Revilla pide a la UE que investigue el retraso de las farmacéuticas en la entrega de vacunas: "Los buitres están en el mercado y también a veces en el mercadeo de la vida y de la muerte"

Miguel Ángel Revilla (PRC) ha pedido este lunes que la Unión Europea abra una investigación sobre el retraso en la entrega de vacunas "incumpliendo lo firmado". "Sería terrible imaginar que las farmacéuticas especulan con la vacuna como si fuera petróleo o soja", ha manifestado el presidente de Cantabria, tras la demora de Pfizer a la que se han sumado AstraZeneca y Moderna.

En este sentido, el líder del Ejecutivo regional se ha mostrado "muy preocupado" por "la escasez de vacunas" y ha criticado el incumplimiento de las empresas farmacéuticas poniendo en duda que sea "de casualidad". "Los buitres están en el mercado y también a veces en el mercadeo de la vida y de la muerte", ha subrayado.

Revilla ha advertido que sería "muy terrible" que no se pudiera poner la segunda vacuna por falta de suministro, con lo que se podría "desperdiciar" a una parte de las personas que han sido vacunadas. Por eso, el regionalista ha pedido que se abra una investigación a las farmacéuticas, como va a hacer la Unión Europea porque "los compromisos que estaban firmados se incumplen y además no por una sino por todas".

"Estamos jugando con las vidas de las personas. Una demora de unos días en la vacuna supone muertes", ha subrayado Revilla, para quien el "mayor problema" actual es el suministro de vacunas porque "gente para ponerlas hay de sobra". "Si hay vacunas, se colocan; no es suficiente con el servicio público, con el privado. Pero hay que traer la vacuna, que es el único horizonte que tenemos en este momento para ver la salida de este túnel; sino esto es un desastre", ha advertido.

En este sentido, ha insistido en que "no hay otra alternativa que la vacuna" para detener el virus y que "lo demás", es decir, "cerrar, abrir, restringir" son "parches". Por eso para Revilla "es una pena que nos estén entregando las vacunas con esta cadencia y, sobre todo, que hayan cortado el suministro cuando ya teníamos colocada una primera dosis a todos los sanitarios y a todos los dependientes. Sería una catástrofe que hubiese personas que no puedan recibir la segunda dosis porque no nos las dan", ha reiterado.

Al hilo ha vuelto a sostener que si en junio no está vacunado el 70% de la población no habrá una inmunidad de grupo que permita empezar a "abrir un poco" la economía" y llegar a "cierta normalidad" "Si seguimos en esta fase sin vacunas, abriendo y cerrando, el drama económico que nos presenta este año es de catástrofe total, cualquier previsión se viene al suelo", ha advertido, insistiendo en que "algo está fallando" cuando los compromisos de entrega a las farmacéuticas se reducen al 50% "y no una sino todas".

"Es un problema de Europa y la Unión Europea tiene que poner firmes a las farmacéuticas diciendo lo que esto no es una broma, que esto no es un mercado donde, según la coyuntura, se puedan lanzar más productos. Hay que sacar al mercado todo lo que se tenga, poner a trabajar a la gente veinticuatro horas al día, que estamos jugando con la vida de las personas", ha concluido.