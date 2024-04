Las 'Rock Nights' de Escenario Santander regresarán este martes con la actuación de los británicos The Jokers, que celebrarán un concierto en este espacio a las 20.30 horas.

El cuarteto musical se encuentra de gira por España, donde recorrerán doce escenarios del territorio nacional para presentar su último trabajo 'Rock and Roll Bones', lanzado a finales de 2022 tras siete años de silencio, según ha informado el Escenario Santander en un comunicado.

Así, Paul Hurst a la guitarra, Wane Parry como vocalista, Tom Crane en el bajo y Paul Brough a la batería presentarán los temas de su último disco y repasarán algunos de los éxitos que han marcado sus casi 20 años de carrera musical.

Este concierto se trata de una propuesta con aforo máximo de 200 personas que pretende ofrecer una experiencia más íntima y auténtica al estilo de los clubes americanos.

Las entradas para este concierto están a la venta al precio de 12 euros y la sala abrirá sus puertas a las 20.00 horas, media antes del inicio del concierto.

The Jokers nació en 2006 con la ambiciosa intención de crear la banda de rock and roll más grande del mundo, algo que intentaron con su álbum debut 'The Big Rock & Roll Show', y los siguientes 'Rock & Roll Is Alive' y 'Hurricane'.