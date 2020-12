PP y Cs presentan un presupuesto para Santander de 201 millones que prevén aprobar a finales de febrero

El presupuesto del Ayuntamiento de Santander para 2021 que ha elaborado el equipo de Gobierno PP-Cs asciende a 201 millones de euros, 371.682 más (+0,18%) que el actual, y la intención es que esté aprobado a finales de febrero, con lo que el Consistorio iniciará el ejercicio con las cuentas prorrogadas.

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la alcaldesa, Gema Igual, que ha explicado que al presupuesto de 201 millones hay que sumar otros 40 millones de euros de remanentes (31,5 del municipal y 8 millones del Instituto Municipal de Deportes) y alrededor de 11 millones que se incorporan de 2020 a 2021. Y esto es posible porque las cuentas municipales "están saneadas" y se ha realizado "una gestión responsable", ha enfatizado.

De este modo, Santander contará con un presupuesto "totalmente preparado para lo que pueda pasar", para "el ritmo de recuperación económica y sanitaria"; un presupuesto con "poder de reacción y absolutamente abierto al diálogo", ha asegurado. De hecho ha enfatizado que el presupuesto es "el mejor para Santander en estos momentos de incertidumbre en los que hay que estar preparados para poder reaccionar".

Este borrador se ha aprobado hoy en Junta de Gobierno local y se ha presentado a la Junta de Portavoces el calendario de tramitación. Los grupos recibirán el documento en una comisión de Economía para que en el plazo de 10 días pueden aportar propuestas a este presupuesto que "nace de la responsabilidad" y que aspira al "diálogo y consenso", para lo que está abierto a "toda la participación posible".

Igual ha explicado que el documento es "acorde con la situación económica" que se ha producido desde marzo y su objetivo es "profundizar en la recuperación económica y en el progreso". "Generar confianza en que el equipo de Gobierno es responsable y está preparado para reaccionar de forma inmediata, y en que podemos llegar a acuerdos con todos para llevar a Santander a buen puerto" son otros fines que persigue, ha señalado.

De forma más específica, pretende generar y mantener empleo, que no se incrementen los usuarios de servicios sociales por las circunstancias actuales y que Santander "sea una ciudad para trabajar, invertir y vivir".

El presupuesto se divide en cuatro grandes áreas, como la social, dotada con 10,76 millones, un 0,23% más que este año. Continúan la partida de ayuda a domicilio, que atenderá a 200 usurarios más; teleasistencia, con 400 usuarios más; y se mejorará la de ayuda a domicilio. También, entre otras medidas, se incorporarán más talleres al Centro Princesa Letizia, se ampliará el contrato de emergencia social para incluir a mayores, aumentará un 20% la partida de conciliación familiar. "Nadie se quedará sin ayuda en este Ayuntamiento porque se duplicarán los fondos de emergencia social", ha destacado Igual.

El área de Innovación tiene una dotación de 30,84 millones que incluye el mantenimiento del pacto por el empleo (400.000 euros), más formación para la empleabilidad, incremento hasta los dos millones de las ayudas para mantenimiento del empleo, la puesta en marcha de dos escuelas taller, la mejora de los mercados de México y la Esperanza, la puesta en marcha de un plan de promoción turística (230.000 euros) más 400.000 euros de señalética, una nueva edición de la campaña 'Santander vale +' y un nuevo portal del comercio de Santander "tipo Amazón".

En el ámbito de Desarrollo Sostenible, el presupuesto asciende a 70 millones de euros. Se duplicará el de Urbanismo para Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se generará obra pública, se mejorará el entorno urbano de los barrios, se incrementarán las ayudas para rehabilitación de fachadas e instalación de ascensores, se actuará en el Plan de Movilidad Sostenible (vehículos y ciclistas), se avanzará en semipeatonalizaciones, se incorporarán seis autobuses híbridos al TUS, se continuará la elaboración del pliego para la licitación del Servicio de Parques y Jardines, habrá un plan de plantación de árboles mensual y se realizarán actuaciones conjuntas con el Puerto de Santander.

El área de Atención Ciudadana es la que goza de mayor presupuesto, 112 millones, fundamentalmente para atender los gastos de personal, incluido el aumento de la plantilla de la Policía Local. También se incluye el incremento de gastos Covid (limpieza de edificios y colegios), el alumbrado, o el plan de mejora de las instalaciones deportivas municipales.

Con las cuentas de 2021, Santander "seguirá siendo el motor económico de Cantabria", mantendrá su "poder de reacción frente al Covid" y seguirá ayudando "a quien más lo necesite", ha asegurado la alcaldesa.

Plazos

Los grupos recibirán hoy el borrador de presupuestos y podrán presentar enmiendas en el plazo de 10 días hábiles. Éstas se resolverán a partir del 15 de enero y el documento irá a pleno el 26 de enero para su aprobación inicial. Después se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) con lo que se abrirá un plazo de 15 días para alegaciones y volverá a comisión pleno. La intención que es esté aprobado definitivamente a finales de febrero.

En este sentido, la alcaldesa se ha referido al retraso en la aprobación del presupuesto, que no entrará en vigor el 1 de enero como es habitual. Ha explicado que ayer los ministerios de Fomento y Hacienda enviaron una carta a los interventores municipales donde dicen que "creen que para 2020 podrán destinarse fondos para la recuperación del transporte".

"Esa no certeza nos ha hecho retrasar el presupuesto", ha afirmado Igual, enfatizando que "ayer todavía no sabíamos si hay dinero para el fondo de transporte". Con todo, ha asegurado que aunque el presupuesto 2021 no entre en vigor en enero, se funcionará con las cuentas prorrogadas y "el Ayuntamiento seguirá funcionado perfectamente".