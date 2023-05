El PP ha secuestrado este artículo

Preferiría no hacerlo, como decía Bartleby. Preferiría no escribir este artículo porque contribuye a hablar de lo que quiere la derecha que hablemos: Bildu y ETA. Pero han secuestrado la conversación y me obligan a darles la réplica. Al PP no le importan las víctimas del terrorismo más que para utilizarlas. Cuando no puede hacerlo, como le ocurre con las víctimas del 11M y la Dictadura, las desprecia y persigue. Cuando llegan las elecciones, echa mano de ETA aunque ETA no existe desde hace más de una década. No es la izquierda abertzale, es la derecha española la que más hace por mantener viva la memoria de la banda terrorista, no me digan. Porque canjean muertos por papeletas.

La estrategia no es solo atacar a la izquierda, es también defender a la ultraderecha. El PP ha encontrado la excusa perfecta para justificar sus pactos con Vox. “No nos van a decir con quién pactar los que pactan con etarras. Lecciones, ninguna”, dicen en el PP en respuesta a los socialistas. Puede que el partido de los GAL no esté para dar lecciones, pero tampoco lo está el partido de Fraga. Lecciones del PP, ninguna. Lecciones al PP, todas. Lecciones sobre ETA. El PP liberó y acercó presos, pactó con Bildu y negoció con la banda a la que Aznar llamó Movimiento Vasco de Liberación. Lección de Historia. Manuel Fraga firmó la muerte de Julián Grimau, encubrió el asesinato de Enrique Ruano en la Dirección General de Seguridad y fue el responsable gubernamental de la masacre policial en Vitoria que mató a cinco personas.

No están para dar lecciones de moral quienes jamás han pedido perdón por los crímenes de su fundador. No están para dar lecciones de democracia los que no reniegan del Franquismo pero destruyen los símbolos de la República. No están para dar lecciones sobre las víctimas los que se niegan a reparar a las víctimas de la Dictadura. No están para dar lecciones los que blanquean la violencia franquista y machista pactando con la ultraderecha. Bildu ha reconocido el dolor de las víctimas de ETA mucho más abiertamente que el PP el dolor de las víctimas del terrorismo de Franco. Lecciones de la derecha, ninguna.

Bildu se equivocó, pero ha rectificado, el PP nunca. El partido de Otegi metió a ex etarras en sus listas para contentar a la juventud abertzale más socialista que les acusa de venderse al Estado y la socialdemocracia. No pensó en las víctimas del terrorismo ni creo que piense en ellas cuando renuncia a que tomen posesión los siete ex convictos con delitos de sangre. Piensa en no perder votos… ¡como todas las formaciones políticas! Es un síntoma de normalidad democrática. Pero esa normalidad no le interesa a las extremas derechas españolas. No les interesa que los presos se reinserten ni que se arrepientan ni que pidan perdón. No les interesa que la izquierda abertzale renuncie a la violencia y defienda la independencia por vías pacíficas, legales y legítimas. PP y Vox no quieren la paz, quieren que siga el conflicto.

Porque no quieren un país plural ni plurinacional. No quieren una izquierda fuerte que apruebe subidas del salario mínimo, impuestos a los más ricos, reformas progresistas y una ley de vivienda. No quieren que las izquierdas les pongan límites a la especulación, a la explotación y a la destrucción de las ciudades y el medio ambiente. No quieren que nadie les pare los pies para hacer un complejo turístico con campo de golf en Doñana. No quieren que les obliguen a desbloquear la Justicia, pagar mejor a los trabajadores, bajar los alquileres y subir los impuestos para la Sanidad y la Educación públicas. ¡No quieren que vuelva a gobernar la izquierda nacional con la izquierda nacionalista! Punto. Por eso te hablan de Bildu, en lugar de hablarte del clima o la casa. Las víctimas les importan lo mismo que los problemas de tu municipio o tu comunidad: nada.