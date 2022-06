PRC, PSOE y Ciudadanos aprueban la Ley del Suelo de Cantabria con el 'no' de un diputado socialista

Más de 20 años ha tardado Cantabria en cambiar la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, la conocida como Ley del Suelo. Más de 20 años en los que se han hecho modificaciones pero no se ha cambiado el contenido original de la norma. Sin embargo, este martes ha marcado un antes y un después en la comunidad con la aprobación de una ley que, después de cerca de un año de trámites y más de 20 comparecencias parlamentarias, este día ha vuelto a sembrar la discordia en el Hemiciclo.

Con el 'sí' de los partidos que sustentan al Gobierno de Cantabria (PRC y PSOE) y del grupo Ciudadanos y el 'no' del PP y Vox, la sorpresa ha venido por parte del diputado socialista Javier García Oliva, que ha optado por no seguir la disciplina de voto de su partido y votar en contra de la iniciativa. Así, el político, que también es cofundador de la asociación ecologista ARCA, ha mostrado su negativa a una Ley del Suelo que, como ya adelantó a este periódico en enero de 2021 era de obligada negociación entre los socios de Gobierno: “A ver si somos capaces de llegar a un acuerdo con el PRC sobre el modelo territorial que queremos”, afirmó entonces.

Y es que el modelo por el que apostaba el socialista se basaba en la preservación del suelo rústico para las actividades ligadas al sector primario, en el crecimiento urbano de una forma ordenada y en la rehabilitación de viviendas. “Nosotros ponemos mucho acento en la preservación del suelo rústico porque este no se fabrica, no se crea. Si no lo mantenemos luego no se puede generar suelo rústico, que es la base de todas las actividades de todo el sector primario. Sin embargo, el suelo urbano se puede crear en cualquier momento, por lo que tenemos que preservar aquel recurso que no es renovable”, explicó a elDiario.es.

No obstante, hace unas horas el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa (PRC), centraba su objetivo en conseguir el apoyo del PP al grueso de la nueva ley y la consideraba una “buena norma” con la que, a su juicio, “en general” están “contentos” todos los grupos políticos pese a que algunos hagan “un poco de teatro”. En cambio, advertía de que la proximidad de las próximas elecciones autonómicas, que serán en la primavera de 2023, ha dificultado la posibilidad de acuerdo con el PP, pero no parece que haya ocurrido lo mismo con García Oliva.

Este diputado ya fue disidente a la hora de pedir que el lobo no entrase dentro del listado de especies protegidas, y él, a diferencia del PSOE de Cantabria, siguió la línea del partido a nivel nacional negándose a que se pudiesen seguir cazando estos animales.

Por su parte, la diputada socialista Paz de la Cuesta no ha acudido al Pleno parlamentario, por lo que el PSOE solo ha podido aportar cinco votos a favor de la nueva Ley del Suelo.

Según el texto de la futura norma, del que se han aprobado el 60% de las enmiendas propuestas por PP, Ciudadanos y Vox, en todos los municipios de Cantabria se podrán desarrollar durante dos años no solo lo que establece el Plan General, sino también viviendas unifamiliares en suelo rústico. Y pasado ese plazo, en todos aquellos municipios en riesgo de despoblación, treinta y nueve en Cantabria, se podrá seguir funcionando de la misma manera.

En los municipios de menos de 5.000 habitantes se podrá crear un área de desarrollo rural donde se ordene el crecimiento en los cien metros de esa corola del suelo rústico; y lo mismo se podrá hacer en los que tienen entre 5.000 y 10.000 habitantes siempre que los núcleos sean de menos de 250 viviendas. En los de más de 10.000 habitantes, que son 10, dependerá de los planes generales.