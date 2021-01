Vox cambia de parecer y le entrega al PP un presupuesto de 201 millones a cambio de ver aprobadas partidas por tres millones

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ya dispone del voto que le faltaba para tener un nuevo presupuesto en vigor en 2021. Un año más ha sido Vox quien ha votado a favor del borrador en la Comisión de Economía celebrada este jueves a cambio de la modificación de partidas que afectan a tres millones de euros sobre un total presupuestario de 201 millones de euros.

Después de haber anunciado que este año el equipo de gobierno PP-Cs no contaría con su apoyo, Vox acaba de retirar su enmienda a la totalidad. No obstante, Vox no anuncia que su voto sea definitivo y mantiene en la incertidumbre a PP y Cs (este último vetó en la negociación a la formación de Santiago Abascal) hasta el debate en el plenario, aunque el resto de partidos dan por hecho el cambio de parecer de la formación de ultraderecha para que Igual vuelva a ver aprobadas las cuentas.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Santander, Guillermo Pérez-Cosío, ha votado a favor al aceptarse sus dos programas de defensa de la natalidad y maternidad y de retorno del talento joven emigrado, dotados con 255.000 euros.

También se han aprobado otras enmiendas parciales “de carácter predominantemente social” y que “son necesarias para mejorar la vida de los vecinos en los difíciles momentos por los que atravesamos por una cuantía total de 2.929.581 euros”.

Pérez-Cosío también ha explicado que “al aprobarse nuestras enmiendas parciales hemos retirado la enmienda a la totalidad para asegurar la tramitación de un proyecto de presupuestos que de esta manera salva el trámite de la comisión”.

El edil ha aclarado que “nosotros hemos apoyado un proyecto de presupuestos modificado con alguna de nuestras enmiendas, pero queda pendiente su valoración final en el Pleno”. El representante de VOX ha reiterado “nuestro apoyo” al proyecto en la comisión informativa, pero aclarando que “en el Pleno valoraremos nuestro voto definitivo, porque todavía faltan cosas”.

Vox ha renunciado a la subvención económica anual que viene recibiendo como grupo municipal por un importe de 7.308,74 euros, lo que destinará íntegramente a Cáritas Diocesana y a la Cocina Económica. Estas dos instituciones “verán incrementada en 23.654,37 euros cada una de las partidas que recibirán este año” cuando el proyecto inicial solo había previsto dotaciones de 8.800 euros para Cáritas y de 25.000 euros para la Cocina Económica.

Por otro lado, "pese a no haber existido negociación alguna", en el área de Urbanismo “se ha conseguido arrancar 215.000 euros de la redacción del plan Santander_2055 y 5.000 euros de publicaciones” para destinar estas cantidades a las asociaciones que trabajan en el tercer sector social como Proyecto Hombre, Banco de Alimentos y trabajos de adecuación del asentamiento Bellavista-Cueto.