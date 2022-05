El espía espiado

El Manual de resistencia de Sánchez no da más de sí. La suerte que tiene para salir de las crisis haciendo malabarismos, tampoco. Le quedan pocas pelotas en el aire. La lentitud o la ineptitud con la que afronta problemas graves empieza a pasarle factura. Hoy una encuesta de 40db para El País coloca al PP de Feijóo por delante del PSOE y mayoría suficiente a la derecha y la ultraderecha para gobernar. El caso Pegasus es la última pelota que se le cae al suelo al presidente y, en lugar de recogerla, la patea para echar balones fuera. Nunca mejor dicho. Sacar ahora que le espían desde fuera no expía su culpa de haber espiado desde dentro.

Perdonen el juego de palabras, no hago más que imitar, para desenredarlo, el trabalenguas con el que Sánchez quiere liarnos. El lunes a primera hora, el ministro de la Presidencia, señor Lobo del Gobierno, Bolaños, nos contaba que el presidente y la ministra de Defensa fueron espiados con el mismo programa con el que, a tenor de lo dicho por Margarita Robles, el CNI espió a algunos independentistas. Probablemente, por Marruecos, porque las fechas del espionaje coinciden con la crisis de la frontera sur del año pasado. Me temo que Sánchez piensa que se ha sacado un as de la manga, pero es más bien una sota de bastos que le golpea con el garrote en la cabeza por su torpeza. Intentar tapar su gotera con otra gotera es la mejor forma para que se te inunde el piso.

No solo le han pillado espiando a otros, sino que encima reconoce que a él y a su ministra les espiaron también, lo que habla muy mal de la seguridad del país que dirige, pero sobre todo de sí mismo y su gabinete, porque el protocolo del servicio de inteligencia español establece que son los propios dirigentes quienes deben revisar periódicamente las posibles intrusiones y pasarles el examen a los técnicos. Sánchez ha querido echar a los pies de los caballos a la directora del CNI, Paz Esteban, a la que acabará sacrificando para salvar su pellejo –como hacen los malos políticos–, pero él también se llevará su ración de coces.

Entre otras cosas, porque las sospechas de espionaje apuntan al Gobierno marroquí ante el que nuestro presidente se ha arrodillado en el conflicto del Sáhara, rompiendo la posición española de 40 años y su propio programa electoral. Es decir, Sánchez ha cedido al chantaje de un país que posiblemente le espiaba mientras extorsionaba a España abriendo sus fronteras. Si se confirma el origen de la intromisión, con qué cara defiende ahora el acuerdo con Marruecos. Por salir de un lío se mete en otro y deja mal a su servicio de inteligencia, a su Gobierno y a España.

Pleno al quince, presidente. El espía que traicionó a sus socios, al pueblo saharaui y al español ha sido espiado por el socio que le espió. No hay quien diga este trabalenguas sin tropezarse. Pero el PSOE es capaz de liarlo aún más. Al mismo tiempo que prometen transparencia en la investigación de Pegasus, vetan con el PP y Vox una comisión de investigación, pero acusan al PP de ir de la mano de Vox con los que han votado que no a la comisión. Ninguna sorpresa. El PSOE es el partido que se dice republicano pero vetó, con esos mismos partidos, la comisión de investigación sobre los negocios del emérito. Cómo te quedas.

Pues no te vayas todavía, que aún hay más. Hoy el Gobierno de la transparencia ha dicho que no pregunten a Robles sobre el espionaje y Robles ha dicho que sus socios están sembrando dudas sobre el CNI. El espía espiado que traiciona a sus socios y al CNI dice que son sus socios los que le traicionan y traicionan al CNI. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Parece que Rajoy les escribe ahora los argumentos. Las dudas sobre el CNI las tenemos todos después de que espíen a ciudadanos catalanes y vascos. Por seguir con los trabalenguas, podría ser que los espías que espían a los separatistas hayan espiado al Gobierno socialcomunista que pacta con los enemigos de la patria. Eso tiene sentido. El Gobierno espía habría sido espiado por sus propios espías. Ese trabalenguas es el que ahoga la democracia en España.