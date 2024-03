Zuloaga emplaza a Buruaga a “asumir su responsabilidad”, terminar las obras de La Pasiega y buscar un operador

El secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, ha emplazado a la presidenta de Cantabria, María José de Buruaga (PP), a “asumir su responsabilidad” y “ponerse a trabajar” en el proyecto de la terminal ferroviaria intermodal del polígono del Llano de la Pasiega, para acabar las obras y buscar un operador logístico.

Así lo ha señalado Zuloaga este martes en rueda de prensa, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, condicionara ayer en su visita a Cantabria el apoyo del Gobierno de España a La Pasiega a que exista demanda y un gestor, y Buruaga lamentara que siguen “sin una respuesta contundente” y calificara como “un jarro de agua fría” este “cambio de opinión” del Ministerio.

El secretario socialista, que ha acusado a Buruaga de haber “paralizado” las obras de La Pasiega, cree que la presidenta “tiene que dar muchas explicaciones” y ve “inconcebible” que en un plazo de ejecución de seis meses, un 20% del tiempo contratado, la cifra ejecutada y certificada por la empresa constructora sea “del 4,8%”.

Para Zuloaga se trata de un “escándalo sin precedentes” porque implica que de una inversión que supera los 40 millones de euros “no se haya llegado en el mes de enero a ejecutar ni 2 millones”.

“Que se ponga a trabajar de una vez, que la vamos a acompañar en las reivindicaciones, pero que no podemos asumir que su trabajo no lo esté haciendo”, ha dicho Zuloaga, que cree que Buruaga “pretende buscar culpables fuera de Cantabria y no les hay”. “La que tiene que asumir responsabilidad es ella y su Gobierno”, ha subrayado.

“La estación intermodal de La Pasiega será una realidad y, evidentemente, lo que tiene que hacer como presidenta es ponerse a trabajar y buscar ya un inversor, una empresa, un operador logístico que necesite de esta estación para funcionar”, ha aseverado.

Zuloaga ha subrayado que el compromiso del Gobierno de España es “medible” y “constatable”, recordando que en el presupuesto de 2022 hubo 11 millones para La Pasiega y en el de 2023 hubo 55 millones para inversiones en Cantabria, donde se incluía Valdecilla, MUPAC y La Pasiega.

Así, ha indicado que el Ejecutivo nacional está pagando ya el 50% de la urbanización de La Pasiega, 22 millones de euros de un total de 40 millones, es decir, más del 50% de la obra a día de hoy.

El secretario socialista ha precisado que lo que se pretende es que un polígono industrial como este “se desarrolle industrias en él” y el Gobierno central lo que pide son unas “garantías” de que va a haber un operador logístico para desarrollar su actividad sobre una estación intermodal que pretende ser un nodo logístico.

“¿Por qué tiene miedo la presidenta del Gobierno de Cantabria?”, se ha cuestionado Zuloaga, que ha aseverado que en el momento de que haya un operador logístico va a haber una estación intermodal.

“A mí la única incertidumbre que me genera a día de hoy es el miedo de la presidenta porque lo que me da la sensación es que no se ha preocupado ni un solo día de ver cómo avanzan las obras”, ha apuntado.

Finalmente, el secretario socialista ha trasladado un mensaje de “acompañamiento” al Ejecutivo autonómico en la defensa de cualquier reivindicación que sea “justa” y “necesaria” para el futuro de la región.