El PRC pretende prohibir el acoso comercial por teléfono porque “interfiere” en la vida de las personas

El diputado nacional del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, presentará iniciativas en el Congreso de los Diputados para prohibir el acoso comercial a los ciudadanos por teléfono.

Mazón ha preguntado a los diputados de la Cámara baja "¿quién no ha recibido llamadas de una persona desconocida a una hora intempestiva para venderte algún servicio? y ¿cuántos le han dicho que no le vuelvan a llamar, que le borren de su base de datos y han hecho caso omiso de su petición? o le preguntas ¿cómo han obtenido tu número, que estás en la lista Robinson, y te dicen que no tienen tu número, que es una llamada aleatoria?".

"¿Quién no ha recibido una llamada donde le sale una voz grabada que le dice que permanezcas a la espera?", "¿quién no ha recibido una llamada y una vez que contestas no hay nadie al otro lado de la línea?", ha señalado.

Mazón ha denunciado que "cada vez hay más de estas llamadas múltiples", que "molestan, invaden la intimidad e interfieren en la vida de las personas", por esta razón defenderá en el Congreso una serie de iniciativas que tratan sobre prohibir estas prácticas, ha indicado el PRC en nota de prensa.

"No nos satisface que, como consumidores, tengamos que denunciar, protestar y solicitar que no se repitan las llamadas", ha sostenido el diputado, para quien "no basta con establecer derechos, si luego para hacerlos valer tienes que pelear para conseguirlos como si antes no hubieran existido y, por supuesto, hay que defender a esos colectivos vulnerables que no tienen capacidad o iniciativa, o incluso tiempo, para entablar batallas legales".