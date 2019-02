Así fue el Festín de Carne Cruda

Estamos felices. Por vuestro cariño, por la generosidad de las bandas, por la profesionalidad de los técnicos, porque llenásteis la sala, porque el Festín de Carne Cruda fue espectacular. Gracias por venir a celebrar nuestro 10ª aniversario. Gracias por cantarnos el cumpleaños feliz. No sólo nos dieron 10 conciertos increíbles, también nos dieron su apoyo y su calor. Gracias a Ira, Mourn, Putochinomaricón, Tulsa, Tremenda Jauria, Julián Maeso, The Manilas, Maria Arnal Dimas i Marcel Bagés, Rufus T Firefly y Aurora Betrayers por darnos tanto.

Las brujas de barrio Ira abrieron la noche como sólo ellas saben hacerlo: arrasando. Pusieron a todo el mundo a bailar con su flow de vikingas y el hacha en las rimas. ¡Que el rap salve a las reinas!

Las raperas Ira Martín Page

Putochinomaricón es lo más rompedor, revolucionario y descacharrante que le ha pasado al pop de este país en mucho tiempo. Lleva la transgresión de los 80 al siglo 22. Se bajó al público y lo puso patas arriba coreando "Gente de Mierda".

Putochinomaricon Martín Page

Uno de los bolos más tremebundos que vi en 2018 fue el de Mourn. En nuestro festín, lo mejoraron. La sorpresa de la noche para mucha gente. Ya es hora de que se sepa que la banda de hardcore más apabullante de este país la forman 3 chicas y un chico de poco más de 20 años. Son familia como nosotros y son tan buen rollo dentro como fuera del escenario.

Mourn Martín Page

Nos gusta lo que cantan, cómo lo cantan y cómo nos hacen perrear. Con Tremenda Jauría todo el mundo se puso a mover el bullate sin freno. Si no se puede bailar, no es nuestra revolución.

Tremenda Jauría Martín Page

Una de las mejores letristas de este país, pienso. Cada palabra que escribe, se te marca a fuego. Nos acompaña como banda sonora del programa y de nuestras vidas y el viernes nos volvió a estrujar el corazón: Tulsa, gracias. Por el bolazo y por traernos a Christina Rosenvinge.

Tulsa Martín Page

Hay que decirlo más, Julián Maeso es el puto amo. Un instinto natural, sobrenatural. Lo toca todo y todo bien. En el Festín de Carne Cruda cantó mientras tocaba la batería y el teclado ¡a la vez! y dio un concierto de los que hacen sudar al público.

Julián Maeso Iram Martínez

El grupo más salvaje de la noche, el más desfasado, más guarro, más punk, las bestiales The Mani-las. Garaje soul abrasivo para hacer el mono. A mí me engorilaron (literalmente). Hijas bastardas de Los Ramones y The Shangri-Las. Tres tiarronas que te arrancan las orejas de cuajo.El tiempo se para, los cuerpos se elevan, las mentes flotan.

The Mani-las Martín Page

Los conciertos de Rufus T. Firefly son viajes siderales y psicotrópicos. El del festín, además, fue tan intenso que no pudimos ni respirar. Tan grandes dentro del escenario como humildes fuera.

Rufus T. Firefly Álvaro Vega Gómez

Se hizo el silencio, como en una capilla, para escuchar a María Arnal i Marcel Bagés. El público coreaba las canciones como si fueran plegarias y ellos les llevaron hasta el éxtasis. Yo soy ateo pero creo en estos dos.

María Arnal i Marcel Bages Iram Martínez

Es la jefa y tiene una banda de jefazos. Ella tiene un poderío en el escenario que que quita el sentío y ellos un rollazo tocando de caerse de espaldas. Aurora and the Betrayers dejaron el Festín de Carne Cruda tan en alto que aún no hemos bajado. (Gracias por dejarme tocar, queridos).

Aurora and the Betrayers Martín Page

Y por si fuera poco, hubo bis. Los ardientes Saxos del Averno salieron del mismísimo infierno para traernos la versión más abrasadora jamás escuchada de la sintonía de Carne Cruda.

Los Saxos del Averno cerraron el Festín con la sintonía de Carne Cruda Iram Martínez

Después de esto, sólo podíamos irnos a quemar la noche. Y eso hicimos.

PD: En el Festín Carne Cruda se vio que se pueden hacer festivales con tantas o más mujeres que hombres. Artistazas tenemos a puñados y tienen poder para dar y tomar. En nuestra fiesta, lo volvieron a demostrar.

PD2: Todos las bandas del Festín Carne Cruda fueron contratadas bajo la modalidad que eligieron, cumpliendo la legalidad y bajo el asesoramiento del Sindicato de Música y Sindicat de Músics Activistes de Catalunya que nos guiaron en todo el proceso. Y el cartel corrió a cuenta del gran Darío Adanti.

