalidad y donde se tira de los remanentes para los posibles imprevistos", ha valorado.

Según Fuentes-Pila, en el contexto de una pandemia donde la incertidumbre sigue siendo brutal, los presupuestos de 2021 deberían "minimizar en la medida de lo posible un escenario de angustia para muchas familias", por lo que sorprende "la falta de determinación y el compromiso con la ciudad a través de dicho documento de poner en cifras lo que la ciudad y los vecinos necesitan".

Los regionalistas han insistido que, frente al continuismo que emana del borrador de PP-Cs, debe establecerse un presupuesto "palanca", con el que "oxigenar la asfixia de muchas personas, de muchos negocios, de muchas familias", ya que las cuentas de 2021 van a estar muy condicionadas por la pandemia, por la reducción de ingresos y por la necesidad de incluir ese segundo Plan de Choque que actualice las necesidades de los santanderinos; algo para "innegociable" para el PRC, que debe incluirse "si o si".

El concejal ha defendido que las cuentas de 2021 deben ser eminentemente sociales para ayudar a los más vulnerables e impedir el destrozo empresarial sobre todo del pequeño comercio y la hostelería, y doblar el 1,3 millones del Plan de Choque inicial, además de revisar las medidas sociales efectivas que deban ser incrementadas en sus partidas.

En cuanto al apoyo a la actividad económica, es fundamental mantener e incrementar una política de ayudas al tejido productivo a través de ayudas directas, siendo necesario llegar a los 35 millones de euros.

Asimismo ha apuntado la consideración de que las partidas del plan de choque en el marco presupuestario tengan la posibilidad de ser reconducidas en caso de que la pandemia lo permita, con el objeto de facilitar otras acciones necesarias para la ciudad.