Desde que Ana Fernández-Villaverde (Bilbao, 1972) se dio a conocer como La Bien Querida con su primer disco, 'Romancero', no ha dejado de sorprender al público con cada estreno. Cree que mantener un “perfil bajo” le permite mantener esa libertad compositiva e incluir en sus canciones todo tipo de ritmos. En 'Paprika', su próximo disco que asegura que se lanzará “ya”, apuesta por “sonidos caribeños y latinos”. Para la artista, “todos los géneros tienen algo interesante”, incluso el reggaetón o la música urbana, en la que reconoce que se inspira. Hasta 2008 se dedicaba a la pintura y como “persona que no hacía música” puede afirmar que “las canciones son importantísimas en la vida de la gente”. Por eso, llevará su música el sábado 17 de septiembre al faro Punta del Torco en Suances en un concierto enmarcado dentro del ciclo Luz de Música.

Con un padre músico cabría esperar que hubiese empezado a tocar antes, pero hasta 2008 se dedicaba a la pintura. ¿Son expresiones artísticas similares o le permiten alcanzar objetivos distintos?

Todas las artes sirven para sacar lo que uno tiene dentro y, a mí parecer, tienen un punto de conexión. El creador saca sus miedos, sus frustraciones, sus deseos...

Ha compuesto la banda sonora de series como ‘Élite’, ‘Paquita Salas’, ‘Todo lo Otro’, ‘La Casa de las Flores’… ¿Lo hace porque le gusta, porque es una experiencia distinta o por otro motivo?

Porque me lo han propuesto y me parece interesante. Empecé con Los Javis, que fueron con los que tuve más repercusión, me pidieron varias canciones y la verdad es que gracias a ellos se corrió la voz, o yo qué sé, y me lo han pedido más veces. La parte que destaco es la labor de Los Javis porque, en sus series, las canciones son un personaje más y eso me parece muy interesante. Dejan que se escuche todo el tiempo la canción, hasta al final. Les dan mucha importancia.

Si tuviera que volver a empezar me daría mucho más miedo, por la valentía del que no sabe

Más allá de la ficción, ¿piensa en cómo sus canciones pueden convertirse en la banda sonora de momentos de la vida de la gente que la escucha?

Claro, porque yo también he sido persona que no hacía música y las canciones son importantísimas en la vida de la gente. El cine, la pintura o la escultura hay gente que no lo entiende o que no tiene conocimientos, pero la música es tan directa... Creo que es muy importante en la vida de todo el mundo.

Ha repetido en alguna ocasión que le gusta mantener “un perfil bajo”. ¿Cree que cuando se pierde ese perfil implica renunciar también un poco a la independencia y la libertad musical?

Sí, tienes que renunciar a muchas cosas. A parte de que, si llegas arriba del todo, es súper difícil mantenerte, lo único que te queda es caer. Entonces prefiero ir subiendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco… y como que nunca llegas. El placer siempre está en el camino. Una vez que consigues lo que quieres, ya no lo quieres tanto. Esto nos pasa a todos y a todas, porque lo importante es el trabajar, el intentarlo y mantener la ilusión siempre viva.

Con la aparición de plataformas como Spotify, parece que va todo un poco más rápido. ¿Resulta más difícil precisamente disfrutar de ese camino?

Yo creo que sí. Ahora estamos viviendo un momento complicado porque se nos exige a los artistas y en general a las personas, también a los periodistas, generar contenido todo el tiempo. Me parece muy esclavo. No nos damos cuenta de que los que se están beneficiando de esto son cinco poderosos que manejan el mundo y nos estamos convirtiendo en esclavos de esta gente. Pensamos que somos libres, pero no. Saben todo de nosotros y luego hay que estar todo el rato generando contenido para que cinco multimillonarios que manejan todo se hagan más ricos todavía. Se están riendo de nosotros. Y estar todo el rato sacando 'singles' me parece muy estresante. Un 'single' y otro 'single' y una foto y un vídeo… Ahora ya no sirve con la música, hay que hacer vídeos, hay que cantar, hay que hacer de todo y... ¡madre mía! Como que, si no estás, no existes. En fin, es complicado.

Su último disco, 'Brujería' ha tenido una muy buena acogida, pero cuando no es así y llegan las críticas negativas, ¿cómo se gestionan cuando se dan un ámbito artístico en el que se expone una parte tan vulnerable de uno mismo con las canciones?

Yo creo que lo importante, lo primero de todo, es intentar gustarte a ti. Voy a hacer un disco que me guste a mí y que yo lo pueda defender porque me siento orgullosa de él. Luego ya puede ser que guste o que no guste, pero por lo menos a ti te gusta. ¿Las críticas? Bueno, yo creo que nadie es tan 'mala hostia', ni nadie es tan 'mierda'. Hay que intentar mantener un poco los pies en el suelo y no volverse loco cuando te ponen por las nubes, porque no es cierto, pero tampoco eres una mierda. Es todo muy relativo. Yo creo que mantener los pies en la tierra todo el rato es lo importante.

Ahora que ya es una artista asentada, ¿se plantea ayudar o apoyar la carrera de algún artista emergente para darle visibilidad?

Sí, si está en mi mano y si a mí me gusta lo que hace esa persona, por supuesto que sí. Es complicado. Yo ahora estoy dentro y me llaman para tocar, pero si tuviera que volver a empezar me daría mucho más miedo, por la valentía del que no sabe. Sobre todo, ahora con las redes sociales te das cuenta de que hay mucha gente haciendo muchas cosas buenas y no es fácil. Bueno, no es fácil en ningún trabajo, en el periodismo tampoco porque hay muchísima gente que escribe bien también.

Supongo que es difícil elegir una canción favorita de un repertorio tan amplio, pero ¿Hay alguna de la que se sienta especialmente orgullosa?

Me gusta mucho 'Dinamita', 'De momento abril', del último disco me gusta 'La verdad', 'La fuerza'… Luego en el nuevo disco, que voy a sacarlo ya en breves este año, no puedo decir la fecha porque todavía no la hemos anunciado, pero es ya, hay canciones muy bonitas.

'La Perra del Hortelano' es la canción que presenta su nuevo disco. ¿Qué podemos esperar en ‘Paprika’?

Es un disco que tiene raíces de pop contemporáneo, pero está mezclado con sonidos caribeños y latinos. Cambio un poco el camino y habla del hombre contemporáneo, que somos celosos de nuestra libertad, pero capaces de renunciar a esa libertad por las pasiones. Las pasiones nos pierden un poco.

¿Cómo lo hace para no dejar de innovar en términos musicales sin perder la esencia como artista?

Yo creo que cada artista tenemos un sello. Yo tengo uno a la hora de hacer las canciones y las melodías y no lo puedo evitar ¿no? Como el que escribe. Luego puedes vestir las canciones de una forma u otra. Me apetece mucho sacar el nuevo disco porque es arriesgado, pero también elegante. No me he vuelto loca [ríe].

La frase con la que empieza 'La Perra del Hortelano' es: “Soy más de lo que sabes, soy más de lo que ves”. Siendo una figura pública, ¿Llega a resultar difícil que el público lo recuerde?

Sí, yo creo que a la gente se le olvida. Te ven como 'bueno, La Bien Querida' y no se dan cuenta de que debajo hay una persona a la que le pasan cosas y que siente.

¿Tiene algún límite o línea roja que no cruzaría en la música?

Creo que no, de momento, no. Todos los géneros tienen algo que a mí me gusta o me parece interesante.

¿También la música urbana o el reggaetón que son los que más críticas reciben ahora mismo?

Sí, a mí me encantan. Lo que pasa es que tengo que ser un poco coherente conmigo misma. Es buscar la coherencia. La música urbana me encanta, pero no me veo yo rapeando o cantando como ellos lo hacen porque no me sale. Aunque, ¡vete tú a saber! Pero sí mezclar. Coger cosas de ellos, sí que cojo. O sea, que para mí son una inspiración.

Durante mucho tiempo no se veía a sí misma como una cantante, ahora, ¿se ve haciendo otra cosa que no sea esto?

Sí que me veo haciendo más cosas porque, sinceramente, soy bastante versátil, pero esto me encanta y mientras pueda estar haciendo esto pues yo, feliz. Si un día esto no funciona, como he hecho otras cosas y sé hacer muchas más, que no se me caen los anillos, haré lo que haya que hacer.