Sergio Dalma abre este viernes el Magdalena Winter en el Palacio de Deportes

La segunda edición del ciclo Magdalena Winter, que se celebrará durante estas navidades en el Palacio de Deportes de Santander, arrancará este viernes 17 de diciembre con la actuación de Sergio Dalma.

El artista catalán, que actuará a partir de las 21.00 horas, interpretará en este concierto en Santander nuevas versiones de sus clásicos, imprimiendo un aire renovado a éxitos como 'Bailar pegados' o 'Solo para ti'.

A continuación, hasta el 8 de enero pasarán por el Palacio grupos y artistas como Rozalén, Dorian, La la love you y Cora Yako; además de los espectáculos infantiles de Pica Pica y el musical 'El reino del león' o el humorista Joaquín Pajarón. Asimismo, se celebrará una gala solidaria protagonizada por la Billy Boom Band y el mago Xuso (28 de diciembre) y el festival Locos Santander, por el que pasarán artistas de la década de los 90 y los 2000.

Así, esta cita cultural ofrecerá ocho jornadas de actuaciones planeadas para dinamizar las fiestas navideñas y para todos los públicos, con aforo reducido y respetando las medidas sanitarias contra el coronavirus, ha informado Mouro Producciones, empresa promotora del evento.

El sábado 18 de diciembre tendrán lugar los conciertos de tres bandas reconocidas en la escena indie, como Dorian, formación nacida en Barcelona en 2003, con éxitos a sus espaldas como 'Cualquier otra parte', 'Los amigos que perdí' o 'La tormenta de arena'.

Los acompañarán en el escenario La La Love You, una banda de Parla que se ha convertido gracias a su canción 'El fin del mundo' en el fenómeno musical del pasado año, alzándose con el Premio MTV EMA a 'Mejor artista español', recibiendo un Disco de Oro y de Platino. Actualmente se encuentran preparando su nuevo álbum, del que ya han publicado adelantos, como 'La canción del verano' y 'El día de Huki Huki'.

La tercera banda será Cora Yako, un cuarteto mitad madrileño y mitad mallorquín formado en 2019 y que cuenta con dos discos publicados hasta la fecha, 'El jardín' y 'Una de los nuestros'.

Para el sábado estaba prevista también la actuación del grupo Shinova, que no podrá acudir a la cita porque uno de los miembros ha dado positivo en coronavirus.

La cuarta jornada tendrá lugar el domingo 26 y correrá a cargo del humorista Joaquín Pajarón. El cómico, actor y guionista asturiano lleva 20 años de carrera, en los que ha pasado por TeleAsturias y por la Televisión Pública de Asturias como presentador, guionista y actor, ha sido guionista para El Terrat, ha colaborado en AS TV y ha participado en alguna película y serie.

El humorista regresa a los escenarios con la versión 2.0 del espectáculo 'En demasía', un monólogo en el que habla de situaciones cotidianas en las que el público se ve reflejado y narra las anécdotas que cuelga en sus redes sociales: temas como la llegada del hombre a la Luna, el pantalón "tobillero" o las vacaciones.

El lunes 27 el Palacio de Deportes celebrará el décimo aniversario de Pica Pica, un grupo de música y teatro infantil con historietas llenas de humor, juegos y canciones que ha llevado por España y América.

Ya el martes se celebrará l concierto solidario de Magdalena Winter con dos artistas cántabros, Billy Boom Band y el Mago Xuso; mientras que el miércoles 29 aterrizará en Santander 'El reino del león, el musical', una nueva adaptación que respeta los valores de la historia original.

Cuenta la historia del pequeño león que tiene que convertirse en el señor de su reino a pesar de todos los imprevistos que surgen por el camino. Por suerte no estará solo, contará con la ayuda de sus grandes amigos de la infancia, los cuales le acompañarán durante la gran aventura de su vida. El show está formado por 12 actores, cantantes y bailarines.

Magdalena Winter continuará su programación el viernes 7 de enero con el festival Locos por Santander, un viaje a través de la historia del pop en español. En esta edición, los protagonistas son artistas y grupos como Seguridad Social, Manuel España (La Guardia), Javier Ojeda (Danza Invisible), Juanra Arnáiz (Guaraná), Javier Andreu (La Frontera), Jaime Terrón (Melocos), Dylan Ferro (Taxi), Aire (tributo a Mecano) y Hechizo (homenaje a Héroes del Silencio) y el presentador El Pulpo.

Rozalén será la encargada de clausurar la segunda edición de Magdalena Winter el sábado 8 de enero. La artista manchega, recientemente galardonada con el 'Premio Nacional de Músicas Actuales', regresa a los escenarios para presentar junto a su banda 'El árbol y el bosque', su cuarto álbum de estudio.

De este álbum se extraen composiciones como 'Este Tren' o 'El día que yo me muera', temas de marcado corte social como 'Loba' o 'La Línea' y cantos feministas como 'El paso del tiempo' o 'Que no, que no', que obtuvo el Premio Goya a 'Mejor Canción Original'.

Últimas entradas a la venta

Las últimas entradas están a la venta en la página web oficial del evento, www.magdalenawinter.com, y tienen un precio diferente según la zona o jornada.

Además, también pueden adquirirse con descuentos empleando los Bonos Cultura impulsados por el Ayuntamiento de Santander y la Fundación Santander Creativa. Aquellos usuarios interesados en usarlos en la compra de entradas de cualquiera de los espectáculos deberán canjearlos en la oficina de Mouro Producciones, situada en la calle Juan José Pérez del Molino de Santander, los miércoles, jueves y viernes en horario de 10.00 a 13.00 horas.

Las puertas del Palacio abrirán todos los días a las 20.00 horas, excepto en las tres jornadas infantiles, los días 27, 28 y 29 de diciembre, que se adelantará a las 18.00 horas.

Medidas sanitarias

Las actuaciones se celebrarán con medidas de prevención, tanto para asistentes como para artistas y trabajadores, por lo que todas las localidades son numeradas y se mantiene la distancia de seguridad, a excepción de aquellos que adquieran sus entradas de forma conjunta. Se recomienda acceder con antelación al recinto para evitar aglomeraciones.

Como novedad, es obligatorio presentar el pasaporte Covid-19 para acceder al recinto para todos los asistentes mayores de 12 años.