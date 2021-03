Hay partida. Iglesias responde al gambito de la dama Ayuso con una irrupción en el tablero que rompe el jaque de la reina madrileña del PP. El sorprendente movimiento del vicepresidente dejando el Gobierno central para presentarse a la Comunidad de Madrid, es la mejor jugada posible para Unidas Podemos y puede serlo para la izquierda, siempre que llegue a un acuerdo con Mónica García y Más Madrid para concurrir unidos. Hubiera sido más honesto haber pactado la candidatura conjunta antes de mover su ficha, pero Iglesias ha impuesto las lentejas, como antes le hizo Errejón. Tienen los dos esa tendencia muy masculina a marcar el paso que espero superen por el bien común. Iglesias tendrá que demostrar la misma generosidad y responsabilidad que le pide al errejonismo.

Su jugada es maestra en muchos sentidos. Es lo más inteligente que podía hacer para salvar a Unidas Podemos en Madrid y por ende en España, se procura la salida que buscaba de la política nacional, reduciendo tensión en el Gobierno, y le permite ceder el testigo como candidata presidencial a la gran esperanza de la izquierda, Yolanda Díaz. Las encuestas dejaban a su partido sin representación en las elecciones madrileñas, lo que hubiera sido un mazazo para su liderazgo y para el futuro de su formación, pero de esta forma puede resucitarla, resucitarse y resucitar las opciones de plantarle cara al trumpismo de Ayuso con Vox.

Iglesias es un buen candidato contra la derecha y la ultraderecha porque polariza y divide el voto reaccionario, quitándole al PP para dárselo a Vox. El "socialismo o libertad" favorece a Ayuso, pero el "comunismo o libertad” dirige a muchos votantes hacia Monasterio. Cuanto más dividida la derecha, mejor para la izquierda (si se une, insisto). Además, el odio que despierta El Coletas/El Moños en el conservadurismo le hace media campaña gratis a los morados. El "todos contra Iglesias" de las derechas no sólo le da cuota de pantalla al líder de Podemos, también moviliza a la izquierda a su favor. Como en Cataluña se produjo el Efecto Illa, en Madrid se puede producir un Efecto Iglesias. Illa unió a los votantes contra el procesismo catalán, Iglesias une contra el procesismo madrileño. Pero como aquel, tendrá que justificar que su marcha del Gobierno en plena crisis no es una irresponsabilidad.

Todo pintaba a favor del bifachito, que se había quitado a Ciudadanos por la derecha y enfrente tenía a una izquierda dividida en tres con un PSOE resignado y un Podemos tocado y casi hundido. Sin embargo, ahora puede encontrarse con solo dos partidos de izquierda, uno para el voto moderado, otro para el voto más combativo frente al trumpismo madrileño. Mónica García ha aceptado el guante que le ha lanzado el vicepresidente pero ahora el guante debe adaptarse a su mano, porque se lo ha ganado siendo la mejor de la oposición. El gol de Iglesias en el último minuto nos lleva a la prórroga y es un balón de oxígeno y de ilusión si saben jugarlo. Ayer no había partido, hoy hasta se puede ganar.

El tablero madrileño determina el tablero nacional. Casado tiene la peor posición. Si gana Ayuso, ella se lleva los laureles y a él le arrastra hacia la extrema derecha, alejándole del centro. Si Ayuso pierde, el liderazgo de Casado se debilitará aún más. Por esa razón, Sánchez no parece muy interesado en plantearle batalla a la Trumpita. Al Sanchismo le conviene el Ayusismo porque centra al PSOE y descentra al PP. A Unidas Podemos y Más Madrid les sitúa como la verdadera oposición a la ultraderecha y les da un motivo para unirse. No hay mal que por bien no venga.

El jaque de Ayuso puede convertirse en un movimiento imprudente gracias a la respuesta de Iglesias. Todo depende de que el pablismo y el errejonismo hagan las paces, sin eso el votante lo entenderá como el enésimo Juego de Cromos de la izquierda. Pero lo que antes parecía impensable, ahora no tanto. A todo eso, mientras los políticos juegan su partida por el poder, los peones nos preguntamos qué pasará con nosotros. Ayuso ya ha demostrado que a ella le interesan lo suyo y los suyos. Para hacerle frente al neoliberalismo y al neofascismo no bastan buenos jugadores y buenas jugadas, hacen falta buenas políticas. La cuestión no es socialismo o libertad, la cuestión es justicia e igualdad.