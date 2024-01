El presidente de CEOE Cantabria critica la “imposición” de la subida del SMI: “Los precios van a tener que subir”

El presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, ha criticado la “imposición” por parte del Gobierno central a los empresarios de subir un 5 por ciento el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que ha advertido que va a afectar a los trabajadores en las cotizaciones a la Seguridad Social, algo acerca de lo que “no se ha hablado nada”, ha lamentado, y a todos los ciudadanos en su día a día porque “los precios van a tener que subir”.

Así, Conde ha lamentado el “cortoplacismo” de las decisiones del Ejecutivo que afectan a la empresa. “Parece que estamos en una continua campaña electoral”, ha dicho en una entrevista emitida por a RNE este domingo y recogida por Europa Press.

El presidente de la patronal ha señalado que Cantabria es una región de pequeñas empresas y “el empresario esta bastante enfadado porque no se consensúan las cosas, no se valoran técnicamente y al final las empresas viven de como está la actividad económica y no de decisiones políticas”.

Así, cree que las cargas sociales impuestas pueden lastrar los proyectos. Por ejemplo, el pago en cotizaciones a la Seguridad Social “va a afectar bastante” y “esto va a tener consecuencias en el día a día, en el precio de la compra, cuando vamos a cualquier comercio y restauración”, ha remarcado.

De hecho, haciendo un balance del 2023 ha señalado los empresarios “se quejan de estas decisiones a nivel político, de estos reales decretos que se lanzan sin tener consenso”.

Y aunque la economía “no ha ido mal” este año, ha dicho que los resultados “no han sido buenos para la empresa cántabra” por aspectos como el precio de las materias primas o la energía, que cuesta “el doble que en Francia o Alemania y eso ”nos lastra“ respecto a comunidades que son limítrofes.

“Una sintonía mucho mayor” con el PP

Al hilo, ha llamado al Gobierno de Cantabria a impulsar medidas administrativas, económicas y una reforma fiscal “atrevidas”. En este punto, Conde ha dicho que ve “una voluntad política importante” por parte del actual Ejecutivo del PP, con el que CEOE-CEPYME tiene “una sintonía mucho mayor” que con el anterior de PRC-PSOE, pero cree que queda “un trecho importante por hacer”.

Y ha reconocido que el Gobierno ha tomado ya medidas para reducir la burocracia y una reforma fiscal que rebaja los impuestos como pedía la patronal, pero para los empresarios son medidas aún “insuficientes”. “Queda muchísimo porque la base de la agilización está en que los procesos sigan silencios positivos y que haya declaraciones responsables, no hay otra forma”, ha defendido Conde.

Respecto a la rebaja tributaria, cree que debe ser mayor porque en Cantabria la presión fiscal está “dos puntos por encima de la media nacional” y muy por encima de comunidades limítrofes como Castilla y León o País Vasco, con 6 y 20 puntos menos, respectivamente, según ha indicado el presidente de CEOE-CEPYME.

Además, cree que “se puede bajar presión fiscal porque no hay que pensar en qué dinero que deja de entrar en el Ejecutivo, sino en qué dinero puedes atraer para que entre en la región. La mentalidad tiene que ser esa, no puede ser 'no me muevo por si acaso'. Esa es la que no entendemos los empresarios del mundo político”, ha sentenciado.

De hecho, ve a Cantabria como “una bicoca” en la que “diría que todo el mundo quiere invertir, pero cuando ven estas condicionantes están un tiempo y se van”. Por ello, ha insistido en que “tenemos que cambiar esos condicionantes pero a marchas forzadas y ser muy atrevidos. Cantabria está en una situación en la que, o cambias radicalmente tu forma de funcionar, o esta región se queda aislada”, ha sentenciado.